Evrene Sözümüz

Yaklaşık yirmi beş sene önce, konuyla ilgili Amerika’da çalışan bir uzmandan, uzayda seslerimizin kaybolmadığını, bu sesleri toplamaya yönelik çalışmalar yapıldığını dinlerken, “kimlerin sesini duyabiliriz?” diye heyecanlandığımı hatırlarım.

Bu bilgiye bağlı olarak bugün o heyecanın yanı sıra bir endişe de mevcut benim için.

Zira “ses”in kaybolmaması, “sözün”, sözün kaybolmaması ise “etkisinin” de kaybolmaması anlamına gelmeli, değil mi?

Bu noktadan bakıldığında, kimin sesini duyup duyamayacağımız, bunun imkanı bir tarafa, aslında “söyleyip geçtiğimiz” ve sadece “söz”de kaldığını düşündüğümüz şeylerin “evrene” etkisi var mıdır?

Diye sormadan geçemiyorum...

Sorduğumda da endişelenmeden edemiyorum.

Hele ki bugünün “söz” israfı düşünüldüğünde…

Nitekim çok konuşmanın, boş konuşmanın, kötü konuşmanın ve acı konuşmanın birbirimiz üzerindeki tesirini tecrübe etmiyor muyuz?

Böylesi sözlerle yorulmuyor, zaman kaybetmiyor, yaralanmıyor muyuz?

Hatta bunun psikolojilerimize etkilerini, dünya sathında da görmüyor muyuz?

Hele ki “söz sahibi” olanların, dünya genelindeki seviyelerini ve bu seviyelerinin insanlar üzerindeki tesirlerini düşünürsek…

İnsanlığın psikolojisinin bu “söz”lerin altında harap olmaya başladığını gözlemlemiyor muyuz?

İşin acı kısmı ise bunların birçoğunun sebebi “hakkı” aramak ve konuşmaktan ziyade “haklı çıkmaya” çalışmaktan kaynaklanıyor.

Haklı çıkmak için hakkı incitmeyi ve yormayı da göze alabiliyoruz.

Hal böyle olunca, “söz”, gönül yapmaya, gönüller arasında bağ kurmaya, gönül rahatlatmaya ve dolayısıyla ruhumuzu ferahlatmaya yarayan bir şifa olabilecekken, bizleri maddi manevi hırpalayan bir zehre dönüşebiliyor.

Bir de bu zehri hızla evrene yaydığımızı düşünün…

Çok konuşmanın, boş konuşmanın, kötü konuşmanın sadece insanlar açısından değil, insanın evrene etkisi açısından da bir zarar olabileceğini göz önüne alın…

Ve neredeyse tüm manevi gelişim anlayışlarında çok, boş ve kötü konuşmanın insan için neden “yasak” mesabesinde olduğunu bir de bu açıdan düşünün…

O nedenle “söz” deyip geçmemek lazım…

“Ya hayır konuşmak ya da susmak” lazım…

Dil yarasına sebep olmamak lazım…

Zira görünen o ki “söz”ün sadece bizi değil, evreni de etkisi altına alabilmesi muhtemel…

Vebale dikkat etmek lazım…