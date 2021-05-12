Eski tas eski hamam mı, yoksa!

Okuyan, izleyen, soruşturan, yargılayan, kısacası düşünen insanların kafasında çok önemli bir soru dolanıp duruyor…

“Pandemi sonrasında Dünya nasıl olacak, Türkiye nasıl olacak?

Kimi “çok şey değişecek”, kimi de “eski tas eski hamam, bu insanoğlu pandemide iyi sınav vermedi, hiçbir şey değişmeyecek, her şey kaldığı yerden devam edecek” diyor.

Siz hangi düşüncenin peşindesiniz, bilemiyorum.

Ama ben, büyük salgının başladığından buyana elle tutulur, gözle görülür durumları izledikçe, çok şey değişeceğine inanıyorum.

Değişim çok yer ve konuda rengini belli etmeye başladı. İletişimin bu derece tüm dünyayı sardığı dönemde, değişim boyasının bize bulaşmayacağını söylemek yersiz olur.

Biz dünyayı bir yana bırakalım. Gözlerimizi kendi içimize doğru, Türkiye’ye çevirelim.

Aslında gözlenecek, incelenecek, tartılıp teraziye vurulacak o kadar çok konu başlığı var ki…

Önemsediğim birkaç konuyu öncelikle gündeme getirmek istiyorum.

UMUTSUZ MUSUNUZ?

Herkesin umutsuzluğuna rağmen, pandemi sonrasında yönetim anlayışının kökten değişeceğine ve demokrasimizin daha güçlü bir zemine oturacağına inanıyorum. Türkiye’de siyasiler ve onları seçenler, yani biz düz vatandaşlar, bugünkü anlayıştan uzak, daha verimli tercihlere yönelecekler diye umuyorum.

HAKLARIMIZI ACI ÇEKMEDEN KAZANMANIN BEDELİ

Türk demokrasisi, Cumhuriyet döneminden bu yana büyük değişimlere uğradı. Tek parti yönetiminden çok partili bir yönetim anlayışına evrildi. Çok partili parlamenter anlayışının uygulamasında acemice hatalar yapıldı. Çünkü bu ülke demokrasiyi, özgürlüğü, seçme seçilme hakkını, kadın haklarını Mustafa Kemal Atatürk’ün ve kadrosunun büyük armağanı olarak, bugün demokrasisini sağlam temellere oturtan batılı ülkeler gibi, kanlı mücadeleler sonucunda kazanmadı. Çağdaş, insanı birey olarak kutsayan bu güzellikler, zahmet çekmeden, gökten başına taç gibi yerleşti. Bunun sarhoşluğu içinde güç zehirlenmesine ve de iktidar sarhoşluğuna kapılan iktidarlar, yollarından saptılar, başarısız oldular ve koltuğu halkın dini duygularını sömürerek kurtarmaya çalıştılar.

ASKERLERİN YANLIŞLIKLARI

Bu çalkantı içinde askerler, ülkenin kurtuluşunu darbe yapmakla sağlayacakları gibi yanlış bir düşünceye saplandılar. Bir, iki, üç ve daha fazla küçüklü büyüklü darbelere maruz kalan ülkemizde büyük acılar yaşandı. Atatürk’ün yolunda gidecekleri duygusuna kapılan darbeciler, O’nun askerlikle siyasetin hiçbir zaman iç içe başarılı olmayacağı düşüncesini akıllarından uzak tutular. O’nun yolu bir dehanın çizdiği yoldu. Bunu farkına varamadılar, ya da farkına varmak istemediler. Ülke çok şey kaybetti.

Sonra koalisyonlardan medet umuldu. Bunu da beceremedik. Demokrasisi sağlam ülkeler gibi koalisyon ortakları, ulusal çıkarlar, iç ve dış politikalarda ilkeler bazında birleşip, çatışmalardan uzak duramadılar. Daha büyük kayıplara yol açtılar.

TEK ADAMDAN UMUT ARAYIŞI

Sonra tek adam yönetiminin refah ve kalkınmayı daha hızlandırıp, kolaylaştıracağı gibi bir tez ortaya atıldı. Oturmuş demokrasilerdeki başkanlık rejimi başarıları efsaneleştirildi. Propagandalar yapıldı. Birtakım aydınlar bunu destekledi. Olaya başka bir açıdan yaklaşanlar da oldu. Tarihteki tek adam örneklerinin toplumu nasıl felakete sürüklediğini örnekleriyle anlatmaya çalıştılar. Bu çabalar, yeni rejimin uygulanmasını önleyecek ölçüde başarılı olmadı. Çünkü koalisyonla yönetilmenin, daha doğrusu yönetilememenin getirdiği maddi ve manevi sıkıntılar halkı canından bezdirmişti.

Yeni rejim denendi. Ayrıntılara girmeyeceğim, bu süre zarfında yaşananların olumsuz bilançosu hepimizin gözlerinin önünde. Vatandaşın içinde bulunduğu durum ortada. Temel özgürlükler konusunda dünya sıralamasındaki yerimiz belli. Kurumların yeni baştan düzenlenmesinin olumsuz sonuçlarını nasıl beraberinde getirdiğini görüyor ve yaşıyoruz.

Siyasi ahlakın temel alındığı, halk iradesinin en önde tutulduğu, denetimli bir parlamenter rejime ne büyük ihtiyacımız olduğu, kısa sürede ortaya çıktı. Denetlenmeyen bir gücün yarattığı hasarların vatandaşı nasıl yoksullaştırdığını, dünya ölçeğinde nasıl zavallılaştırdığını yaşayıp acıyla izliyoruz.

DEĞİŞECEĞİZ

Bütün bunlara bakınca, Türkiye’nin yıllarının boşa harcandığını görüyoruz. Olaylardan çok büyük deney sahibi olduk. Acılarımızın daha da çekilmez hale geldiğini, yaşayarak öğrendik. “En kolay okul tecrübe okuludur, orada da aptallar okur” diye bir deyiş vardır. Maalesef bizler de bu okulun mezunları durumundayız.

Ama değişeceğiz.

Önce bizi yönetenlerin aynı bizler gibi yaşamasını isteyeceğiz. Yani onlar da kırmızı ışıkta duracak, bu pandemide gördüğümüz gibi herkesten önce değil, sıraları gelince aşı olacaklar, saraylarda değil, normal evlerde yaşayacaklar. Yasalar onlar için de uyulması gerekli zorunluluk olacak, siyaset ömür boyu yapılacak bir meslek olmaktan çıkarılıp, zamanı gelince gitmesi bilinecek. Din kutsal yerine oturtulacak, her harcamanın vatandaşa hesabı verilecek, partilerin değil yaptıkları, ileride ülke için ne yapacakları sorgulanacak, ülke yönetiminde kayırmalar, torpiller olmayacak… Çünkü aklını kullanan bir nesil geliyor. Bugün bile siyasilerin mantık kabul etmez davranışlarını inceden inceye tiye alan çok değişik, donanımlı bir nesil var.

Umutsuz olup da “zor kardeşim zor” diyenlere soruyorum.

Bunların yapılması bu kadar zor mu? Esas patron sizsiniz, biziz. Onlar bizim görevlendirdiğimiz kişiler. Onlar vekalet verdiklerimiz. Ağırlık koymamız, aklımızı kullanmamız her şeyi düzeltmek için yeter de artar bile. Kendi gücümüzü sınayalım, ortaya koyalım. Yoksa dünya üzerinde yaşantımızın mutluluk verecek hiçbir şeyi kalmayacak. Bugüne kadar bunca yaşadıklarımız hepimize iyi ve yol gösterici bir ders olmalı.