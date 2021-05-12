Bayramda ve bayram sonu sorumluluklarımız

Bir Ramazan Bayramına daha kavuştuk. Fakat bu bayramın geçmiş bayramlara göre bazı ayrıcalıkları var. Dikkat etmemiz gereken hususlar var.

Bir defa bizleri evlerimize hapseden hastalık henüz geçmiş değil. Kimyasal mı yoksa dünyaya yaptıklarımızın bizlere bir cezası mı? Bunu zaman gösterecek. Bizlere düşen bu hastalıktan korunmaya çok dikkat etmemizdir.

Bayram ziyaretlerini kısıtlamalıyız. Bayramlaşmamızı telefonlarla yapmaya özen göstermeliyiz. Maskeyi, mesafeyi ve temizliği hiç ihmal etmemeliyiz. Eğer sevdiklerimizi gerçekten seviyorsak hastalık bulaşma tehlikesi için onlardan uzak durmalıyız. İhmallerimiz yüzünden yakınlarımızı kaybettiğimizde onları bir daha nasıl görebiliriz? Halbuki hastalık tehlikesi geçince onlarla her zaman buluşabiliriz.

Yediklerimize dikkat etmeliyiz. Ramazanda kazandığımız az yeme alışkanlığımızı bayramda ve bayram sonrası devam ettirmeliyiz. Her hastalığın anası mide dolgunluğudur. Doktorlar bizlere devamlı ölçülü yememizi tavsiye ederler.

Bayramı bayram gibi yapamayan yoksullara maddi yardımlarımızı yapmalıyız. Bu yardımları yaparken gene hastalık bulaştırmamaya dikkat etmeliyiz. Oruç bizlere açlığın ne demek olduğunu öğretti.

Ramazanda eski işlediğimiz günahların affı için tövbe ettik. Tekrar eski kötü alışkanlıklara ve günahlara dönerek tövbelerimizi bozmamalıyız.

Yaz gelmesi nedeniyle doğaya çıkmamız, geziler yapmamız sıklaşacaktır. Doğayı kirletmemeye, korumaya çok dikkat etmeliyiz. Yoksa doğa bizden intikamını alır. Deniz salyalarıyla yüzümüze tükürür.

Dinimizde israf haramdır. Her türlü israfı hem kendimize ve hem de çevremize yasaklamalıyız. Çöpe atılan ekmek ve yemekler ilahi hesap günü bizleri hesaba çeker. Dünyada açlıktan hastalana ve ölen insanlar varken siz bizi niye ziyan ettiniz der.

Bayramlarda insanlar gönül köprüsü kurmalıdır. Küsler barışmalı, çocuklar ve yoksullar sevindirilmelidir.

Doğu Türkistan’da, Filistin’de ve diğer yerlerde işkence gören, baskı uygulanan soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı koruma yollarını aramalıyız.

Dünyayı sömürge ve savaş alanına dönderenlere karşı tedbirler almalıyız. Dünyayı bir barış alanı yapmalıyız.

Ortalığı kasıp kavuran terör ve şiddete karşı top yekun tedbirler almalıyız. İnsan huzurunu bozan her duruma karşı olmalıyız.

Kısacası bayramı bayram gibi yaşamalı ve bayramdan sonra da oruçla kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı devam ettirmeliyiz.