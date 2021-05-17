Gökdeniz, Antalya ve Kocaelispor kazansın

Kocaelispor’un iki kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası, bu gece sahibini buluyor… Gözler, Antalya’nın Kocaelisporlusu ve Beşiktaş ile Sergen Yalçın’ın belalısı Gökdeniz Bayrakdar’da olacak. Kardeş Antalya ve Gökdeniz kazanırsa, adeta Kocaelispor kazanmış gibi sevinç yaşayacağız

F.TAV ANTALYA-BEŞİKTAŞ-(20.45-İZMİR GÜRSEL AKSEL STADI-ASPOR)

Kocaelispor’un müzesine iki kez götürdüğü ve iki kez hacze uğrayan Ziraat Türkiye Kupası, bu gece sahibini buluyor. 20.45’te başlayacak maçta Antalyaspor ile Beşiktaş final maçına çıkacak. Müsabaka İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Aspor maçı naklen yayınlayacak.

MAÇA 250’ŞER KİŞİ ALINACAK…

TFF ise bu maça alınacak seyirci sayısı konusunda şu açıklamayı yaptı: “T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”

Akçay ile biz de ‘3’e fena alıştık

Kocaelispor’da göreve gelir gelmez yazdığım gibi ‘Mustafa hoca üçlük galibiyetlere imza atmaya devam ediyor. Osmanlıspor’daki modelini Kocaelispor’da uygulatmaya başlayan Akçay, göreve başladığ3ı ikinci yarının başından itibaren ilk maçta Sarıyer’i deplasmanda 3-0 yendikten sonra, art arda üçlük galibiyetler kazandırdı.

AVRUPA’YI BİLE ALIŞTIRDI…

Osmanlıspor’un efsane olduğu sezon teknik adam olan Akçay, lig maçlarındaki üçlük serilerin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde de 3 gollü galibiyetlerle, dev takımlara diz çöktürmüş ve ülkemizin alışmadığı gibi, Avrupa’nın da alışık olmadığı sonuçlara imza atmıştı. İşte Akçay’ın Kocaelispor’daki 5 aylık 3’lük serisi…