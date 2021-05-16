Zeytin ağacının gübrelenmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu daha nice bayramlara kavuşmayı dilerim.

Bu yazımda sizlerle zeytin ağacının gübrelenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Memleketimizin sahil bölgeleri bütün zeytinliklerle çevrili bulunmaktadır. Zeytin ağacı, diğer meyve ağaçlarının ve tarla mahsullerinin yetişmesine müsait olmayan fakir ve taşlık yerlerde yetişir. Ağır killi topraklardan hiç hoşlanmaz. Fakir topraklarda kıraç ve taşlık sahalarda yetişmesine rağmen zeytin ağacı gübrelendiği takdirde bunu inkâr etmez ve bol mahsul verir. Bazı ağaçlarda olduğu gibi zeytin ağacında da gübrelenmenin tesiri ilk sene pek görülmez.

Ağacın iyi büyümesinde azotlu gübreler en önemi rolü oynar. Meyve teşekkülünde ve senelik sürgünlerin kışa girmeden odunlaşmasında fosfor rol oynar. Potaslı gübreler meyvelerin büyük ve etli olmasını temin eder, yağ miktarını arttırır. Zeytin, ahır gübresini en iyi kıymetlendiren ve ondan istifade eden bir ağaçtır. Ticaret gübresi, ağaç dallarının gölgelendirdiği kısma verilir. Aralıksız olarak bütün toprağa gübre vermek lüzumsuzdur. Bu şekilde gübrenin bir kısmı israf edilmiş olur. Azot ve potaslı gübreler, toprak sathına tatbik edilir.

Fosforlu gübreleri, buna mukabil, yine ağacın gölgelediği saha içinde yer yer on ile yirmi santim derinliğe gömmek en faydalı bir gübreleme şeklidir. Ağaç başına tavsiye edilen gübre miktarı şöyledir: bir kilogram amonyum sülfat, bir buçuk kilogram süper fosfat ve eğer ihtiyaç varsa da beş yüz gram potasyum sülfat. Bu kıymetler, yetişkin bir ağaç içindir.

Genç ağaçlarda ve fidanlarda bu miktarın dörtte birine kadar inmek mümkündür. Çiftlik gübresi, yetişkin ağaçlarda ağaç başına seksen kilogram kadar verilir. Çiftlik gübresi verilen ağaçlara beş yüz gramla yedi yüz gram arasında amonyum sülfat, bir kilogram süper fosfat ve gerekiyorsa dört yüz ile beş yüz gram potasyum sülfat tatbik edilir.

Yazıma son vermeden önce de Kocaeli gazetemizin 47. kuruluş yıldönümünü kutlar; başarıyla, tarafsızca ve doğru bir şekilde verdiği haberlerle her geçen gün artan başarıların devam etmesini temenni ederim. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe