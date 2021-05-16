Hekimoğlu bekle bakalım !..

Aklınızın ucundan geçer mi ?..

Ankara Demirspor gibi sıradan bir takımla Başkent’te 1-1 berabere kaldınız ve ikinci maçta 0-0 ile turu geçebileceksiniz…

Bu skorun ardına sığınacaksınız…

Hem de Kocaelisporsunuz…

Hem de Kocaeli’de oynanıyor rövanş maçı…

Ben hiç düşünmedim bunu…

Maç başında ‘Biz bu maçı basa basa alırız’ turu geçeriz’ dedim…

O kadar rahattım yani…

Maç öncesinde de tahmin ettiğim gibi, Hekimoğlu Trabzon turu geçen ve yarı finalist olan takımdı…

Yani bizim rakibimiz olacaktı…

Ben bile, Ankara Demirspor maçını bırakıp, Hekimoğlu ile oynayacağız finali düşünmeye başladım…

Ve tabii ardından Sakarya ile 1.Lig’e yükselme finalini…

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Ama kazın ayağı öyle değildi tabii…

İlk 45 dakikada iki yüzde yüzlük gol pozisyonunda, konuk Ankara Demirspor gol kaçırdı…

Daha doğrusu birini Bayram mükemmel şekilde önledi…

1.dakikada ise boş kaleye atamadılar…

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Maçın ilk yarısı boyunca, Ankara Demirspor karşısında baskın oynayan ama nedense aşırı telaş yapan Kocaelispor vardı…

İlk golü atarak rakibinin iki gol atması gerektiğine zorlamaktı amaç…

Ama az kalsın, maça 1-0 yenik başlıyorduk…

İlk yarıda iki penaltılık pozisyonda, Süper Lig’e lüks Zorbay Küçük, 2.Lig’e de fazla gelebileceğini gösterdi…

Burak Süleyman’ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı…

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Maçın ikinci yarısında goller art arda gelince Kocaelispor da rakibini nihayet çökertti…

Artık kalan dakikalar Kocaelispor için Hekimoğlu Trabzon’a yarı finalde rakip olmak anlamına geliyordu…

Öyle de oldu…

Ankara Demir eridi…

Ama 1.dakikada golü yeseydik o kadar rahat olamazdık…

Şimdi Hekimoğlu’nu düşünebiliriz…

Haydi çocuklar…