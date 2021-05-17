Büyük Ortadoğu projesi mi, Büyük İsrail projesi mi?

Yaklaşık 100 yıl önce emperyalizme karşı başardığımız kurtuluş savaşı sonunda yapılan Lozan görüşmelerinde gerek kapitülasyonların kaldırılması ve gerekse şeri mahkemeler, cemaat mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri ve nizamiye mahkemeleri gibi çoklu hukuk düzeninin laik hukuk sistemi ile tekli hukuk sistemine geçişine dair Türkiye’nin taleplerine karşı emperyalist ülkeler inatla direnmiş.(1)

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Daha o zaman bile ülkemizde dini değil, bilimi referans alan laik demokratik hukuk sistemini hedefleyerek bunu kabul ettiren Türkiye, tüm İslam alemine örnek olarak, arkasından İslam dünyasında başka bağımsızlık hareketlerini tetiklemişti.

Türkiye İslam dünyasında çağdaşlaşma ve aydınlanmanın merkezi ve örneği haline gelmişti.

Ne var ki emperyalizm; İslam dünyası ve Ortadoğu’da kutsal dinimizi kullanarak sömürü düzeninin devamını sağlamak amacıyla her şeyi yapmaya devam edecekti.

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1990’ lı yılların başından itibaren ABD’nin önde gelen uzmanlarından Graham Fuller'in,Ortadoğu ve İslam ülkeleri açısından "ılımlı İslam" adı altında bir proje geliştirdiğini artık herkes biliyor. Fuller'e göre, esas olan Müslüman dünyasındaki ülke ve örgütlerin anti-Amerikancı olmamalarıdır. Bu da ancak, ılımlı bir İslami modeli geliştirmekle mümkündür.

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Bu proje doğrultusunda hemen Büyük Ortadoğu projesi hayata geçirildi.

Hatta hatırlarsınız başbakanımıza da da bu projenin eş başkanlığı verilmişti.

Yani emperyalizm 20 yıl önce bu günü planlıyor, örgütlüyor ve adım adım amacına doğru gidiyordu.

Ya ülkelerdeki iç dinamikler seçimle bu amaca uygun hale getirilecek, yada askeri güç kullanılarak, vekalet savaşları ile bu dönüşüm sağlanacaktı.

Ülkemizdeki hain FETO yapılanması iç dinamiklerle ülkemizi ele geçirme çabasından ibaretti.Mısırdaki sisi darbesini de buna örnek göstermek mümkün.

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İç dinamiklerle ele geçirilemeyen Irak’ta ise ABD 2003 yılında nükleer silah barındırdığı iddiası ve demokrasinin getirileceği vaadi ile Saddam Hüseyin’i devirecekti.

İşgal sonrası ise Irak ta nükleer silahların olmadığı anlaşılacaktı.

Irak’taki sonuç, demokrasi yerine parçalanma,emperyalizme bağlanma ve bağımsızlığın yitirilmesi olacaktı.

Diğer taraftan Libya ve Suriye bir iç savaşa sokularak parçalandı, güçleri kırıldı.

Mısır’da yapılan ABD darbesi ile Mısır da bağımlı hale getirildi.

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Aynı emperyalizm,demokrasinin en küçük kırıntısının bile bulunmadığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ise dokunmuyordu.

Çünkü oralarda her istediğini yaptırabiliyordu.Filistin’e destek olan Irak,Libya ve Suriye’nin kolu kanadı kırıldıktan ve Mısır da sisi darbesi yapıldıktan sonra ,bazı Arap ülkeleri İsrail ile anlaşmalar imzalamaya başladılar.

Arkasından da İsrail Kudüs’ün başkent olarak tanınması çabalarını hızlandırarak Filistin’e saldırıya başladı.

Demokrasi havarisi kesilen Avrupa Birliği ve ABD bu saldırıya destek demeçleri verirken, tamamen bağımlı hale getirilen İslam dünyası ve Ortadoğu’dan ses çıkmıyor.

Böylece Ilımlı İslam ve büyük Ortadoğu projesinin bir demokrasi hareketi değil, bir parçalama ,ele geçirme ve sömürü hareketi olduğu ,anlaşılan büyük İsrail’i hayata geçirme projesi olduğu anlaşılıyor.

Çare ümmeti değil vatandaşlığı esas alan,dogmatik düşünceleri değil bilimsel verileri esas alan,kutsal dinimizi içerden ve dışarıdan sömürerek amacına ulaşmaya çalışanlara dur diyen Türkiye’nin kuruluş genetiğine sahip çıkmak ve geliştirmektir.

Emperyalizmin 20 yıl sonrasını hedefleyen dış politika satrancına karşı duruşun tek yolu budur.