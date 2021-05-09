Ben, bu gazetede öleceğim…

Telefonum çaldı açtım “YAŞLI KURT nasılsın? ”diye sordu.

İyiyim, dedim. Arayan Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Mesut’tu.

Bana hep “Yaşlı Kurt” diye hitap ederdi.

-Bu haftaki köşe yazını gazetenin 47.yıl ilavesinde kullanacağız, ona göre yaz, dedi.

-Gazetenin ilavesine “ne yazayım?”

…İstersen kendini yaz, dedi.

Hani birileri, her önüne gelen “GAZETECİ” oluyor, diyor ya!

Henüz ilkokul son sınıfta bir müsamere resmini (Resimci Nuri amcadan almak için arkadaşlardan 5 er kuruş toplayarak almıştım) ULUS Gazetesine göndermiş, günlerce yayınlanmasını beklemiştim. Resim Ulus gazetesinde yayınlanınca arkadaşlarım arasında bir havam olmuştu ki sormayın.

Ortaokula başlamıştım sıra halinde sınıfa girerken okul müdürü arkasında tuttuğu ellerinin arasındaki,-“HALKÇI” yazan bir zarfı bana uzatarak, bu ne? diye sordu. Heyecandan dilim tutulmuştu. Müdür önceden kendisinin okuduğu mektubu bana verdi okumaya başladım:

“Haberlerinizi bekler, gözlerinden öperim, derslerinde başarılar dilerim Halkçı Gazetesi Yazı işleri Müdürü. Nihat ERİM”

Rüyamda gördüğüm, adresini bilmediğim HALKÇI gazetesine “Haber göndermek istiyorum, kabul ederseniz” diye yazıp göndermiştim.

Çevremde gördüğüm bir trafik kazası, bir yaralama, cinayet gibi olayları zamanın “Yeni Sabah” Gazetesine telefon eder bildirirdim. Bir kaç saat sonra polis karakoluna gelen muhabirler resimler çeker, polislerle konuşur ertesi günü olay gazetede yayınlanırdı. Bu duruma çok içerler “ Bu haberi ben verdim, adamlar kendi bulmuş gibi haberi yapıyor, üstelik polis karakoluna bile giremiyordum.

İnönü Stadı’nda “Duhuliyede” maç seyretmeye gittiğimde saatlerce kuyrukta beklerken üst katta “BASIN” yazan tribüne elini kolunu sallayarak beklemeden girenleri gördükçe “-Bir gün ben de onlar gibi oraya beklemeden gireceğim” diyerek kendi kendime söz verdim.

Ulus Gazetesindeki staj, elinde asa omzunda heybe ile dolaşan Kasım Gülek’li günler, Sabah, Son Havadis, Cumhuriyet Gazatesindeki günler,1969 yılında SPOR-21 isimli Türkiye’nin 3.cü spor gazetesinin sahipliği derken “Bizim Karamürsel” gazetesini yayına koymak ve ardından 2010 yılından beri KOCAELİ GAZETESİNDE köşe yazmak…

Hani önüne gelen gazeteci oluyor diyenleri rahatlatmak için ilk kez kendimi yazdım. Bunu birileri istediği için değil, bana “İHTİYAR KURT” diye hitap eden gazetenin Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut “ Kendini yazabilirsin” dediği için yazıyorum.

1 yıl yılda 52 hafta olduğuna göre yılda 52, 11yılda 572 kez bu gazetenin köşesinde sizlerle olmuşum.

1959 yılında rahmetli Ali Gümüşle başladığım KIRKPINAR yağlı güreşlerinde güreşleri aralıksız 60 yıldır izleyen en yaşlı (82) gazeteci olarak KOCAELİ GAZETESİNİ temsil ederken, bu gazetenin ve kurucusu Tanzer Ünal’ın isminin ne kadar saygın olduğuna defalarca şahit oldum.

Antalya-Kemer yağlı güreşlerinde vali Münir Karaloğlu “Tanzer ne yapıyor, nasıl?” diye sormuştu. Ayağı kırıldığını söylediğimde, çok üzüldüğünü geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi.

Çardak güreşlerinden dönerken Gelibolu’da “Yahşi” Sardalya Konserve fabrikasına uğramıştım. Kocaeli Gazetesinden olduğumu öğrenen yakışıklı, şişmanca patron Nadir Ak “ Tanzer Beyin gazetesi mi? Diye sordu. Sonra, benim lisede öğretmenimdi diye ilave ederek TANZER Ünal’la olan diyaloglarını anlattı.

Bir banka müdiresi Kandıra’ya giderken gazeteden mevzu açılmıştı.”Tanzer Beyin sahibi olduğu gazete mi?” diye sordu. Sonra “Kendisi benim Almanca öğretmenimdi, çok selamlarımı söyleyin n’olur ismimi vermeyi unutmayın, beni mutlaka hatırlar” diyordu.

İnsan nasıl mutlu olmasın ki, yazdığı gazete ve gazetenin kurucusu Edirne’den-Antalya’ya, Antalya’dan Çanakkale’ye Valisinden bankacısına kadar her kesim tarafından biliniyor, tanınıyor.

Tanzer Ünal ve ailesinin öğretmenlik görevleri “emeklilikle” bitmiş olabilir ama Kocaeli basınında 47 yıl önce açtıkları çığır, KOCAELİ GAZETESİ okulu görevine devam ediyor.

Bugün 47 ‘ci kuruluş yılını kutlayan KOCAELİ GAZETESİ yayın hayatını daha nice 47 yıllar kutlayarak okurlarına Kocaeli halkına hizmetlerini sürdürecek

Ben ise bu gazetede öleceğim!