Pandemide yoksulun eti makarna ve bulgur oldu!

Tüketici Hakları Derneği, öneki gün anket yayınladı… Ankette pandemi döneminde vatandaşların “derin” yoksulluğa sürüklendiğini ortaya çıkardı. Düşen geliri zamlar karşısında daha da eriyen yoksulların tek besin kaynağı makarna ve bulgur oldu. Sözcü gazetesi Erdoğan Süzer’in haberi dikkat çekiciydi… Birlikte okuyalım. Araştırmalar, bir yılı aşan pandemi döneminin, hükümetten yeterli destek göremeyen yoksulları çok daha derin bir yoksulluğa sürüklediğini ortaya koydu.

Tüketici Hakları Derneği'nin Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirdiği “ Covid-19 Pandemisinde Yoksulların Temel Gıdalara Erişimi” isimli anket çalışması, pandeminin yoksulun hayatını zorlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda açlığa mahkum ettiğini gösterdi. Çalışan, asgari ücret ve altında geliri olanlarla hiçbir geliri olmayan yoksul kitleler üzerinde yapılan anket, çok büyük bölümü 50 yaş ve altında olan katılımcıların yarıdan fazlasının “işsiz”, her 5 kişiden 4'ünün borçlu, yüzde 17.3'ünün icralık olduğunu, yaklaşık beşte birinin de maaşının kesildiğini gösterdi.

KURU BİLE PİŞMİYOR

Ankete göre, katılımcıların yüzde 68'i pandemi öncesinde yumurtayı günlük tüketebilirken bu oran pandemide yüzde 44'e düştü. Yumurta haftada bir tüketilen besin haline geldi, kahvaltı tabakları küçüldü. Katılımcıların yüzde 12'si kuru fasulyeyi, yüzde 9'u da nohutu düzenli tüketemediklerini belirtti. Yoksulların yüzde 84'ü haftada en az bir veya daha fazla makarna, yüzde 75'i bulgur tüketmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Yoksulların yüzde 57'si, pandemi öncesinde günlük sebze ve meyve tüketebilirken pandemide bu oran yüzde 33'e düştü.

TEREYAĞI TÜKETMİYORUZ

Katılımcıların yüzde 7'si pandemiden önce düzenli tavuk tüketemezken, bu oran pandemide yüzde 9'u aştı. Yoksulların yüzde 77'si ayda hiç tereyağı tüketemediğini, zeytinyağı tüketiminin yarı yarıya azaldığını belirtirken, ayda yarım kilodan az veya hiç ayçiçek yağı kullanamadığını belirtenlerin oranı yüzde 27'den yüzde 39'a fırladı. Ankete göre, yoksulların yüzde 5.2'si zeytin, yüzde 6.4'ü beyaz peynir, yüzde 22.7'si süt, yüzde 4.3'ü ise yoğurt tüketemiyor.

DESTEKLER HALKA ULAŞMADI

Verilen desteklerin sadece yüzde 3.5'inin halka ulaşabildiği belirtilen araştırmada, şu öneriler sıralandı:

■ Çoğu ithal edildiği için fiyatı artan temel gıdaların yerli üretimi artırılmalı.

■ Kaynakların dağıtımında öncelik şirketlere değil halka verilmeli.

■ Yoksulun temel besin ürünlerine sübvansiyon sağlanmalı.

■ Asgari ücret açlık sınırının üstüne çıkarılmalı.

■ Kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinde aradaki fark bütçeden karşılanmalı.

■ İşsizlere nakit ücret desteği verilmeli.

■ Yoksulun elektrik, su ve doğalgaz faturasını devlet karşılamalı.

Tüketici Hakları Derneği'nin anket sonuçlarını yukarıda okudunuz. Anketin en dikkat çekici kısmı; Yoksulların yüzde 84'ü haftada en az bir veya daha fazla makarna, yüzde 75'i bulgur tüketmek zorunda kaldığı… Pandemi süreci devam ediyor, yoksulluk daha da arttı… Geçim sıkıntısı daha arttı… Pandemi süreci sonunda, Türkiye’yi nasıl bir vaziyetin beklediğini kestirmek güç değil.

Her yıl 931 milyon

ton gıda çöpe gidiyor

Ajans Press’in, 2021 Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre gıda israfı yapan ülkeler ve oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı saptandı. Ülkemiz bu veri ile kişi başı gıda israfında üçüncü sıraya yerleşirken, ilk sırada yer alan ülke Kongo Cumhuriyeti, ikinci sırada yer alan ülke ise Meksika oldu. Rapora göre dünya genelinde her yıl yapılan toplam gıda israfı ise 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Suç ve Ceza!

