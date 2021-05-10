Her ay 2 bin 300 kadın KADES’e başvuruyor  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, kadın cinayetleri sayısı korkunç boyutta… 2013’te 237, 2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 440, 2019’da 474, 2020’de 436 kadın cinayeti işlendi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında hayata geçirilen ve şiddete mağdur kalan kadınların kolayca ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES (Kadın, Acil Destek Uygulamasıyla) ile ilgili istatistiki verilerin açıklanması için İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer önergesinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların konum bilgisini açarak 112, 155, 156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiği bir uygulama olan KADES’in bugüne kadar kaç kişi tarafından kullanıldığının açıklanmasını istedi. Gürer, bu uygulamasıyla emniyet görevlilerinin sevk edildiği olay sayısını da sordu.

KADES VE 155 POLİS İMDAT

Soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları halinde olay yerine en yakın ekibin sevk edildiğini ifade etti.

33 AYDA 75 BİN BAŞVURU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanıma açıldığı 24 Mart 2018 tarihinden 20 Ocak 2021 tarihine kadar 75 bin 592 kadın vatandaşımız ihbarda bulunmuştur” dedi. Gürer’e göre KADES’i bilmeyen çok sayıda şiddet mağduru kadının olduğunu, KADES uygulamasının daha geniş kesimlerin bilgi sahibi olacağı şekilde tanıtımının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin azalmadığı gibi artış gösteriyor. KADES belki etkili olabilir, ama daha farklı yöntemlerin de devreye girmesi gerekiyor .

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Toplumsal Tarih'in

329. sayısı çıktı!

Tarih Vakfı’nın yayın organı olan Toplumsal Tarih'in 329. sayısı çıktı! Bu sayıda okurlar tarihte ilginç bir gezintiye çıkarılıyor. Mehmet Ö. Alkan, pek bilinmeyen bir olaya ışık tutarak, otuzlu yılların başındaki dilde sadeleşme ve dilin Türkçeleştirilmesi çabalarının Kemal Atatürk'ün isminin değiştirilmesine kadar nasıl vardığını mahir üslübuyla aktarıyor. Toplumsal Tarih'e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.

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Türkiye vergi takozunda

OECD birincisi oldu

Pandemi yılı olan 2020'de dünya genelinde ücretliler üzerindeki vergi yükü azalırken, Türkiye'de arttı. İki çocuklu tek maaşlı hanelerde yüzde 38,2'lik vergi takozuyla Türkiye, 37 OECD üyesi ülke arasında birinci oldu. OECD ortalamasının yüzde 24,4 olduğu listede, Fransa yüzde 37,9'luk vergi takozu ile listede ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 37,5'lik oranla İsveç takip etti.

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Mutluluk üzerine 5 tavsiye

1-Sonuca değil sürece odaklanın. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey çok hızlı akıp gidiyor ve bu kadar hızın arasında genelde odaklandığımız tek şey sonuç oluyor. ...

2-Çok şeye sahip olmak yerine az şeye ihtiyaç duyun. ...

3-Şikayet etmeye değil, çözüme vakit ayırın. ...

4-Kabullenin ve yola devam edin. ...

5-Çokça şükredin.