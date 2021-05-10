Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım…

Kocaelispor demiştim…

Tamam…

Hekimoğlu Trabzonspor demiştim…

Tamam…

24Erzincan demiştim…

Tamam…

Belki Manisa FK demiştim…

Fazlasıyla tamam…

Yani sezon başı bu üç takımın Play-Off oynayacağını açık açık yazmıştım…

Kaynaklarım sağlamdı…

Kocaelispor’un teknik adamları, gelecek sene için rakiplerimizi bir bir sıralamıştı…

Ve lig ortasında durum netleşti…

Bu da bizim aslında olayı erkenden ne kadar ciddiye aldığımızı gösterdi…

Hoşuma gitti…

Dedikleri çıktı…

Onlara güvenerek ve takip ederek benim de dediklerim çıktı…

İşte zafer böyle kazanılır…

***

Şimdi sırada Ankara Demirspor var…

Benim sürprizimiz onlar oldu…

Hiç ihtimal vermiyordum ama zar zor katıldıkları ligde Play-Off’a yükseldiler…

Bu da, bu ligin azizliği olsa gerek…

Biz işimize bakacağız…

3 yıl önce yine Play-Off’ta elediğimiz rakibimizi, bu kez de eleyeceğiz…

Hatta o zaman skorları bilmiştim…

0-0…

2-0…

Hatta 2 golü atacakları da yazmıştım…

Hamza…

Sinan Pektemek…

Tabii ki bunlar birer tahmin…

6.his…

***

Şimdi ise, içimden şöyle bir skor geçiyor…

Yarın deplasmanda 3-1 kazanırız…

Pazar günü de İzmit’te beraberlikle tur atarız…

Bakalım ne olacak ?..

Bu bizimki, tabii ki işin rengi…

Asıl gerçekler sahada yaşanır…

Maç sahada kazanılır…

Savaşmazsan, saçmalarsan, birlik ve bütünlük sergileyemezsen, rakibini küçümsersen, ‘Benim rakibim Ankara değil, Trabzon’ dersen, havluyu atarsın…

Adamın gözünün yaşına bakmazlar…

Armut pi, ağzıma düş ancak reklamlarda olur…

Öncelikle Ankara Demir, hem de rakibimizle oynayacağımız ilk maç gelir…

Ardından pazar günkü rövanşı düşünürüz…

Sonrası Trabzon veya Erzincan olur…

Ona da ayrıca bakarız…

Dereyi germeden paçaları sıvamayalım…

Okyanusları geçmişken…

Derede boğulmayalım…