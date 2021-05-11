Aşılamada son durum…

Turizm sezonu öncesi son kapanmayı yaşıyoruz. 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sürecinin ne getireceğini meçhul.

İzlenimlerimize göre, arzu edilen bir düzelme sağlanamayacak gibi. Sokaklara, caddelere ve yollara baktığımızda, kapanmayı beceremediğimizi görmek çok zor değil.

Turizm sezonu öncesi, serbest hayata geçiş hazırlığında sınıfta kaldık.

Tüm ümit aşılanmaya bağlandı ancak aşılanmada da olması gereken seviyenin gerisindeyiz.

Kocaeli de aşılama oranları hedef 455 bin kişi. Şu ana kadar hedef nüfusun yüzde 65’i aşılandı.

Normalleşebilmemiz için ise bu seviyenin yüzde yüze ulaşması gerekiyor.

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan, “Aşı randevularıyla ilgili ASM’ler (Aile Sağlık Merkezleri) üzerine düşen görevi yapıyor. Benim görev yaptığım ASM’de günde 25 aşı yapabilme kapasitem var. Ancak merkezi randevu sistemine randevu veremiyor. Aşı bulunamadığı için genelde günde 1-2 kişi aşılıyoruz. O da ikinci doz aşısı oluyor.

Aşılama sistemini tersten işlettik. Mücadeleye sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstünü aşılayarak başladık.

Aslında, virüsü yayan daha çok gençler. Daha çok dışarıdalar ve daha çok geziyorlar. Biz aşılamaya gençlerden öğretmenlerden ve esnaftan başlamalıydık. Lise öğrencilerinden başlamalıydık” dedi.

Aslında söylediklerinde de haklılık payı var. Bugün öğrencilerimizin aşılamasını bitirmiş olsaydık, uzaktan eğitime gerek kalmayacaktı.

Bayram öncesi, vatandaşın evlerinin temizlediler

Bizim kültürümüz de bayram temizliği diye bir adet vardır. Özellikle yaşı ilerlemiş büyüklerimizin hassas olduğu bir konudur bu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu hassasiyete özen göstererek ‘Evde Bakım Hizmeti’ ile Sosyal Belediyecilik alanında ciddi bir görevi yerine getiriyor.

Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce verilen hizmet her hafta periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların, öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce verilen hizmet, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 61 ekip, Kocaeli genelinde hizmetten yararlanan vatandaşların evlerine gitti. Bayram öncesi 466 ev de bayram temizliği yapıldı.

Kandıra’da yaza hazırlık başladı

Kandıra sahillerinde yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor. İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör, şu sıralar hummalı bir çalışma içerisinde. Bir yandan yollar ve plajlar elden geçiriliyor, öte yandan da konaklama hizmeti veren özel sektör tadilat ve temizlik işlerine yoğunlaşıyor. Kandıra yaz sezonuna hazırlanıyor, ancak pandemi süreci tatil yapmamıza ne kadar izin verecek, bunu zaman gösterecek.

Polis, 5 milyon vatandaşın HES kodunu sorguladı

Pandemi döneminde en yoğun çalışan iki meslek grubu, sağlıkçılar ve polisler. Sağlıkçıların hakkı ödenmez peki ya polislerin?

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü pandemi döneminde yoğun bir mesai yaptı. Rutin görevinin dışında, pandemi kurallarının uygulanılmasında da görev üstlenen polisimiz, Kocaeli de 14 ayda 5 milyon vatandaşımızın T.C. Kimlik numarasından Covid durumu sorgulandı. Bu sorgulamalarda karantina ihlali yapanlar hakkı da işlem yapıldı. Vatandaşla temas halinde olan polis teşkilatımızın yüzde 33’ü Covid’e yakalandı. 4 Memur da yaşamını yitirdi. Bu dönemde üstün gayret gösteren polisimize ve sağlıkçılarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim.