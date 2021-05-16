Ekonomi çok şey

Daha önce de yazmıştım, sık da ifade ettiğim bir husustur:

Dünyadaki birçok hadisenin altında ekonomik nedenler yatar.

Bu durum bir taraftan ekonomik gayelerin çeşitli “kılıflarla” örtülerek insanları harekete geçirmesi biçiminde, diğer taraftan ekonomik nedenlerin insanların “harekete geçmesine mani” olması şeklinde kendini gösterir.

Yani bir taraftan ekonomik menfaat için birçok değerin kullanılmasına şahit olabilir, diğer taraftan ekonomik menfaat için öz saygınız da dahil birçok değerinizin ayaklar altına alınmasına izin vermek zorunda kalabilirsiniz.

O nedenle ekonomi belki her şey değildir ama çok şeydir.

Ve yine o nedenle insanların ve toplumların ekonomik olarak güçlü olması, daha önce de ifade ettiğim üzere, bir güvenlik meselesidir.

O güven durumu ki sadece hayatta kalmanıza zemin kurmaz.

Hayatınızı onurlu yaşamanız için de imkan verir.

İnsanlık onuru adına sesinizi yükseltmeniz, elinizi taşın altına koymanız gereken yerde size bunu yapma imkanı tanır.

Sizin varlığınızı tehdit etmek, değerlerinizi aşağılamak isteyenlerin iki kere düşünmesine sebebiyet verir.

Çünkü bilirler ki ekonomik bir güç iseniz, size zarar vermeye kalkmak kendilerini de zarara sokmak anlamına gelir.

Kısacası gerek bireysel hayatımız için gerekse toplumsal hayatımız için ekonomik güce sahip olmak insanı birçok hususta “özgür” kılar.

Dolayısıyla kendinizi ya da insanları ekonomik anlamda sıkıntıya sokmanıza sebep olacak tasarruflarda bulunmak, kendinize ve onlara yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir.

Zira yaptığınız şey kendinizin ve insanların “özgürlük” alanlarını daraltmak ya da yok etmektir.

Özgür olmayan insanın veya toplumun “kendisi” olmasını bekleyemezsiniz.

Böylesi insan ve toplum için artık “bütün” olma imkanını da kolay kolay umamazsınız.

Kendi olamayanın bütün kalması, parçalara bölünmemesi mümkün müdür?

Parçalara bölünmüş insanların ve toplumların ister kendisine ister bir başkasına yönelik olsun herhangi bir “zulmü” durdurabilmeleri mümkün müdür?

Durdurulamayan bir zulmün gölgesinde varlığını devam ettirebilmek mümkün müdür?

Değildir elbette.

Mülkün temeli olan adaletin tesisinin de mümkün olamayacağı gibi.

O nedenle ekonomi her şey değildir belki ama ekonomi kesinlikle çok şeydir…