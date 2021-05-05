MHP’nin amacı ne?

Devlet Bahçeli’nin her konuşmasını dinledikten sonra kendi kendime sorarım:

*MHP’nin amacı acaba ne?

*MHP, topluma nasıl bir “ekonomik refah” vadediyor?

*Toplum için düşündüğü “sosyal yaşam” ne?

*”Demokrasi ve hukuk devleti” konularında düşündüğü bir model var mı?

*”Nasıl bir Türkiye” hedefliyor?

Bu ve benzer soruları kendime sorarım, ama cevaplarını bulamam.

Bahçeli’nin konuşmalarından kafamdaki soruların cevaplarını çıkaramam.

Konuşmalarında “Türk halkının geleceği” ile ilgili hiçbir şey yok.

Hep soyut ifadelerle birilerini suçluyor.

AKP ile beraber değilken, Erdoğan’ı çok ağır ifadelerle yükleniyordu…

Şimdi AKP ile birlikte, sürekli muhalefete bindiriyor.

Her konuşmasında “ihanet” ve “melanet” sözcükleri havada uçuşuyor.

Bütün konuşmalarını bir araya getirip inceleyin, “laf kalabalığı”ndan başka bir şey bulamazsınız.

MHP’nin parti olarak amacı ne, nasıl bir Türkiye düşlüyor, bilen, anlayan, anlayabilen varsa, lütfen bir anlatsın.

Vali, başbakana ceza kesebilir mi?

Kesebilir, ama bizde değil, hukuk devletlerinde.

Bizde bir valinin, üst düzey bir devlet yöneticisine ceza kesmesi ne haddine!

Ülkemizde böyle bir kavram yok.

Geçenlerde Norveç Başbakanı Erna Solberg’e, pandemi kurallarına uymadığı için 20 bin kron (19 bin TL) ceza kesildiğini yazmıştım.

İkinci haber Tayland’tan geldi.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, geçen hafta sosyal medyada, bir toplantıda maskesiz çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış.

Tepkiler üzerine fotoğraf silinmiş, ancak başkent Bangkok’un valisinin talimatıyla başbakana pandemi kurallarına uymadığı için 6 bin baht (1500 TL) ceza kesilmiş.

Nasıl, ülkemizde böyle bir uygulama düşünebiliyor musunuz?

Muhalefet ve umut

Eskiden de “işsizlik sorunu” vardı…

Eskiden de “hukuk sorunu” vardı…

Eskiden de “demokrasi sorunu” vardı…

Eskiden de “geçim sorunu” vardı…

Ama “umudumuz” da vardı.

“Çalışırız, düzeltiriz” diyorduk.

Çok fazla kaygılanmıyorduk.

Ama şimdi AKP iktidarı döneminde “umudumuz” kayboldu.

Sıkıntı burada…

Yılgınlık burada…

Muhalefete büyük iş düşüyor.

Muhalefet “umut” ve “güven” verebilmeli.

Toplumdaki “umutsuzluğu” ve “yılgınlığı” dağıtmalı.

Yeni bir “Türkiye hayali” kurmamız şart.

Yeni bir “başarı hikâyesi” yazmalıyız.

Bu böyle gitmez.

Yeni bir “umut”, yeni bir “heyecan” şart!

Basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldık

Basın özgürlüğü konusunda yıllardır değişen bir şey yok.

180 ülke arasında 154’üncü sıradayız, bir kez daha dünyaya rezil olduk.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, her yıl “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi” yayınlar.

İlk 2002 yılında yayınlandı, Türkiye 99’uncu sıradaydı.

Sonra geri geri gitmeye başladık.

Son 5 yıla bakarsak; 2016’da 151’inci, 2017’de 155’inci, 2018 ve 2019’da 157’inci, 2020’de ise 154’üncüyüz.

Listenin ilk üç sırasında Norveç, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.

Son üç sırada ise Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre var.

Diğer bazı ülkelerin sıralamaları ise şöyle: Almanya 13, Fransa 34, İtalya 41, ABD 44, Polonya 64, Yunanistan 70, Suudi Arabistan 170, Suriye 173 ve Çin 177’inci sırada.