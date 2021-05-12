Bayrama Filistin’deki çatışmaların gölgesinde giriyoruz...

Ramazan Bayramına Filistin’de yaşanan saldırıların üzüntüsü, kapanma ve kısıtlamalar içinde giriyoruz. Gazetecilik deneyimi olan biri olarak maalesef özellikle Ramazan aylarında İsrail’in bölgede yaşanan gerilimi tırmandırarak çatışmalara neden olduğunu çok gördüm. Dünyanın Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde bile Filistin’den üzücü haberler almak gerçekten acı.

Ramazan ayı başından beri İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Doğu Küdüs’te Filistinli Müslümanlara yöneliK baskısını arttırmıştı. Şam Kapısı önünde teravih namazı için toplanan Filistinlilere saldırılarda bulunulmuş ve haber ajanslarından gelen bilgilere göre 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Buarada İsrail, Covid-19 salgınını büyük ölçüde yenmiş durumda. Nüfusun %60’ından fazlası aşılandı ve 16 yaşının üstündekilere aşı randevusu verilmeye başlandı. Bu nedenle İsrail’de sosyal mesafe kuralı neredeyse uygulanmıyor ve ibadethaneler gibi toplu mekanlar kullanılabilir halde.

Salgın tehlikesi olmamasına rağmen İsrail polisi Filistinli Müslümanların iftar ve namaz için toplanmalarına engel olmaya çalışıyordu. 7 Mayıs akşamında İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılan cemaate ses bombası ve plastik mermilerle saldırmıştı. Son olarak Mescid-i Aksa’da olası bir işgale karşı nöbet tutan Filistinlilere şiddetli bir müdahalede bulunuldu.

İsrailli ırkçı grupların Filistinlilerin mahallelerine yaptıkları saldırılar ve Filistin halkının bunlara karşılık olarak sokaklara çıkmaları ile gerilim giderek yükseliyor. Ölü ve yaralı sayısındaki artış endişe verici. ABD ve İngiltere, taraflara “itidal çağırısı”nda bulunmuş. Yine gazetecilik tecrübelerimden biliyorum ki ABD resmi olarak, tarafları sukunete davet etmekten başka bir şey yapmaz.

Türkiye’nin yaşananlar karşısında bir diplomasi trafiği başlattığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştüğünü biliyoruz. Bu görüşmelerin, bölgede çözüme yönelik somut bir adıma katkı sağlamasını umuyoruz. Ancak bu diplomasi trafiğine ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesi gerek. Çatışmaların sona ermesini, dünyanın her yerinde Ramazan bayramına barış ve sağlık içinde girilmesini diliyorum.

Sevdiklerimizle yeniden bir arada olabileceğimiz, birbirimize sarılmaktan korkmadan geniş ailelerimizle buluşabileceğimiz mutlu bayramlar....

İLETİŞİM MEZUNLARI KOCAELİ BASININA GÜÇ KATIYOR

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 20 yılı aşkın süredir eğitim veriyor. Bu süre içinde sektörün farklı alanlarına çok sayıda eleman kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mezunlarımızı yerel ve ulusal basında görmek, onların başarılarına tanık olmak biz öğretim üyelerinin en büyük mutluluğu. Şuanda Kocaeli yerelinde gerek muhabir, gerekse de basın halkla ilişkiler birimlerinde çalışan çok sayıda mezunumuz var. Geçtiğimiz aylarda yüksek lisans öğrencimiz Ozan Özgenç, İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü görevini devr almıştı. Geçen hafta da Gazetecilik bölümü lisans mezunlarımızdan Eylem Selvi Arı’nın Kocaeli Sanayi Odası’nda Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak göreve başladığı haberini aldım. Ozan gibi Eylem de uzun yıllar Kocaeli yerel basınında güzel çalışmalara imza atmışlardı. Yeni görevlerinde ikisine de başarılar diliyorum.

Kocaeli basının pek çok kurumunda isimlerini saymakla bitiremeyeceğim çok sayıda lisans, hatta yüksek lisans mezunumuz görev yapıyor. Basılı ve internet gazetelerinde, haber ajansları, radyo ve televizyonlarda basın alanına emek veren öğrenci ve mezunlarımızı görmek bizleri gururlandırıyor. Kocaeli Gazetesi’nde de yazılarım çoğu zaman sevgili Pınar Gül Tarhan’ın elinden geçiyor. Bildiğiniz gibi eşi Tarık Tarhan da bizim mezunlarımızdan.

İki yıl önce bahar aylarında mezunlarımızla buluşmak için Başiskele Belediyesi’nin desteğiyle bir kahvaltı organize etmiştik. Öğretim üyelerimiz ve mezunlarımızın katılıyla çok güzel bir etkinlik olmuştu. Mezunlar buluşmamızı geleneksel hale getirmeyi hedefliyorduk, ancak pandemi koşulları pek çok şeyi olduğu gibi bu planımızı da askıya almamıza neden oldu. Başka baharlarda yine biraraya gelebilmeyi umuyoruz. Bu koşullar altında yeni bir buluşmayı organize edemesek de en azından köşe yazımda mezunlarımızı anmak istedim. Kocaeli basının deneyimli gazetecileriyle birlikte yerel basına güç veren tüm öğrenci ve mezunlarımıza başarılar diliyorum.