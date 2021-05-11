Bayram o bayram ola

Bizleri sıhhat ve afiyetle bir bayrama daha kavuşturan yüce Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. Sevgili Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun. Her milletin kendi kültüründe dini ve milli bayramları vardır. Ramazan ve Kurban Bayramları ise bugün yeryüzünde yaşayan 1.6 milyardan fazla Müslümanın ortak bayramıdır.

Ramazan ayı boyunca orucu, kötülüklere karşı kalkan edindik. Gecenin karanlığını sahurlarımızla, namazlarımızla aydınlattık. Tefekkürü, sabrı, şükrü öğrendik. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeye başladık. Bir aydır yaşadığımız iftar sevincimiz, bayram sevinciyle birleşti.

Dini bayramlarımız bayram namazı ile başlar. Çünkü sevgili peygamberimiz "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmamızdır." buyurmuşlardır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" gibidir. Onun için bayramın ilk günü oruç tutulması uygun görülmemiştir. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" gibidir. Onun için bayramın ilk günü oruç tutulması uygun görülmemiştir. Bayramlarımız, aynı mabette, aynı safta, aynı inanç ile gönüllerimizi birleştirdiğimiz günlerdir. Ramazan bayramı huzur ve esenliğin bayramıdır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemiz gereken günlerdir. Bu bayram, Kur’an ile dirilmenin, yenilenmenin bayramıdır.

Geliniz! Bugün, aynı kitaba inandığımız, aynı kıblede buluştuğumuz, aynı Peygamberin ümmeti olmakla şeref duyduğumuz gibi, bu cennet vatanda yaşayan yurttaşlar olarak birlik ve dirliğimizi güçlendirelim. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım. Aleyhimize kurulan bütün tuzakları bozalım.

Dini bayramlarımızın en temel özelliklerinden birisi duyulan büyük sevinci, ortak sevince dönüştürmektir. Tabii ki bu paylaşmak suretiyle olur. Geliniz bu bayramda önce gönüllerimizi, sevgilerimizi paylaşalım. Yüce Allah’ın bize ihsan ettiği dünya nimetlerini onlara muhtaç olanlara paylaşalım.

Geliniz! Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ölmüşlerimizi rahmetle yâd edelim. Eğer hayatta iseler varlık sebebimiz olan anne-babalarımıza, hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimize, evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımıza ve yakın komşularımıza bayramın coşkusunu tattıralım. Gelin, bayram yapamayanlara da bayram yaptıralım. Yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onaralım.

Yüce Allah Ramazan ayı süresince kullarından birçoklarının dua ve tövbelerini kabul ederek bağışlamıştır. Ramazan ayı boyunca affedilenlerin tamamından bir kat fazlasının da bayram gecesi ve gününde af edileceği müjdelenmiştir. Alvarlı Efe bu konuyu ne güzel dile getirmiş.

Can bula cananını, bayram o bayram ola, Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

Hüzn-ü keder def ola, dilde hicap ref ola, Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.

İnsan yalnız başına bayram yapamaz, yapmaya kalkışsa da bunun tadı-tuzu olmaz. Bayram toplum olarak beraberce kutlandığı zaman bir anlam taşır. Korona virüs salgını sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu seneki bayramımız da biraz buruk geçiyor. Bu sıkıntılı günler de geçecek inşallah.

Madem müminler kardeştir, öyleyse kardeşler arası dargınlık olmaz. Eğer bu ramazanda kazandıklarımız dargınları barıştıramadıysa tuttuğumuz oruçlara, kıldığımız namazlara, hayır ve hasenatımıza dönüp bakmamız gerekir. Eğer ibadetlerimizi şekil şartlarının ötesine geçerek ruhlarını da yaşayarak yerine getirseydik aramızdaki dargınlıklar sürüp gitmezdi.

Bayramda sevindiğini belli etmek, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye vermek sünnettir.

Bir ramazan-ı Şerifi daha uğurluyoruz. Biliyoruz ki Allah'a kulluk görevimiz ramazan ayıyla sınırlı değildir. Ömrümüzün sonuna kadar her anını ibadetle geçirmek mecburiyetindeyiz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. " Ve sana yakîn ( Ölüm ) gelinceye kadar Rabbine ibadet et "( Hicr 99)

Mübarek Ramazan bayramının İslami bilincimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın ortak problemi korona virüs illetinden kurtularak hidayet ve barışına vesile olması temennisiyle, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi Yüce Allah’tan niyaz ederim.