Türk Telekom’un ‘herkes için erişilebilir iletişim’ anlayışıyla 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu. Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre Telefon Kütüphanesi’ndeki içerikler bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenirken, en çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu. Kitabı okudum, ilginç bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Kocaeli Raporu-12”de ilginç detaylar vardı. Rapora göre İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmakta… Bu bölgede yaşayan vatandaşlar, daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum.

e-imzayı sevdik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 710 bini, mobil imza sayısı ise 687 bini aştı. Aralık 2020 sonu itibariyle 5 milyon 397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu. Pandemi, alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor.

65 yaş ve üstü

teknolojiyi sevdi

65 + Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur’un verdiği bilgiye göre pandemi, 65 yaş üstünün teknoloji kullanımını yüzde 25 oranında artırdı. Alışverişten sosyalleşmeye kadar pek çok alanda 65 yaş üstünün teknoloji kullanımı arttı. Akıllı telefonu olanlar, bilgisayar kullananlar bunu ilerletti. Bilmeyenler de öğrendi. Pandemi süreci, gerçekten de insanları yeni alışkanlıklara itti. İtmeye de devam edecek. Açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Kocaeli’de 2020 yılında 152 bin 759 kişi oldu. Yani sayı sürekli yükseliyor.

Su savaşları!

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün su tüketimi verileri korkutucu boyutta. Dünyanın içinde bulunduğu koşulların aynen sürmesi durumunda 2030 yılına kadar % 40 küresel su açığı ile karşı karşıya kalınabileceği sonucuna varıldı… Dünyada kuraklık var… Mevsimler değişiyor… Türkiye de bundan nasibini alıyor. Böyle devam ederse, ilerdeki zamanlarda ülkeler arasında su savaşları yaşanacak… Su uzmanları, “su yasasının” çıkmasını istiyor.

Kitap okumaya kaç

dakika ayırıyoruz?

Kitap okumak önemli… Ama biz bunu bilmiyoruz… En fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD’de bu oran yüzde 12, İspanya’da ise, yüzde 9. Türkiye’de ise, oran binde bir. Okuma alışkanlığında, dünyada 86. sıradayız. Kitap okuyanların yüzde 65’i aşk, yüzde 24’ü siyasi, yüzde 13’ü düşünce, yüzde 7’si kişisel gelişim kitapları okuyor. TÜİK verileri, Türk insanının kitap okumaya sadece 1 dakika ayırdığını gösteriyor. Buna karşılık TV izlemeye ortalama 6 saat, internete bağlanmaya 3 saat ayırıyor. İhtiyaç listesinde kitap okumak 235. sırada yer alıyor. Yani anlayacağınız kitap konusunda içler acısı durumdayız…

Başarılı olmanın sırrı nedir?

Genellikle insanlar başarılarını şanstan ziyade zekâ, yetenek ve çok çalışmaya bağlıyor. Ancak yapılan araştırmalarda başarılı insanların genel olarak orta derecede yeteneğe sahip ancak çok şanslı insanlar olduğunu gösteriyor. Yirmi yıla yakın bir süre boyunca başarı ve şans ilişkisini araştıran Stanford Üniversitesi profesörü Tina Seelig ise bu araştırmasına dayanarak başarılı kişilerin şanslı olduklarını ama bu şansı kendilerinin yarattığını savunuyor.

Şansınızı arttırmanın yolu ise dört temel davranıştan geçiyor:

1-Tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olun ve her ihtimale pozitif yaklaşın.

2-Konfor alanınızdan çıkmaktan ve risk almaktan korkmayın.

3-Çevrenizdekileri takdir etmekten vazgeçmeyin.

4-Fikirlerinizi hemen çöpe atmayın, kötü fikirlerden bile faydalı şeyler öğrenebileceğinizi unutmayın.

Mutluluk üzerine 5 tavsiye

1-Sonuca değil sürece odaklanın. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey çok hızlı akıp gidiyor ve bu kadar hızın arasında genelde odaklandığımız tek şey sonuç oluyor. ...

2-Çok şeye sahip olmak yerine az şeye ihtiyaç duyun. ...

3-Şikayet etmeye değil, çözüme vakit ayırın. ...

4-Kabullenin ve yola devam edin. ...

5-Çokça şükredin.