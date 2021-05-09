1975’den bugüne KOCAELİ…

1975 yılı yaşam sürecimde önemli bir yıldı.

Bir yıl önce, üniversiteden mezun olmuştum.

Hiç hesapta olmadığı halde, iş yaşamıma İzmit Belediyesi’nde başladım. Bana heyecan veren “Yeni Yerleşmeler” projesinin ilk elemanı olmuştum. Ülkenin ilk toplu konut projesiydi.

Bugün bile bir araya gelebilsek, bu yaşımda koşulsuz katılabileceğim çok güzel bir ekip oluşmuştu. Şimdi ebediyete ulaşan Erdem Hançer, Orhan Ziya Akçar, Behçet Pekmertol’un yanı sıra Mehdi Beşpınar, Şengül Akçar gibi mesleki yetenek ve üstün kişilikleriyle saygın insanlardan oluşan bir kadroyla güzel ve örnek bir projenin içindeydik.

Dündar Çiğit’in başında olduğu Kocaeli gazetesine belirli zamanlarda haber bültenleri götürüyordum. Bir gün, Dündar Çiğit’in önerisiyle karşılaştım;

“Mustafa, sen bu işin okulunu okudun, Günaydın Gazetesi ile ortaklaşa, gazetemizi ofset olarak yayınlayacağız. Seni Genel Yayın Yönetmeni olarak düşünüyorum” dedi.

“Ağabey, teklifinden onur duydum ama heyecan duyduğum bir projenin içindeyim. Hem, henüz askerlik görevimi de yapmadım. Beni bağışla” demiştim.

Bugünkü KOCAELİ gazetesi 1975 yılında yayın hayatına girdi.

1975 yılı yaşamımda önemli bir yıldı.

O yılın 10 Mayıs günü evlendim. Yani bugün benim evliliğimin de 47. yıldönümü.

1976 Kasım ayında askerlik görevim başladı. Tuzla Piyade Okulu’nda “devre yedincisi” olarak kıta hizmet yerimi seçme hakkı kazanmıştım. İzmit-15. Kolordu’da, önce Necdet Üruğ’un daha sonra da Bedrettin Denirel’in “Emir Subayı” olarak görevimi tamamladım. Her ikisini de saygı ve rahmetle anıyorum.

Terhis zamanım geldiğinde, Erol Köse, “Yeni Yerleşmeler Projesi” nedeniyle, başkanlık görevinden koparılmış ve o güzel ekip, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde bir araya gelmişti.

Henüz askerlik görevim bitmeden, Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’nda, 1977-78 ders yılında “Yönetim Bilimi” hocalığı yaptım. Ama Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ndeki yol arkadaşlarımın davetine de hayır diyemedim.

Çok güzel ve onurlu bir görev sürecinden 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle koparıldık!

İzmit’e döndüm.

Özel sektörde geçen 6 yıl 6 aylık bir görev süresi sonunda aktif siyasete girdim. Ancak, siyaset sahnesinde uzun süre kalamadım!

1998 yılında aktif siyaset yaşamıma kendi irademle nokta koydum ve kendi işimi kurdum.

1991 yılıydı, bir gün Tanzer Ünal’ın daveti ile KOCAELİ gazetesinde “köşe yazarı” olarak yazılar yazmaya başladım.

Bir dönem bu gazetenin “Genel Yayın Yönetmeni” olarak da görev aldım.

O günden bu güne –kısa süreli ayrılıklar dışında- bu gazetede yazıyorum. Çünkü, bu gazetede “ÖZGÜR BİR YAZAR” olmanın huzuru içindeyim. Bir gün olsun, yazılarıma en küçük bir engel olmadı.

Gazetecilik, benim değerlerime göre;

ülkede yaşanan olaylara “HALK ADINA” tanıklık yapmak ve “HALKIN YANINDA TARAF OLMAK” dır.

Yazdıklarım ve okuyucularım tanıktır ki; kendi siyasal düşüncemi taşıyan siyasetçilerin yanlışlarına da hiçbir zaman göz yummadım!

KOCAELİ gazetesinde yaşadığım yıllar, yaşamımda onurla anacağım yıllardır.

Bu gazetedeki yaşamımda pek çok insanla birlikte oldum. Özellikle de bu gazetede görev yapan, bazıları bugün bedensel olarak yaşamımızda olmayan ama anılarımızdan eksik olmayan çok değerli insanlarla çalıştım, ağabey-kardeş, dost-arkadaş oldum.

Bir gün yaşamdan bedensel olarak ayrıldığımda, bu gazetedeki emek ve yazılarımla anımsanacağıma inanıyorum.

Dünden bu güne, “halktan yana” çizgisiyle KOCAELİ gazetesinin nice 47 yıllar yaşaması dileği ile, bugün bu gazeteye emek veren arkadaşlarımı ve gazetemizin yeni yaşını kutluyorum.