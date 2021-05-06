08 Mayıs 2021 Cumartesi gününü Pazara bağlayan gece, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir gecesine kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu inşallah yaşayacağız. Yüce Allah bu geceye özel bir sure tahsis ederek önemini bildirmiştir. “Şüphesiz, biz Kur’an-ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”(Kadir Suresi, 97/1-5) Kadir gecesi, Müslümanları Rahman’ın affıyla, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj vermektedir:

1-Kadir gecesini değerli kılan Yüce Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olmasıdır.

Burada asıl özne Kur’an-ı Kerim’dir. Kadir gecesini, ancak Kur’an’ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur’an’ın hak, hakikat, ahlâk ve adalet ilkelerine sarıldığımız ölçüde bu gecede bir ömre bedel manevî gelişmeler yaşanabilir. Kadir gecesinde biz müminlere düşen en büyük vazife, asırlar önce dünya semasına indirilerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur’an’ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir. Ömrümüzü Kur’an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek, onu en güzel bir şekilde okumak, anlamak ve hayatımıza aksettirmek gerekir.

2-Bu gece müminlere her yıl bir ömürlük fırsat sunulur.

Bu yönüyle Kadir gecesi diğer bütün kutlu zaman dilimlerinin üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa açtığı en büyük rahmet kapısı, bir umut pınarıdır. Bu gece, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak veya bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır.

3-Vahiy meleği Cebrail (as) ile diğer bazı meleklerinin Kadir gecesinde yeryüzüne inerler.

Kur’an’ın nüzulü hürmetine melekler Kadir gecesinde yeryüzüne misafir olurlar. Selâm ve esenlik getirmek üzere aramıza katılan bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere eşlik ederler. Bizler bu gece kendimize sormalıyız, Allah’ın meleklerini misafir edebilecek ev sahibi konumda mıyız? İslam dünyası bugün vakar ve azametini, emniyetini ve esenliğini neden kaybetti? Müslümanlar olarak neden birbirimizin değerini bilmez, birbirimize güvenmez, müsamaha göstermez hale geldik? Rahmet Peygamberinin ümmeti arasındaki kardeşlik, sevgi ve merhamet bağları nasıl bu kadar zedelendi? Bu mübarek gece vesilesiyle âlem-i İslam’ın kadrinin yeniden yücelmesi için neler yapmamız gerekir?

Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar demektir. Yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratılan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltir. İnsan olarak Rabbimiz katında değerli olmamızın yolu önce yüce Rabbimiz ve sevgili peygamberimizin, sonrada kendimizin ve Müslümanlar olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir.

Bu gecede, kendimizle, yüce Yaratıcımızla ve çevremizle barış içinde yaşamanın ve hayatımızı anlamlı kılmanın yollarını aramalı, kendimiz, ailemiz ve bütün insanlık için dua etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz’ in (s.a.v) bu mübarek gece ile ilgili olarak, "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" müjdesi bizlere yetmez mi? O kutlu elçi bu gece, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua ederek bize de böyle dua etmemizi tavsiye etmiştir. Bu gece Kur’ânî buyruklara, Peygamberî tavsiyelere uyma, onlara değer vermenin önemini gönül ve beyinlerimize nakşetme gecesidir.

Başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor; bu gecenin feyz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi ümit ederken, insanlığın korona virüs sürecinden bir an evvel kurtulmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmemizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.