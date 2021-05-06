Kefken Kapri Plajı’nda iskele yapımına tepki var

Kandıra, Kocaeli’nin en güzel ilçelerinden biri…

Yazın, ilçenin sahilleri dolup taşıyor…

Zaman zaman sahillerle ilgili birçok şikayet alıyoruz…

Bazen de güzel haberler.

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Önceki gün gazetemize peş peşe iki mail geldi.

Maildeki içerik aynı, isimler değişik…

Şenel Akkaya ve Perran Akpınarlı Elçin’in gönderdiği değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

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“Merhabalar Sayın ilgililer,

Kefken Kapri Plajının çevresinde önceki yıllarda yapılan güzelleştirmelerden oldukça memnunuz.

Kapri Plajı Çevresinde

-Ağaçlandırma çalışmaları yapılmış,

-Çimlendirme çalışmaları yapılmış,

-Çok güzel şekilde banklar yerleştirilmiş,

-Gerekli yerlerde çeşmeler konulmuş,

-Çay bahçesi açılmış,

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Ayrıca verilen bu hizmetlerde gerekli olan bakımlarda yapılmıştır. (Her ne kadar çöplerin toplanmasında aksiliklerde olsa, belediyece gerekli özen gösterilmiştir.)

Bunlar için çok teşekkür eder ve ilgililere Allah Razı Olsun dileklerimi iletirim.

Sit alanı şeklinde olan bölgemizde şimdi ise ÇOK DOĞAL ve VOLKANİK TAŞ olan zemin bozulmakta ve üzerine iskele yapılıp doğal olan ortam bozulmaktadır.

(Gerekçe olarak ta yalın ayak yürürken ayaklarına taş batması).

Kayalığın üstü kapatılarak doğallıktan uzaklaşmak ta, görsellik yok olmakta ve kirlenmektedir.

Oysa çevremizde plaj olarak kumsal olan "Kumcağız" , "Cebeci" gibi plajlarda mevcuttur.

İlgililerden konuyla ilgilenilmesini ve yapılan bu çarpıklığın giderilmesi, "Bu konuda bilirkişi" olanların olaya müdahil olmasını rica/arz ederiz.

Ekte yapılan işin resmi gönderilmiştir. (Hangi Resmi Kurum tarafından yapıldığını bilmiyorum) Saygılarımla”

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Kefken, bölgenin güzel yerlerinden biri…

Oralara iskele yaparak, doğal güzelliği bozmayın.

Bölge halkının sesine kulak verin.

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Doğalgaza her ay yüzde 1 zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi. Ocak 2021’den beri yüzde 1 zam yapılıyor. Yani yılbaşından bu yana çaktırmadan yüzde 5 zammı yapıverdiler.

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Emeklinin yüzü gülmüyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 9 milyon emeklinin asgari ücretin ve açlık sınırının altında maaş aldığı günümüzde, toplam sayısı 13 milyonu bulan emeklinin sorunlarının belirlenip çözüm yollarının bulunması için Meclis Araştırma Önergesi açılmasını istedi. Gürer, resmi verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 9.5’inin 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu ve bu oranın 7 milyon 943 bin 364 kişiye tekabül ettiğini belirtti. Emekli maaşları gerçekten de çok düşük, mutlaka takviye yapılması lazım.

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Her 3 işçiden 1’i gelirini kaybetti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından yapılan araştırma ışık tuttu. Araştırmaya göre, işçilerin yüzde 25'i Covid-19 nedeniyle ekonomik zorluk yaşamadığını ve/veya gelirinin arttığını belirtirken, yüzde 75'i ekonomik zorluk yaşadığını açıkladı. İşçilerin yüzde 63'ü ise geliri kesilirse 1 aydan az süreyle geçinebilecek durumda yani birikimi yok. 1-3 ay arası geçinebileceğini belirten işçilerin oranı ise sadece yüzde 29. İşçilerin yüzde 75’i ekonomik darboğazda olduğunu açıklarken, % 40’ı ucuz gıdaya yöneldi. Gerçekten de içler acısı bir tablo.

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Aşıya 157 milyar dolar harcayacak

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar corona virüsü aşıları için toplamda 157 milyar dolar harcanacak. Rakamın 54 milyar dolarlık bölümü bu yıl kullanılacak. Valla ne kadar harcanırsa harcasın, yeter ki şu korona belasından bir an önce kurtulalım.