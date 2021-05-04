Sabancı Kültür Merkezi, perdelerini açılmamak üzere kapattı

Kocaeli Üniversitesi’nin verdiği rapora istinaden, Sabancı Kültür Merkezi’nin bazı bölümleri kullanıma kapatıldı. Riskli bina statüsünde olan Sabancı Kültür Merkezi, pandemi nedeniyle bir süredir hizmet veremiyordu.

Üniversite raporlarına göre de riskli buluna Sabancı Kültür Merkezinin bazı bölümleri kullanıma tamamen kapatıldı. Önce Keyfin Kafe binadan çıkartıldı ardından Kültür Merkezi’nin sahnesi kullanıma tamamen kapatıldı. Şimdi ise binanın akıbeti belli olacak.

Sabancı Vakfı tarafından yapılan kültür merkezi ya güçlendirilerek bir tadilattan geçecek yada yıkılıp yenisi yapılacak. Vakıf, şu sıralar bu iki madenin maliyetlerini çıkartıyor. Ancak, Sabancı Kültür Merkezi’nin yıkılmasına karar verildiği taktirde, aynı noktaya yeni bir bina yapılamıyor. Sabancı Kültür Merkezi ve haliyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü için yeni bir bina yapılması gerekecek. Eğer yeni bina fikrine karar verilir ise yeni bina için yer arayışına geçilecek. Yada bina tadilata girecek, güçlendirme çalışması yapılacak. Ancak güçlendirme çalışmasının ne kadar güçlendirme katacağı muamma…

Rizeliler Derneği’nden faydalı bir etkinlik

Kocaeli Rizeliler Derneği, yeni başkanı Ekrem Kumuşoğlu ve yönetim kurulu, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Önceki dönem başkanı Osman Çakır’ında hazır bulunduğu kan bağışı faaliyeti, dernek merkezinde, yönetim kurulu ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. İftardan sonra gerçekleşen kan bağışına ilgi yoğun oldu. Kızılay’ın kan bağışı için dernek merkezine gönderdiği araç ve personel sayesinde kan bağışı sorunsuz şekilde tamamlandı. Örnek bir etkinlik yapan Kocaeli Rizeliler Derneği’ni kutlarım.

Fatma Şahin, Akademi Hastanesi’nde

Seka Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan Dahiliye Uzmanı Fatma Şahin, geçtiğimiz yıl Çanakkale’ye tayin olmuştu. Kısa bir süre önce emekliye ayrılan Fatma Şahin, Kocaeli’ye temelli dönerek doktorluk görevini özel bir hastanede devam ettirme kararı aldı. Akademi Hastanesi’nde görev alan başarılı dahiliye uzmanı Fatma Şahin, artık hastalarını burada kabul edecek.

Körfez’de kadın emeğine büyük destek

Körfezli emektar kadınların isteği üzerine hazırlanan projede sona gelindi. Kadınlarımızın el emeği ürünlerinin satışını yapma imkanı bulabilecekleri satış yeri projesi ile alakalı, yapımı devam eden mekanı; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra kurulu ve Kadın Platformu ile birlikte gezildi. Yakında hizmete sokulacak olan bu mekanda, üretici kadınlar, el emeklerini satabilecek. Projenin ortakları Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Kadın Platformu, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tütünçiftlik Kültür Merkezi yanındaki iş yerleri, bayram sonrası hazır hale gelecek.