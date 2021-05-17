Devletin gücünü tarikatlar ve mafya ile paylaşmak

Sevgili okurlarım, AKP’nin yönetim anlayışının artık saklanacak gizlenecek tarafı kalmadı.

AKP, milletin seçimlerle kendisine emanet ettiği “devlet gücünü” dün “tarikatlarla” paylaşıyordu, bugün de “mafya” ile paylaşıyor.

Oysa çağdaş devlet yönetimlerinde, devlet gücünün herhangi bir “dini, ticari veya rant grubuyla paylaşılmaması” esastır.

Devleti, “devlet ciddiyetiyle” ve “kurumsal devlet anlayışıyla” yöneteceksin.

Keyfi değil!

Devlet, hiç kimsenin “babasının çiftliği” değildir.

Devlet, “yağma Hasan’ın böreği” hiç değildir.

Siyasetçi, halk adına belirli bir dönem kurallar çerçevesinde “ülkeyi yönetme sorumluluğu”nu alır.

Sorumluluk alan kişi, hesap vermek zorundadır.

Daha doğrusu “hesap vereceğinin bilincinde” olmalıdır.

“Devlet, benim” veya “Ben, devletim” diyemezsin.

Eğer devlet yönetimlerinde o noktaya gelinmişse, “tehlike çanları” çalmaya başlamıştır.

Biz bu filmi daha önce de görmüştük

İlk değil, biz bu filmi daha önce de izlemiştik.

90’lı yıllarda…

Mafya ile devlet güçlerinin iç içe geçtiği günleri hatırlayın.

Kimler yoktu ki o olaylarda?

Eski bakanlar, yeni bakanlar…

Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri…

Eski emniyet müdürleri, yeni emniyet müdürleri…

İş adamları…

Suç çeteleri…

Gündemdeki konular da aynıydı.

Kara para aklama…

Kaçakçılık…

Cinayet…

Tecavüz…

Darp…

Hırsızlık…

Tehdit…

Tetikçilik…

Kumpas…

İntikam…

Bugün neleri konuşuyorsak, o günlerde de herkesin dilinde aynı konular vardı.

Tek değişiklik, aktörlerdi.

Roller aynı, isimler değişti.

AKP, “Biz onlar gibi olmayacağız” diye göreve gelmişti

Hatırlayın o günleri!

İktidara hazırlanırken AKP’lilerin dillerinden düşürmedikleri bir cümle vardı:

“Biz onlar gibi olmayacağız…”

Yani?

*Biz, hırsızlığa izin vermeyeceğiz.

*Biz, rüşvete izin vermeyeceğiz.

*Biz, yolsuzluğa izin vermeyeceğiz.

*Biz, uyuşturucu kaçakçılığına izin vermeyeceğiz.

*Biz, çetelerin kökünü kazıyacağız.

Daha neler neler!

Ne oldu sonra?

Yaptılar mı?

Yapabildiler mi?

Sözlerinde durdular mı?

İşte olup biten ortada.

Yaşadığımız olayları değerlendirdiğimizde, bugün dünü arar olduk.

Bütün olumsuzluklar kat kat arttı.

Hırsızlık arttı, rüşvet arttı, yolsuzluk arttı…

Dün tarikatlar, bugün mafya

Biliyorsunuz…

AKP, kendisine emanet edilen “devlet gücünü” uzun yıllar “tarikatlarla” paylaştı.

Tarikatlara, “istedikleri her şeyi” verdiler.

Ülkeyi birlikte yönettiler.

Emniyeti, yargıyı, maliyeyi, ekonomiyi, dış ilişkileri, her şeyi ama her şeyi tarikatlara teslim ettiler.

Sonra da FETÖ 15 Temmuz’da devleti ele geçirmeye kalkınca, “Allah bizi affetsin” diye işin içinden sıyrılmaya çalıştılar, ama nafile!

Olan olmuştu, tarikatlar güçlenmiş, “devleti teslim alma” noktasına gelmişti.

Sonunda ülkemiz büyük bir “travma” yaşadı.

Bu travmaya rağmen, iktidar devlet gücünü tarikatlarla paylaşmaktan vazgeçti mi?

Geçmedi…

Bir tarikatı gönderdi, boşalan yere diğer tarikatları yerleştirdi.

Kafa, yine aynı kafa!

Üstelik devlet yönetiminde, bu defa tarikatların yanı sıra “mafyanın ağırlığı” da arttı.

İşte bayram boyunca mafyanın “güç savaşlarını” izledik.

Ne kadar “kirli çamaşır” varsa, ortalığa saçıldı.

Mafya ile devletin iç içe geçmişliğini, her türlü kanunsuzluğun nasıl yaşandığını ayrıntılarıyla öğrendik.

Hoş, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağının mafya lideri Alaattin Çakıcı’ya nasıl sahip çıktığını, Sedat Peker’in de büyük ortağa verdiği biliyorduk.

Şimdi “neyi paylaşamadıklarını” öğrendik.

Siyasetteki çürümüşlük

Şunu artık kabul edelim.

Türkiye’de siyaset, iyice çürüdü.

Kokuştu…

Yozlaştı…

Temizlenmesi şart!

Yazımın başındaki görüşü, altını çizerek bir kez daha yazıyorum:

*Devlet gücü; hiçbir dini, ticari veya rant grubuyla paylaşılmaz.

*Paylaşmaya kalkarsan, paylaştığın grup bir süre sonra “devlet gücünden hak iddia etmeye” kalkar.

*Devleti, “kurumsal devlet anlayışıyla” ve “devlet ciddiyetiyle” yöneteceksin.

Çizgi bu!

Bu çizgiden sapan, bataklıktan kurtulamaz.