IV. Murat’tan bugüne…

Siyasi Tarih, üniversite yıllarımda dört yıl boyunca bir ders konusu olmanın yanı sıra, sürekli okuduğum bir konuydu.

Sonraki yaşamımda da bu ilgim sürdü.

Yüksek lisans çalışmamı da bu alanda yaptım.

Olanaklarım ölçüsünde bu konudaki kaynaklara ulaşıp incelemeye çalıştım. Hala da bir öğrenci gibi çalışıyorum.

Öncelikle öğrendim ki; “tarih bir masal değildir.”

Tarih, “geçmişte yaşanan olaylardan ders almak ve yapılan yanlışları tekrarlamamak” için bir rehberdir.

Tarih,” kanıtsız bilgilerle HAMASET” aracı da değildir!

Ne var ki, tarihi bilgi yoksunu, “ferasetinden istifade edilen!” kitleleri etkilemek için, kimi siyasetçilerin sık sık kullandıkları en büyük silahtır!

“Sözde TAM KAPANMA” uygulaması ile, “yasal dayanağı olmadığı halde” dayatılan “İçki Yasağı” üzerine IV. Murat’ı anımsadım.

IV. Murat, I. Ahmet ile Rum asıllı cariye Anastasya’nın oğlu. Anastasya, daha sonra “Kösem Sultan” olarak tarih sahnesine çıkıyor!

Murat, 17. Osmanlı Padişahı ve 96. İslam Halifesi.

Ağabeyi II. Osman’nın Yedikule Zindanı’nda bir grup isyancı Yeniçeri tarafından öldürülmesinden sonra, tahta amcası I. Mustafa geçiyor.

I.Mustafa, daha önce I. Ahmet’ten sonra 15. Padişah olarak tahta geçer ama akli dengesizliği nedeniyle 96 gün sonra tahtan indirilir.

Osman’ın öldürülmesi üzerine yeniden tahta oturtulur ama bu saltanatı da 1 yıl 3 ay sürer.

Ve, henüz 11 yaşındayken IV. Murat tahta çıkarılır. 1623 yılında Eyüp Sultan’da Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin elinden kılıç kuşanır. Sünnetsiz olduğu için, cülusunun 5. Günü sünnet ettirilir.

Murat, henüz çok küçük yaşta olduğu için, bir süre Osmanlı yönetimine “Saltanat Naibesi” olarak Kösem Sultan egemen olur!

Murat’ın dönemi Yeniçeri isyanlarının yanı sıra, Anadolu’daki Celali isyanlarının da yaşandığı bir kaos dönemidir.

Fiilen tahta egemen olana kadar iyi bir eğitim gören IV. Murat, “Revan ve Bağdat Fatihi” olarak da anılır.

Ancak, ağabeyinin Yeniçeriler tarafından öldürülmesi ve amcasının akıl sağlığı sorunu nedeniyle iki kez tahttan indirilmesi, ülkedeki kargaşa ve özellikle de 1630’da yaşanan BÜYÜK İSTANBUL YANGINI nedenleriyle, ayaklanmalara karşı çok sıkı yasaklar getirir.

Önlem olarak, İstanbul’daki tüm kahvehaneleri yıktırır. Tütün ve kahve içenlerin öldürülmeleri için fetva çıkartır!

Meyhane ve kahvehanelerin Yeniçeri ve diğer isyancıların toplanma mekanları haline gelmesi nedeniyle içki içilmesini de yasaklar. Yasağa uymayanların öldürülmeleri emrini verir.

Yatsıdan sonra fenersiz sokağa çıkmanın da cezası ölümdür!

Ancak, tarihsel kaynaklar ve belgeler gösteriyor ki;

IV. Murat da içkiye bağımlıydı! Çok içki içerdi ve Revan Seferi sırasında SİROZ hastalığı ileri safhaya ulaşmıştı! 28 yaşındayken hayatını kaybetti…

IV. Murat, en şiddetli önlem ve cezalandırmalarına karşın insanların içki içmelerini engelleyemedi!

Tütün ve içki içmenin savunmasını yapmıyorum.

Her ikisi de insan sağlığı için zararlıdır. Hele, ölçüyü kaçırırsanız.

Ancak, içkiyi ve sigarayı yasaklayarak, içenleri ikna edemezsiniz!

Tarih boyunca bununu kanıtları ve örnekleri var.

Osmanlı’da ilk bira fabrikasını 1890 yılında, II. Abdülhamit döneminde, Şeyhülislam Fetvası da alınarak Feriköy’de, İsviçreli Bomonti Kardeşler tarafından kurulmuş! Abdülhamit’in bira içer miydi bilmiyorum ama Rom içtiğini tarihçiler açıklıyor!

Her insan inancında özgürdür. İçki ve sigara içmek, bir kişisel tercih olayıdır, bir yaşam biçimidir.

Demokratik, Laik bir devlette siyasi iradenin bu konuda “yasaklamalar” getirmesinin “hukuki” bir dayanağı yoktur!

Daha da ilginç olan şudur ki;

bu tür yasaklamalar arttıkça içki ve sigara tüketimi ve daha da önemlisi “KAÇAKÇILIĞI” artıyor! Devlet vergi kaybı yaşarken, vatandaşın da hayatı tehlikeye giriyor!

IV. Murat, bu konuda bir “ibret örneği” olarak karşımızda duruyor!

Aklı, mantığı, insafı olan düşünsün!