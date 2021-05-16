Sert önlemler ve aşının serbestisi şart

17 günlük tam kapanma adı verilen ama yaklaşık 15 milyon insanın düzenli olarak işe gidip geldiği, ucundan kıyısından yasakları delenlerin de bir bu kadar olduğu; markete fırına gitme izinlerini herkesin sonuna kadar çekiştire çekiştire sündürerek kullandığı bir süreci tamamladık. Vaka, test, hasta ve ölüm sayıları bu sürece girdiğimize göre pek değişmedi. Yani ağa ve maraba hikayesi gibi bir durumdayız.

1 Haziran’a kadar kademeli bir normalleşme planı açıklandı ve aslında 17 günlük tam kapanma öncesine göre pek de bir değişiklik yok. Yine bir sürü kısıtlama, belirli saatlerde sokak hakkı, haftasonu yasakları vs. derken gözler yine iki hafta sonrasına çevrili bir şekilde günleri geçireceğiz.

İnsanlar çok sıkıldı, çok bunaldı. Gerek psikolojik gerek ekonomik olarak milyonlarca insan artık limitlerinde yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. Bunun nereye kadar sürdürülebileceğini kestirmek de zor. Bir yerde kayış atabilir ve gerçekten hiç beklemediğimiz sosyal krizler ve çöküşlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ki artan intiharlara bakınca buna da ne yazık ki adım adım yaklaştığımızı görüyoruz.

TURİZM SEZONU TEK ÇARE

2021 yılının dış borcunu çevirebilmek için bir şekilde bu turizm sezonundan alabileceğimiz maksimum verimi almak zorundayız. Yoksa içinde bulunduğumuz döviz darboğazı daha da incelecek ve bir yerde kıyamet kopacak. Tabi yayınlandıktan sonra kaldırılan turizm reklam filmi gibi ucuz ve her yerinden aşağılık kompleksi ve cehalet fışkıran film gibi şeylerle bir arpa boyu yol alamayacağımız da muhakkak.

Turizm tesislerinin belirli bölgelerde geçen sene NBA’in organizasyonu tamamlamak için yaptığı şekilde “bubble” yani bir nevi baloncuk, steril alan içine alıp dışarıyla etkileşimlerinin kesilmesi dışında bir çare yok gibi görünüyor. Dışişleri Bakanının söylerken kötü ve aceleci bir üslupla dile getirdiği, ancak bu turizm gelirine muhtaç olmamız sebebiyle de yapmak zorunda olduğumuz; sektördeki herkesi bir şekilde aşılamak ve bu kişileri de steril alanlarda tutmak gibi aksiyonlar almak zorundayız. Yoksa her gün bir başka ülke tarafından Covid listelerinde tehlikeli kategoriye alındığımız şu günlerde turizmden beş kuruş yabancı kaynak elde etme şansımız olmayacak.

Turizm tesislerinde çalışan ve bir şekilde turistlerle muhatap olacak olan herkesin aşılanması doğru bir adım olur ancak bunu damgalı eşekleri sunarmış gibi pazarlamak; tüm turizm iletişimini bunun üzerine kurarak pazarlamak elbette akıl karı değil. İsviçre, Yunanistan ve Portekiz’in de bizimkisine benzer hedeflerle yaptıkları 2021 yılı için turizm tanıtım kampanyalarına açın bakın. Pandeminin p’si olmadan o kadar güzel çalışmalar yapmışlar ki insan imreniyor.

Bu yaz aylarını Türkiye pas geçemeyecek kadar ekonomik olarak zor durumda. Gerek döviz ihtiyacı, gerekse turizmin doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı istihdam ve tüketim bizim ülkemizin pandemi öncesinde de cari açığını kapatmak için “bacasız sanayi” olarak adlandırdığı bir alan.

AŞI SÜRECİ SERBESTLEŞTİRİLMELİ

Ancak aşılama konusunda ne yazık ki öyle bir durumdayız ki ağzımızla kuş tutsak, salgının başında çuvallayan ancak sonrasında hızlı bir şekilde toparlamaya giren Avrupalı ülkelerden turist getirerek para kazanmamız imkansıza yakın. Nüfusun henüz %15’ini bile iki doz aşılayamadık. Ve bu sayının çok büyük kısmı zaten turizmle ilgisi olmayan 65 yaş üstü ve ülke genelindeki sağlık çalışanları.

Turizm sektörüne odaklanmış durumdayız ama eğitim camiasının da aşılanma talebi var ve onlara da sıra pek gelecek gibi değil. Onun dışında işi gereğince sürekli dışarıda olan ve pandemi döneminde bir gün bile çalışmaya ara vermeyen birçok sektörde çalışan on milyonlarca insan da umutsuzca aşı bekliyor.

ABD, Yeni Zelanda, İsrail, İspanya, İngiltere gibi ülkeler aşılama sürecinde o kadar büyük başarılar elde ettiler ki hayatı artık normalleştiriyorlar. Dünyada halen daha bu aşılama süreçleri devletlerin eliyle yürüyor. Ancak bir noktadan sonra büyük ülkeler aşılamalarını tamamlayıp yeteri kadar da kısa ve orta vadeli stoklarını kenara koyduktan sonra bizim gibi aşı almayı her ne hikmetse bir türlü beceremeyen ülkeler açısından süreç bir nebze daha rahatlayacak. Bunun da ancak 2022 yılının ilk aylarında mümkün olabileceği görülüyor.

Aşılama sürecinde sınıfta kalmış durumdayız. Yeterli önlemleri adam akıllı alma konusunda da sınıfta kaldık. Yarım yamalak kapanma tedbirleriyle bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Hem ekonomi, hem kitlesel psikoloji hem de salgın yönetimi konusunda bu aksiyonlar bir derde derman olmuyor.

Bu süreçten çıkmanın tek yolu olabilecek en hızlı şekilde aşılamanın tamamlanmasıdır. Bunun tek yolu da özel şirketlere aşı ithal etme ve satma hakkının verilmesidir. Devlet yine belirli bir program çerçevesinde aşılama programına bağlı kalarak süreci yönetirken; parasını verip aşısını olmak isteyen milyonlarca insan da özel sektör eliyle bu imkana ulaşabilmeli.

Devletin gözetiminde kişilerin ve kurumların stok yapmasını engelleyecek bir planlama yapılarak özel hastanelerin, özel okulların, turizm şirketlerinin, büyük sanayi kuruluşlarının çok rahat bir şekilde satın alıp çalışanlarına, onların ailelerine, tedarik zincirindeki paydaşlarına bu imkanı sunabilmesine yol vermek gerekiyor. Ekonomik gücü olmayan insanlar yine olabildiğince hızlı bir şekilde devlet eliyle aşılanma programı sürerken; devletin tedarik etmekte zorlandığı aşıları çok rahat bir şekilde tedarik edip kendi organizasyonundaki insanlara uygulayabilecek şirketlerin önü açılmalıdır.