Ticaret bakanları ne iş yapar?

19 yıllık AKP iktidarı döneminin 7’inci Gümrük ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçenlerde göreve başladı.
Yine aynı sözlerle…
“İhracatın artması ve refah düzeyinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız…”
Necati Doğru yazdı, bundan önceki ticaret bakanları da göreve başlarken aynı ifadeyi kullanmış.
Demek bakanlığın basın müşaviri, kolayını bulmuş, her yeni bakanın eline aynı konuşma metnini tutuşturuyor.
İyi de, bakanlar, göreve başlarken verdikleri sözü yerine getirebiliyorlar mı?
Yani İhracatımız artıyor, refah seviyemiz yükseliyor mu?
Mutlaka rakamsal olarak ihracatımız artıyor, refah seviyemiz yükseliyordur.
Burada önemli olan, “ihracatımız” ve “refah seviyemiz” hedeflenen noktada mı?
Yıllardır hep “eksi” yazan dış ticaretimiz, hiç “artıya” geçebilmiş mi?
Önemli olan bu!
AKP iktidarının ticaret bakanları
AKP iktidarı döneminde, yani 19 yılda şu isimler gümrük ve tekel bakanlığı koltuğuna oturmuş:
*Kürşat TÜZMEN (2002-2007)
*Hayati YAZICI (2007-2014)
*Nurettin CANİKLİ (2914-2015)
*Cenap AŞÇI (2015 ağustos-eylül arası)
*Bülent TÜFENKCİ (2015-2018)
*Ruhsar PEKCAN (2018-2021)
*Mehmet MUŞ (2021- devam ediyor)
Yine Necati Doğru’nun yazısından öğreniyorum…
Türkiye’nin bu dönemdeki “dış ticaret kaybı”, tam 860.7 milyar dolar.
Yani dışarıya hep az mal satmışız, dışarıdan hep daha fazla mal satın almışız.
Hep kaybetmişiz.
Bir tek yıl dahi “dış ticaret fazlamız” yok.
Kazanan, hep yabancılar olmuş.
Bir de yabancı şirketlerin Türkiye’deki temsilcileri…
Şimdi o soruyu soralım
Durum bu.
Türkiye, hep kaybetmiş.
Hep ithalatımız fazla…
Hep ihracatımız az.
Bir şirket düşünün…
Her yıl zarar ediyor.
Sürekli borçlanarak ve borcunu borçla kapatarak ayakta durmaya çabalıyor.
Türkiye’nin hali de bu!
Sürekli borçla yaşayan bir ülkenin itibarı olabilir mi?
Ekonomi çarkını sürekli borçla çeviren bir devlete “devlet” denir mi?
Dünyada böyle bir model var mı?
Ticaret bakanlarımız ne iş yapar Allah aşkına?
Bu perişan halimiz, hiç sorgulanmayacak mı?
Pasaport liginde Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin itibarları değişik yöntemlerle ölçülebiliyor.
Bunlardan biri de “pasaport”.
Ne kadar fazla noktaya “vizesiz erişim” sunabiliyorsa, o pasaport “en güçlü pasaport”, o ülke de “en itibarlı ülke” kabul ediliyor.
İngiltere merkezli “Henley Pasaport Endeksi”ne göre, Türkiye “111 vizesiz varış noktasıyla” dünyada 52’inci sırada.
Türkiye, bu sırasıyla Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek ve Moldova’nın gerisinde.
İlk sırada Japonya var.
Japonya, tam 193 varış noktasına vizesiz erişim sunuyor.
Pasaport liginin ilk 10 sırasında bulunan ülkeler şunlar:
1.Japonya
2.Singapur
3.Almanya, Güney Kore
4.Finlandiya, İtalya
5.Avusturya, Danimarka
6.Fransa, İrlanda
7.İsviçre, Birleşik Krallık, ABD
8.Yunanistan, Çek Cumhuriyeti
9.Avustralya, Kanada
10.Macaristan, Litvanya
Gördüğünüz gibi, ilk 10 sırada bulunanların çoğu AB ülkesi.
Madem ilk 10’u yazdık, son 10’u da verelim:
101.İran, Bangladeş
102.Kuzey Kore
103.Nepal
104.Filistin
105.Somali
106.Yemen
107.Pakistan
108.Suriye
109.Irak
110.Afganistan
Değerlendirme 110 ülke arasında yapıldığına göre, Türkiye bulunduğu 52’inci sırayla “Pasaport ligi”nde ortalarda kabul ediliyor.
Bizim için yeterli mi?
Değil.
Ancak yaşadığımız sorunlar ve içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle daha iyi bir noktada olmamız çok zor.
“Pasaportumuzun gücü”, bu kadar!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.