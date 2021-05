Kandıralı öğrencilerden Türkan Saylan’a duygu dolu mektuplar!

Bugün 18 Mayıs… Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı merhum Türkan Saylan’ın 12’inci ölüm yıldönümü…

Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1986'da kendisine Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilen Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını da üstlendi. Saylan, Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üye, ayrıca Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nin de üyeliğini yaptı.

Saylan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçildi ve halen bu görevi sürdürürken, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de YÖK üyeliğiyle görevlendirilen Saylan'ın bu görevi Şubat 2007'de son erdi. Saylan, 2003-2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulundu.

**

2005 yılı başı olarak, toplam 440 yayını bulunan Prof. Dr. Saylan'ın bu yayınlarından 50'si yabancı dergilerde yayımlanmış tıbbi çalışmaları, 204'ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186'sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayımlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirimlerinden oluşuyor.

Son 17 yıldır meme kanseri hastası olan Saylan 74 yaşında iken, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te vefat etti. Vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği’nin (ÇYDD) Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı'nı sürdürmekteydi.

**

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, son "Ergenekon" operasyonları için, 12 Nisan 2009’da aldığı kararda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın evinin aranmasına da Danıştay saldırısı, Cumhuriyete bomba atılması gibi pek çok saldırıyı aramaya dayanak yaptı.

Türkan Saylan'ın evinin aranması da, "aramanın nedenini oluşturan fil" olarak "Ergenekon silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütme, örgüt üyesi olma, örgüte yardım etme şüphesi" olarak yansıtıldı.

Yani anlayacağınız, Atatürkçü kişiliğiyle bilinen Türkan Saylan’a büyük saygısızlık yapıldı…

**

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren ile dün görüştüm. Türkan Saylan’ın ölüm yıl dönümüyle ilgili bir etkinlik yayıp yapmadıklarını sordum. Sohbetimizde, burs verdikleri üç öğrencinin Türkan Saylan ile ilgili mektubundan bahsetti… Çok duyguluydu. Ben de kendisinden bu üç mektubu göndermesini istedim.

Gönderdi... Okudum. İzmit Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Satiç’in, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Eda Dolaşkan’ın ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun Kandıralı Emre Yıldız’ın mektupları, gerçekten de çok duyguluydu. Burs alan öğrencilerin Türkan Saylan ile ilgili bu mektuplarını sizinle paylaşmak istedim.

İzmit Anadolu Lisesi öğrencisi

ZEHRA SATİÇ’İN MEKTUBU

Bir insan ömrü boyunca ülkesine faydalı şeyler katmak için uğraşmış ve başarmışsa, yaptığı işlerin etkisi o hayattan gitmiş olsa bile devam eder.

12 yıl önce bugün, kendini bilime, insanlığa, çağdaşlığa adamış olan, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan' ı kaybettik. Kelimeler yetmez ama şimdi size birçok insanın hayatında büyük izler bırakan Türkan Saylan'dan biraz bahsetmek istiyorum.

Türkan Saylan kimsenin yaklaşmak istemediği, köylerde ahırlara kapatılan cüzzam hastaları ile tek tek ilgilenip hastalığa çözüm ararken kadınlara değer verilmediğini ve kız çocuklarının okula gönderilmediğini gördü. Bu da onu harekete geçirdi. Ve 1989 yılında 6 kişilik bir yönetim kurulu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurulmuş oldu. Atatürk ilkelerini benimseyerek ilerlediler ve aileleri tarafından küçük yaşta evlenmeye zorlanan kız çocuklarını "Kardelenler Projesi" sayesinde eğitime yönlendirdiler. Şimdilerde ise 76 binden fazla öğrenciye burs veren ÇYDD'nin bu başarısında Türkan Saylan'ın emeği de çok büyük.

Peki bu yolda zorluk çekti mi? Çokça. Gerek Tıp fakültesi okurken 2 kere tüberküloz hastalığına yakalanması ve 8 ay yüzüstü yatması olsun, gerek sırf kadın olduğu için sözlerine önem verilmediği anlar olsun. Ama onun için insanlık adına güzel işler başarmak her zaman öncelik olmuştu. Bu yüzden vazgeçmedi. Türkan Saylan başkanlığında ÇYDD çok sayıda kız yurtları ve okullar açtı. O her zaman düşündükleriyle ve yaptıklarıyla birçok insana ilham kaynağı oldu, olmaya devam ediyor.

