Eğitimin amacı ve Köy Enstitüleri…

Eğitimin amacı, bireyin “nitelikli ve üretken bir insan olmasını” sağlamak içindir.

Bir ülkenin maddi ve manevi açıdan gelişmesi de bu amacın gerçekleşmesine bağlıdır.

Cumhuriyet kurulduğunda, nüfusunun yüzde 80’i köylerde yaşayan halkın “okuma yazma ve okullaşma düzeyi” son derece geri bir düzeydedir. İstanbul dışındaki yaşam alanlarında okul, öğretmen ve öğrenci sayısı ve “okuma-yazma oranı” “yok” denecek düzeydedir.

Cumhuriyet kurucu iradesi, eğitim sorununu çözmeyi öncelikli görev saymıştır.

1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu’nun 13. Maddesine göre; “köyde bahçeli bir mektep binası yapmak” köyün zorunlu işlerinden biri olmuştur. Orman Kanunu’na göre de okul binası inşası için gerekli kereste, ormanlardan parasız verilecektir.

Böylelikle, 16 yıl içinde köylerde 3 bin 936 okul açıldı.

Halk Mektepleri halkın okuma-yazma öğrenmesinde, Halkevleri ise mesleki eğitim ve folklor başta olmak üzere sanatsal eğitimlerde öncü görev görmüşler.

Ülkenin ekonomik kalkınması amacıyla, yetenekli gençlere yurtdışında eğitim olanakları sağlanmış.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetim erkinin başında olduğu Cumhuriyet’in ilk 15 yılında, ülkede ard arda fabrikalar kurulmuş. Bu fabrikalarda çalışacak “nitelikli insan” ihtiyacı “ÜRETİM İÇİN EĞİTİM” anlayışıyla sağlanmaya çalışılmış.

Mustafa Kemal’in bedensel ölümü sonrası İsmet İnönü döneminde, 2. Dünya Savaşı sürerken, 1940 yılında çıkarılan “Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu” ile Köy Enstitüleri kurulmaya başladı.

Projenin sahibi İsmail Hakkı TONGUÇ; “Bütün araçlarını kendisi üreten, öğrencisiyle birlikte köy kalkınmasını da sağlayacak bir okul” düşlüyordu. Okullara 5 yıllık ilkokul mezunu çocuklar yatılı olarak alınıyordu.

Enstitü binaları öğretmenler ve öğrencilerin emek katkılarıyla inşa edildi. Öğrenciler, tarım-hayvancılık başta olmak üzere çeşitli beceriler kazanıyor, fen ve sosyal bilimler dersleri yanı sıra, Türk ve Dünya klasikleriyle besleniyor, folklor ve en az bir müzik aleti çalmayı öğreniyorlardı.

İşte, derslerden örnekler; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Tabiat Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Beden Eğitimi ve Folklor, El Yazısı, Resim, Müzik, Askerlik, Ev İdaresi ve Çocuk Bakımı, Öğretmenlik Bilgisi, Zirai İşletme Ekonomisi ve Kooperatif.

İkinci Dünya Savaşı sonunda uluslar arası “Güç Dengeleri” ortaya çıktı. Bir yanda ABD, diğer yanda Sovyetler Birliği.

Savaş koşullarında ekonomik gücü zayıflayan Türkiye, bir yandan da Stalin’in Boğazlar ve Doğu Anadolu’daki bazı kentler üzerinde talepte bulunması, Türkiye’yi ABD yanına itiyordu!

1946’da çok partili hayata geçildi ve Demokrat Parti 61 milletvekiliyle Meclis’e girdi. Köy Enstitüleri en önemli eleştiri kaynağı idi. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç görevden alındı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer’in ilk işi enstitülerde karma eğitimine son vermek oldu! 1947’de Hasanoğlan Köy Enstitüsü kapatıldı, enstitü programı değiştirildi. Teknik dersler azaltıldı. Enstitü mezunu öğretmen ve sağlık memurlarına verilen “geçim toprakları” geri alındı.

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra, 27 Ocak 1954’ de geleneksel İlk Öğretmen Okulları ile birleştirilerek kapatıldı!

Bu okullarda, bu kadar kısa sürede birçok değerli “Aydın İnsan” yetişti. Eserleriyle yaşadıkları sürece toplumu aydınlattılar.

Ya sonra?

Ulaşım, tarım, dış politika başta olmak üzere, eğitim düzenimiz de ABD’nin güdümüne girdi! “EZBERLE ve UNUT” sistemi eğiti,m düzenimize egemen oldu. Bu süreç 1947 yılı sonunda ABD ile imzalanan Fulbright Anlaşması” ile başladı ve hala sürüyor!

Eğitim sistemimiz çağın ve ülkenin ihtiyaç ve gereklerine uygun “NİTELİKLİ İNSAN” yetiştiremiyor!

Bu yüzden maddi koşulları yerinde olanlar çocuklarını yurtdışında, niteliği kanıtlanmış okullarda okutuyor! Onların en yeteneklileri zaten yurtdışından dönmüyorlar! Dönen varsıl aile çocukları da aile şirketlerini yönetiyor!

Ya HALK ÇOCUKLARI?

İşsizlik, maddi-manevi bunalım içinde, kimileri asgari ücretle meslekleri dışında işlerde yaşam kavgası veriyor!