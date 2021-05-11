İlaç niyetine

Psikolojide en ilginç bulduğum olaylardan biri, insan beyninin ilaçlara verdiği tepkidir. Karnı ağrıyan bir insanı düşünelim. Bu kişi, onu ilaç dışında hiçbir şeyin iyileştiremeyeceğini, ilaçsız ‘iyi’ olamayacağını düşünüyor olsun. Biz de bu insana karın ağrısıyla hiç alakası olmayan, zararsız bir vitamin verelim. Bu kişi o vitamini içtikten bir süre sonra, çok daha iyi olduğunu hissedecektir. Çünkü ilacın onu iyileştireceği düşüncesine öyle büyük bir inançla bağlanır ki, ağrısı aynı şiddette devam etse bile, bu kişi o acıyı aynı şiddette hissetmez. İşte bu da psikolojinin insan vücudundaki ‘kandırma’ mekanizmasıdır.

İlaçlar, gerekli olduğunda, bizim için büyük kurtarıcılar olabiliyorlar. Ama gerekli olmadığı zamanlarda, bize yarardan çok zarar verebilirler. Son zamanlarda insana kendini ‘iyi hissettiren’ pek çok ilaç, piyasaya sürülmüş durumda. Bu ilaçlar kulaktan kulağa yayılıyor, bazen insanlar bir doktor tarafından kendisine yazılmış olan antidepresanı kendini kötü hisseden arkadaşına veriyor.

Aslında bir ilaç niyetine yapılabilecek ve size kendinizi o küçük haptan çok daha iyi hissettirecek pek çok şey var. Bir kedinin başını okşamak, bir konu bulup onun üzerinde araştırma yapmak, gülümsemek, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, toprağı ellemek…

Toprağın içerisinde “Mycobacterium Vaccae” adlı bir mikrobun bulunduğunu biliyor muydunuz? Bu mikrobun beynimizdeki nöronlar üzerinde ‘Fluoksetin’ yani ‘Prozac’ türevi antidepresanlarınkine benzer bir etkisi vardır. Yani toprak, biz insanlarda bu mikrop sayesinde antidepresan etkisi gösteriyor. İşte bu yüzden ne zaman stresli bir gün geçirsek ya da üzülsek, insanlar bize “git toprağa bas.”, “toprağa ellerini koy, elektriğini alsın.” gibi cümleler söyler. Çevremizdekiler bu cümleleri bize söylediğinde, aklımıza ‘toprak benim sorunuma nasıl iyi gelebilir ki?’ gibi sorular gelebilir ama aslında toprak bizim doğal antidepresanımızdır.

“Mycobacterium Vaccae” mikrobu vücudumuzda serotonin yani mutluluk hormonunun üretimini arttıran sitokin seviyelerinin yükselmesini, bu sayede de vücudumuzda daha çok serotonin salgılanmasını sağlıyor. Bu şekilde vücudumuzdaki mutluluk hormonu arttığından dolayı, stres ve üzüntülerimiz bizi terk ediyor.

Bir deneyde bu ‘mutlu mikrobun’ deney farelerine verilmesiyle farelerin bilişsel yeteneğinin arttığı, stres seviyelerinin azaldığı ve konsantrasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir.

Toprak sadece bizim için değil, tüm canlılar için inanılmaz büyük bir kaynaktır. Toprağın içinde yaşayan canlılardan tutun da, köklerini toprağın sıcaklığına salan ağaçlar, bitkiler… Her şey toprak sayesinde can bulur ve onun sayesinde yok olur.

Bazı insanlar pislenmeyi sevmediği için topraktan uzak durur, bahçede vakit geçirmek istemez ama bu kişiler aslında içten içe kirlenir. Çünkü serotonin hormonunun az olması, pek çok psikolojik hastalığı bize getirebilir ama toprak ile uğraşmak, bu hastalıkların en büyük şifasıdır.

Toprağa değmek için illa ki metrelerce büyük bir bahçeye ihtiyacınız yoktur. Aslında bir apartman dairesinde bile toprak ile dost olunabilir. Evinizin, odanızın dört bir yanını çiçekler, bitkiler ile doldurabilir, mutfağınızda kendinize küçük bir bahçe yapabilir, daha sonra tüm ilginizi bu bahçedeki toprağa verebilirsiniz.

Ben evimde öyle toz toprak istemem demeyin lütfen, çünkü bunu söyleyen herkes genelde ayda bir çamur banyosuna gidip ‘arınan’ kişiler oluyorlar. Çamur, o banyonun içerisinde çok güzel de, bir bitkiye hayat verince mi pis oldu? Arınma işlemi için milyonlar verip bir çamur banyosu yapmak yerine, sadece bir saksıda biraz toprak ve bir fide ile bir cana hayat verseniz, inanın sizin adınıza her şey çok daha olumlu bir yönde ilerlemeye başlar.

İnsanı rahatlatan ve stresi azaltan aslında pek çok farklı şey vardır. Bunlardan biri de klasik müziktir. Bunu duymak size çok ‘klasik’ gelebilir, ama doğru söze, gerçek olan bir şeye ne denir ki?

Klasik müziğin temposu, insan kalp atışının temposuna benzerdir. Nasıl sevdiğimiz bir insanın kalp atışını dinlediğimizde rahatlıyorsak, klasik müzik de temposundan dolayı aynı etkiyi gösterir. Bu tempo benzerliği kendini kalp hastalıklarında da gösterir. Klasik müziğin kalp atış temposunu daha normal bir seviyeye getirmesiyle kalp hastalığı tedavilerini kolaylaştırdığı pek çok araştırmada belirtilmiştir.

Klasik müziğin ağrı kesici bir etkisi olduğu da söylenir ama bu bilim adamları tarafından kanıtlanmış bir bilgi değildir. Fakat bu konuyla ilgili bazı araştırmalar mevcuttur. “The Journal Of Pain” isimli -Amerika Birleşik Devletleri Ağrı Çalışmaları Derneği adına Elsevier isimli Hollandalı bir şirket tarafından aylık olarak basılan bir tıp dergisi- dergide yayınlanan bir araştırmaya göre 153 kişinin eline şiddeti artırılarak şok uygulanırken klasik müzik dinletilmiştir. Bu kişilerden konsantre olup müziğe kendine kaptıran insanlarda çok daha az acı belirtisi gözlemlenmiştir.

Aynı şekilde İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre basit bir ameliyat sonrasında müzik terapisi uygulanan çocuklara çok daha az bir derece morfin uygulanması gerekmiştir.

Aslında gördüğünüz üzere acımızı, stresimizi dindirmek ve kendimizi biraz daha sakinleştirmek için yapmamız gereken şeyler çok basit. Ama sanmayın ki siz toprak ile ilgilenmeye başlayıp birkaç fide dikince ya da biraz klasik müzik dinleyince bütün üzüntünüz hiç var olmamış gibi bir anda yok olacak. Fideleri sahiden sevmek, dinlediğiniz sanatçıların hayatını öğrenmek, neden böyle bir parça yazdığını hayal etmek, o kedinin başını okşarken gerçekten rahatlamak, araştırmanızın en derinlerine inmek, yaptığınız işi sevmek çok önemli. Eğer sadece stresinizi azaltmak için toprak ile ilgilenip, müzik dinlerseniz ya da bir canlıya sevgi gösterirseniz bunların hepsi sizi daha da kötüleştirebilir.

Aslında yaptığınız her şeyi sevmeye çalışırsanız, etrafınızdaki varlıkları fark edip onlara değer verirseniz, bu zaten sizin için yeterli bir antidepresan olacaktır.