Ellerin günahı ne?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı ve içişleri bakanlığından da bunun için izin istediği anlaşıldı.

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Ekrem İmamoğlu da bahsedilen Dünya Kenti İstanbul’un seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum diyerek bu müfteriyi kınadı.

Tam bir trajikomik hadise.

Ceza hukukunda bir olayın suç olabilmesi için önce o suçun kanunda tarif edilmiş olması,o suçun bir eylemle işlenmiş olması,eylemin kanuna aykırı olması ve en önemlisi de bu konuda bir suç işleme niyetinin bulunması,yani kast unsurunun olması gerekir.

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Eller insanın işini görmesine yardımcı olan en önemli uzvudur.

Ellerimizi bazen cebimize sokabilir,bazen de karadenizde moda olduğu gibi arkamıza bağlayabiliriz.İnsanın ellerini nereye baladığına bakarak onun niyetini okumak,hele onun türbelere hakaret ettiğini düşünmek tam bir abesme iştigal.

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Bu işin özü şudur. Anlaşılan iktidara yalakalık yapmaya çalışan birileri bunu şikayet konusu yapmış,savcılık da aman başım derde girmesin diye çekinodiğinden olsa gerek takipsizlik kararı vereceğine soruşturma izni için bakanlığa başvurmuş.

Halbuki türbe ziyareti belediye başkanının kamu görevi de değil.

Kamu görevi olmayan bir konuda bakanlıktan belediye başkanı için soruşturma izni istenmeyeceğini her savcının bilmesi gerekir.Bu olayda bağımsız yargının hiç bir araştırma yapmadan doğrudan takipsizlik kararı vermesi gerekirken bakanylıktan soruşturma izni istemesi işin bir başka trajik durumu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de İmamoğlu’na başlatılan ‘el bağlama’ soruşturmasını “Ben İçişleri Bakanı olsam, benim zamanımda böyle bir durum olsaydı, o soruşturma iznini imzalamadığım gibi onu benim önüme getireni de görevden alırdım.” diye yorumluyordu. İşte yapılması gereken şey bu kadar basit.

Aslında Devlet yöneticileri böyle davrandığında kimse yalakalığa soyunmaz,haddini bilir ve böyle traji komik bir hadise de ülkemizde yaşanmaz..

Bizim milletimiz her zaman mağdurun ,hakkı yenenin yanında durmuştur.

Sayın cumhurbaşkanımızın siyasi başarısının başlangıcında o zamanki sistemin onu hapsederek mağdur etmesi yatıyordu.

Bir şiir okudu diye haksız yere hapsedilen sayın cumhurbaşkanının iktidarında gelinen noktayı görebiliyormusunuz ?

İçinde bulunduğumuz sistem ne yazık ki ,şiir okudu diye insanları hapseden sistemin bile gerisine gitmeye başladı.

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Ekrem İmamoğlu ile kamu gücünü kullanarak uğraşmak,onu mağdur etmek,aslında onun siyasi geleceğini parlatıyor.İktidar fartkında olmadan İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasının önünü açıyor.Durumu bir şarkı sözü ile tamamlayalım;

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Rüzgar kırdı dalımı.

Ellerin günahı ne?

Ben yitirdim yolumu.

Yolların günahı ne?

İnsanların yolunu yitirmesi ona zarar da,devleti yönetenlerin yolunu yitirmeye başlaması hepimize zarar değil mi ?

Hakkı ile kamu görevi yapanların günahı ne?

Geçim derdi ile uğraşan vatandaşın günahı ne?

Gerçekten de ellerin günahı ne?