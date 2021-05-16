Mucizenin izi

Dostlarım bana, bu “korona” günlerinde bilimsel konulara odaklanmanın zor olduğunu, bu nedenle anılarımı yazmamı öneriyorlar. Çok haklılar.

Ama istiyorum ki yazdığım bir anı okuyucunun bilgisine katkıda bulunsun. Örneğin geçen hafta yazdığım anıdan okuyucum, 1945’lerde, yani bundan 75 sene önce, İstanbul’da “Bu çocuğun yaşaması mümkün değil” denilerek hastaneye yatırılmasının uygun görülmediğini, bunun için Ankara’dan üst düzey bir yetkilinin aracı olmasının gerektiğini öğrendi. Düşünebiliyor musunuz; yakalandığı bir bağırsak hastalığı nedeniyle 1,5 yaşında ortalama 12 kilo olması gerekirken, hastaneden çıktığında ancak 6 kilo gelen bir erkek bebek (..ki o benim) için bu yaşanıyor. Sağlık kurumlarının o zamanlar nasıl bir durumda olduğuna siz karar verin.

Geçen hafta bu hastalıktan bana “gür bir ses” miras kaldığını yazmıştım. Ama bana kalan çok ilginç bir başka miras daha var; bu ses gibi duyulan değil, görülen cinsten. Kıymetimi bilin dostlarım!…Çünkü bu miras milyonda bir rastlanan tipten.

Benim ağzımın her iki tarafında, dudaklarımın birleşme yerinde iki santimetre kadar uzunlukta, oldukça belirgin bir iz var. Bunun nedeni beni halk tabiriyle “bir deri bir kemik” durumuna getiren ve geçen haftaki yazımda bahsettiğim o bağırsak hastalığı. Zayıflayarak ne duruma gelmiş olduğumu düşünün! Sanki ağzımın kenarlarında deri yırtılmış ve sonradan kaynaşmış. Başka ne sebep olabilir? Çocukluk ve gençlik çağımda yüzüm dolgun olduğu için net olarak görülen bu iz, yüzümde oluşan kırışıklıklar yüzünden artık pek belli olmuyor.

Sene 1965 veya 1966 olmalı. Fakültede, yurt binasının alt katındaki salonda bir masada tek başıma oturuyorum. Herkes derse gitmiş olmalı, ortada çok az öğrenci görülüyor. O zaman İranlı öğrenciler de vardı. Bunlardan biri (Aklımda kaldığına göre adı Fahrettin) yakındaki bir masada arkadaşları ile sohbet ediyor ve arada bir bana bakıyorlar. Nihayet grup halinde yanıma geldiler.

-Kardeş.. Çok merak ederiz..Senin ağzının iki tarafındaki izler nedendir?

Şaka yapacağım tuttu!. Ben II.Dünya Savaşında Yunanistan’da Alman ordusuna esir düştüm ve…

O anda İranlı arkadaş ve yanındakiler adeta dehşeti yaşadılar… O kadar şaşırdılar ki onlara hemen şaka yaptığımı söyledim ve bunun bebeklik çağında geçirdiğim hastalık nedeniyle olduğunu anlattım. Buna inanmada zorluk çektikleri belliydi. Ne duymuşlar ne de görmüşlerdi! Bir bebek nasıl bu kadar zayıf düşer, bu izler oluşur ve hayatta kalır!

Ama bu konuda bir başka olay daha yaşadım : Bir gün Taksim’den İstiklal caddesine doğru yürüyorum. Fransa Konsolosluğunun tam karşısındaki kaldırımda, karşı yönden gelen, benden yaş olarak biraz daha büyük, iyi giyimli bir genç adamla göz göze geldik. Ben onu, bakışından dolayı birden tanıyamadığım, eski bir okul arkadaşı zannetmiştim. Yanımdan bir-iki adım geçmişti ki aniden döndü ve yanıma geldi, elimi sıktı. Eliyle ağzının kenarlarındaki izleri göstererek “Aman Allahım!..Bendekilerin aynısı” dedi. Onun kadar ben de şaşırdım. Çünkü ben de ilk defa aynı izleri taşıyan bir başka kişi görmüştüm. O kalabalıkta birkaç kelime konuştuk. Acelesi olduğu anlaşılıyordu, ayrıldık..

Eğer o kişiyle daha uzun konuşma imkanım olsaydı ona benimkinde olduğu gibi karnının derisinde, bir parmak uzunluğunda ve 2 cm kadar genişlikte bir alanda farklı görünüm olup olmadığını sorardım. Çünkü bunun nedenini hep merak etmiş ama hiç öğrenememiştim.

Hendek’te oturduğumuz TEKEL lojmanlarında bir komşumuz vardı. Faruk amca ve Nebahat teyze. Erzurum’lu bu ailenin çocukları yoktu. Beni çok severlerdi. İlkokula başladığım yılda olacak Faruk amcalar Erzurum’a tayin oldu. Bana vedalarını hiç unutamam. Yıllar geçti. Staj için 1968 yılında Tirebolu’ya gittim. Orada bir ay kaldım. İzmit’e Erzurum üstünden döneyim, orayı hiç görmedim, hem de Faruk amcayı görürüm diye düşündüm. Trabzon üstünden Erzurum’a ulaştım, TEKEL müdürlüğünü buldum. Faruk amca beni, tam 18 yıl sonra, 24 yaşında bir delikanlı olarak görünce çok şaşırdı. Bir fayton çağırdı, eve vardık, zili çaldı; yaşlı bir kadın kapıyı açtı.

Bak !...Nebahat sana kimi getirdim!..

Anında cevap verdi; “Bu ağzı tanımaz mıyım!..Necdet bu!.” ve beni hasretle kucakladı. İnanılır gibi değil!..

Türkiye’nin ilk “Çocuk Hastanesi” olarak 1899’da açılan Şişli Etfal Hastahanesi benimle de bir mucize gerçekleştirmiş. Benim bakımımı üstlenen doktor, hemşire ve diğer yardımcı personel toprak olmuşlardır. Ben yaşıyorum. Onlara olan minnettarlık duygumu hiç kaybetmedim ve hepsine rahmet diliyorum.