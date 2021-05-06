Binaya göre peyzaj değil, doğaya göre bina

Hafta başında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile röportaj yapmak için sözleşmiştik. Derbent’te bulunan Kahvaltıevi’inde buluştuk.

Derbent’in üst kısmında, güzel bir manzarası olan mekanda bir araya geldik.

Çok güzel ve huzur verici bir mekandı. Ramazan olması nedeniyle, mutfağının lezzetini tadamadık ama dediğim gibi mekan süperdi.

Burada ilgimi çeken bir görüntüyle karşılaştım. Kahvaltı evinin giriş kapısını ikiye bölen bir ağaç vardı.

Bina yapılırken, kapı girişine denk gelen ağaç ne sökülmek istenmiş ne de kesilmek… Bina ağaca uygun olarak yapılmış ve doğal peyzaj, Derbent Kahvaltıevine ayrı bir güzellik katmış. Bu duyarlılığından dolayı Kartepe Belediyesini kutluyorum.

20’li yaşlara özlem

Sosyal medyada başlayan 20'li yaslara ait fotoğraf paylaşma akımına Kocaelililer ve Kocaelili siyasetçilerinde ilgi göstermesi, keyifli bir akım olarak izlenen 20’li yaşlar akımına birçok kişi ilgi gösterdi. Bugün tanıdığımız kişilerin 20’li yaşlardaki görüntüleri keyifle izlenmeye devam ediyor. İşte 20’li yaşlara ait bazı fotoğraflar.

Tahir Büyükakın ( Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)

Yasin Özlü (Başiskele Belediye Başkanı)

Ali Yıldırım Sezer (Gölcük Belediye Başkanı)

Güray Oruç ( İzmit Belediyesi eski Başkan Yardımcısı)

Raif Kandemir (Avukat)

Fahri Örengül (Avukat)

Bedri Dölkeleş (Televizyoncu)

Esat Muratoğlu (Eski Sendikacı)

Ayhan Temizsoy ( Gazeteci)

Cem Şakoğlu (Gazeteci)

Cumhur Seferoğlu (Çenesuyu Genel Müdürü)

Maske tek başına çözüm değil

Evde kalanların veya zorunlu olarak dışarı çıkmak durumunda olanların sosyal mesafeye dikkat edip, maske takmalarının yanında el hijyeni için dezenfektan kullanmaları büyük önem taşıyor. Günlük hayatta sürekli temas edilen noktalardan ellere ve cilde bakterilerin, virüslerin bulaşmasını önlemede etkili bir rol oynayan el dezenfektanları, alternatifli boyutlarıyla çantalarda ya da ceplerde de taşınabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında el temizliğine iki kat dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Barbaros ve Kabakoz Önemli Adım Atıldı

Yılların sorunu ve beklentisi için nihayet ilk ve önemli adım atıldı. Barbaros Mahallesi ve Kabakoz Kentsel Dönüşüm alanında hak sahiplerinin belirlenmesi, gayrimenkul değerleme ve finansal modelin oluşturulması için yapılan ihale sonuçlandı. “Samsun Mahallesi Riskli Alan ve Kabakoz mevkiinde yer alan kentsel dönüşüm alanına ilişkin hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme, matematiksel ve finansal model oluşturma hizmeti” ihalesi tamamlandı. Ekipler geçtiğimiz hafta bina tespitine başladı. Mahalleyi gezen ekipler. Ev ve iş yeri sayılarını belirledi. TOKİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamında ilk olarak mahallelerin taşınacağı alan belirlenmişti. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki 500 dönümlük alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı olarak ilan edilmişti. Bu bölgede TOKİ iş birliği ile 1500 konut yapılacak. Rezerv konutları ihalesinin de bir süre sonra belirlenmesi bekleniyor. Proje en yerel seçim öncesinde tamamlanmış olacak.