Bu sene çıktık çıktı, seneye kalırsa Allah Korusun !..

Kocaelispor dün rahat bir maç oynadı ama bu rahat maçı kendisi zora soktu…

Tamam rakip de kötü değildi…

Adam sonuçta Play-Off’a kalmış…

Boru değil…

Ama ne olursa olsun biz ilk maçta işi bitirebilseydik, pazar günü çok yorulmayacaktık…

Kısmet böyleymiş…

Sonuçta turu geçebilecek takım tabii ki biziz…

Bu maçın normal görüntüsü, bizim kazanmamız olmalıydı…

Ama anormal bir lig oynuyoruz…

Ve bu maçlar tam bir final…

Tabii ki her türlü sonuç alınabilir…

Bir gece önce gördünüz işte…

Sivas, Fener’in bir yıllık hayallerini ve çuvalla parayı yaktı…

Yüzde 90’ı Beşiktaşlı bir semt olan Karagümrük ise Beşiktaş’a ders verdi…

Yani böyle şeyler olabiliyor…

İşin güzel tarafı da bu…

Ancak bizim Fener ve Beşiktaş’tan farkımız şu…

Biz gelecek seneye şampiyon oluruz deme lüksünde değiliz…

11 yıldır 1.Lig’den bile uzağız…

Bu sene çıktık, çıktık…

Seneye kalırsa Allah Korusun…

Tüm kapılar kapanabilir…