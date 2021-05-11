2.el oto alım satımda tüketici ikiye bölündü!

Türkiye`nin otomobil piyasasında önde gelen online pazar yeri olan arabam.com, bazı konulardaki açıklamalarını ve araştırmalarını gazetemize de gönderir… Araba alım satımı her kesimi ilgilendiriyor. arabam.com’dan gelen araştırmayı ve haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

YAZ AYININ YAKLAŞMASI

Ülkemizde yaşanan tam kapanma sürecinin birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörüne de etkileri devam ediyor. Bir yandan yaz aylarının yaklaşmasıyla talepte artış yaşanacağı düşünülürken, öte yandan kısıtlamaların bu talebi olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Bu nedenle tam kapanma kararı sonrası tüketicilerin araç alım-satım konusunda neler düşündüğü merak konusu oldu.

TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, tüketicilerin beklentilerini ve davranışlarını analiz etmek amacıyla bu süreçte tüketicilerin araç alma-satma tercihlerini ve piyasaya yönelik beklentilerini araştırdı. Mayıs ayında 3.048 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunduğu veriler halkın neredeyse ikiye bölündüğünü gösteriyor.

ALIM-SATIM ORANLARI YAKIN

Araştırmaya göre kapanma sürecinde katılımcıların %50.4’ü araç alma veya satmayı düşünürken, %49.6’sı ise bu süreçte araç alım-satımı yapmayı düşünmüyor. Katılımcıların verdiği yanıtların birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin bu konuda kararsız oldukları izlenimini veriyor. arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmanın detayları şöyle: Tüketici “Sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntılar ikinci el araç fiyatlarını artırır” diyor

2.ELDE FİYAT ARTIŞ YÖNÜ

Tüketicilerin %32.9’u kapanma sürecinin ikinci el otomotiv sektöründeki fiyatları artış yönünde, %26.9’u düşüş yönünde etkileyeceğini; %18.2’si fiyatların değişmeyeceğini, %19.2’si ise bu konuda kararsız olduğunu söylüyor.

KURDAKİ DALGALANMALAR

Kapanma sürecinin ikinci el araç fiyatlarını artıracağını düşünen tüketicilere, bu düşüncelerinin nedeni sorulduğunda %42.7’si sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntıları, %33.4’ü tam kapanma bitince talepte yaşanacak artışı, %21.5’i ise kurdaki dalgalanmaları gerekçe olarak gösterdi.

FİYATLARIN DÜŞECEĞİ BEKLENTİSİ

Fiyatların düşeceğini bekleyen tüketicilerin en büyük gerekçesi %73.7 ile talepteki düşüşün fiyatları da düşüreceği yönünde. Buna göre kapanma sonrasında bir kısım tüketicinin fiyatlarda düşüş ve indirim beklentisi olduğunu söylemek mümkün. Katılımcıların %13.4’ü fiyatlardaki düşüşün gerekçesi olarak galeri ve satış yerlerinin kapalı olmasını işaret ederken, %12.9’u ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri öne sürdü.

PİYASA NASIL ETKİLENECEK?

Tüketici kapanma sürecinin sıfır araç fiyatlarını artış yönünde etkileyeceğini düşünüyor. Tam kapanma sürecinin sıfır otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise, tüketicilerin %40.3’ü fiyatların artacağını söylüyor. Artış yönündeki düşüncelerin gerekçeleri ise %34.3 ile kurdaki dalgalanmalar olurken, bunu %33.6 ile dünyada yaşanan çip krizi ve % 29.9 ile sıfır araçlardaki diğer üretim sıkıntıları takip etti.

BAYİLERİN SATIŞA KAPALI OLMASI

Kapanma sürecinin sıfır otomotiv fiyatlarını düşüreceğini düşünen % 20.7’lik kesime bunun gerekçeleri sorulduğunda %71.5’i Koronavirüs nedeniyle talepte yaşanacak düşüşü sebep gösteriyor. Tüketicilerin %18.1’i ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri, %10.4’ü ise bayilerin satışa kapalı olmasını öne sürdü. Cevaplayıcıların % 26.9’u kapanma sürecinin sıfır araçlarda fiyatları çok değiştirmeyeceğini ifade ederken, %12.2’si bu konuda kararsız olduğunu belirtti.”

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arabam.com’un yaptığı araştırmayı yukarıda okudunuz. Araştırmaya göre kapanma sürecinde katılımcıların %50.4’ü araç alma veya satmayı düşünürken, %49.6’sı ise bu süreçte araç alım-satımı yapmayı düşünmüyor. Sanırım bu veriler, tam kapanma ve bayram sonrasıyla ilgili araba alım satımda size bazı ipuçları vermiştir.

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