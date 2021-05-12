Neler değişti…

Covid - 19 hayatımıza gireli bir seneyi iki ay geçti. Biz ortalama bir sene diye düşünürsek ve bu bir seneyi ikiye bölersek hayatımızda neler değiştiğini karşılaştırarak görebiliriz.

Dışarıda aktif durumda olan birçoğumuz için evlere kapanmak ilk zamanlar cazip gelmiş olabilir. Bunlardan birisi de benim. Tabii ki çalışıp ailesini geçindirmek zorunda olup işsiz kalanlar için üzüntümüz içimizde hep var.

Uzun süredir yapmak isteyip, vakit bulamadığımız işleri hep bu süre içinde yaptık. Ve bu ilk dönemde yapmaktan çok zevk aldığımız işleri ikinci dönemde yapmaz daha doğrusu yapamaz olduk.

İlk aylarda mutlaka her gün bir film seyredenler çoğunluktaydı, sanal ortamda müzeler gezildi, online tiyatro izlendi ve daha pek çok online etkinlik. Bu zor ortamda kendi dünyamızı zevkli hale getirmiş olduk.

Herkes için söylüyorum her zaman “neden böyle oldu” demek yerine kendimize dönerek hayatımızı güzele çevirecek bir kıvılcım bulmalıyız. Kötünün içinde kendimize iyi bir şeyler mutlaka yaratmalıyız.

İkinci dönem dediğim bu günlerde tamamen zevklerimiz, ilgi alanlarımız değişti. El işlerine merak sardık, ilk zamanlar değişik lezzetleri denediğimiz yemek kültürüne ilgimiz biraz azaldı. Televizyon daha bir ilgi odağı oldu.

Birinci dönemde aşı ve ilaç korkusu vardı şimdi ise aşı için sıradayız, ilaca karşı olup, Covid - 19 geçirenlerde verilen ilaçları içiyor.

Doktorlar başta maske, mesafe, temizlik derken şimdi bu konuda beslenmenin önemine de dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Başta evde oturan, dışarı çıkmayan insanlar şimdi pire yavrusu gibi dışarıya dağıldılar. Zincirleri kırmış gibi kendilerini dışarıda buldular. Sebepsizce, aciliyeti olmaksızın hem de. Sanki robotlaşan, ağır ağır yolda yürüyen insanları görüyorum. Kurallara ilk zamanlar daha bir başka uyuluyordu. Şimdi ise maalesef uyulmuyor. Yine herkes dışarıda…

Evet, bir yılı geçti çoğumuz evlerdeyiz.

Evet, evde sürekli yaşamak zor...

Başlarda zevk alarak yaptığımız işler monotonlaştı ve yerini daha basit işlere bıraktı.

Birinci dönemde Covid - 19 ile ilgili o kadar çok yalan yanlış, doğru bilgilerle doldurduk ki kendimizi. Nerde ne görürsek okuduk, televizyonda hangi doktor konuşuyorsa ona inandık. Sosyal medya, maalesef bilginin en doğrusu ve en yanlışı orada… Bizler kendi doğrumuzu bulmadan, sadece kafa karışıklığına sebep olduk. Beynimizi bilgi kirliliği ile doldurduk.

İkinci dönemde bilgiler beynimizde süzüldü ve kendimizce en doğrusunu bulmaya başladık. Her duyduğumuza değil mantığımızın aldığını kabul ettik.

Zor bir yıl geçirdik. Ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Kimsenin tahammül sınırı da kalmadı. Birinci dönemde dikkatler altmış beş yaş üzerindeydi fakat şimdi yaş sınırı küçük çocukları da içine alıyor. Çocuklara bir şey olmuyor dediğimiz Covid - 19 virüsünden şimdi onları da korumak zorundayız. Biraz daha sabır göstererek, sıkıntılarımızı biraz daha içimizde yaşayarak kurallara uyalım. Yapması, uygulaması zor biliyorum ama biraz daha kendi kurallarımızı kendimiz koyarak bu zor dönemi yaşayalım.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.