Biz de Atatürk İlkeleri ışığında Türkan Saylan'ı örnek alarak ilerlemeli, eğitime ve bilime önem vermeliyiz.

Tüm ÇYDD bursiyerleri adına Türkan Saylan'ı 12. Ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Ve bu yazıyı onun çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum.

"Efer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış bile olsa" Türkan Saylan

Saygılarımla.

Zehra SATİÇ

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi

EDA DOLAŞKAN’IN MEKTUBU

Sevgili Türkan Saylan,

Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Aramızdan ayrılışınızın 12.seneidevriyesinde sızı rahmet, saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum.

Nasıl söze başlayacağımı pek bilemiyorum. Size bir mektup yazarak duygularımı ifade etmeye çalıştım. Ben sizi yüz yüze göremedim. Ama sizin yapmış olduğunuz çalışmalar ve elde ettiğiniz başarılar sonucunda sizi bir nebzede olsa tanıyıp varlığınızı hissedebildim. Çok başarılı olduğunuz tıp alanında yapmış olduğunuz ve öncülük ettiğiniz birçok çalışmalarla sizi tanıyan tanımayan en küçüğünden en büyüğüne bütün insanlara umut kaynağı oldunuz. Tıp alanında, daha öncesinde toplumda dışlanan, uğursuz olarak hitap edilen, tedavisinin henüz bilinmediği hastalık konusunda birtakım çalışmalarla tedavi sağlayabilmeniz ve bir doktor olarak Cüzzamla Savaş Derneğini kurmanız gerçekten hayran olunması ve başta kız çocuklarımız olmak üzere herkesin örnek alması gereken başarı hikayelerinden bir tanesi. Ülkemizde geri plana atılan kız çocuklarımızın fark edilmesi ve geleceklerinin daha güzel hale gelmesi için; maddi durumu olmadığı için okula gidemeyen kız ve erkek çocuklarına maddi imkan sağlayarak, elinizden gelen her şeyi yaparak aslında bu ülkeye o kadar güzel bir katkı sağladınız ki. Çünkü siz Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu ülkenin kadını, erkeği, yaşlısı, genci dini dili ırkı ne olursa olsun her vatandaşı için ayrım yapmadan açmış olduğu yolda emin adımlarla ilerleyerek bugünün geleceğine ışık tuttunuz. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak gibi bir amacı olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurarak bugünün çocuğuna maddi manevi desteğiniz ile geleceğe dair umutların ışığı oldunuz. Bu başarılarınız birçok ödülle taçlandırıldı. Ben Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinden burs alan bir öğrenci olarak size gerçekten minnet borçluyum. Umuyorum ki gelecekte mesleğimi en iyi şekilde icra ederek hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız için bir fayda sağlayabileyim. Elimden geldiğince ihtiyaç sahiplerine koşabileyim. Benim bu ve bunun gibi birçok hayalim ülkemizdeki başarılı kadınları gördükçe, birçok insana ulaşabilmem adına daha da artıyor ve hayallerimi gerçeğe dönüştürebilmek için daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Umuyorum ki bugünün bütün çocukları geleceğe birer ışık olur ve toplum halinde en güzel en huzurlu şekilde yaşamak için ellerinden geleni yapar.

Her ne kadar aramızda olmasanız da bizler sizin varlığınızı hissedebiliyoruz. Ve bizler sizin manevi varlığınıza kucak dolusu sevgi ve saygı ile sarılıyoruz. İyi ki bu dünyadan sizin gibi başarılı bir kadın geçti. Tekrardan rahmet saygı, sevgi, minnet ve özlemle...

Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun

EMRE YILDIZ’IN MEKTUBU

Yaşamak şakaya gelmez demişti büyük şair Nazım. Bir sincap gibi mesela. Nazım'ın Türk Köylüsü adlı şiirini ilk okuduğumda henüz dokuz yaşında, Kirazcık Deresi yanında inekleri otlatıyordum. Bütün gün o dizeleri kaleme alanın; bu toprağı, bu köylüyü bu kadar güzel anlayanın ve anlatanın nasıl olup da vatan haini ilan edildiğini düşünerek geçirdim. Duyduklarımın ve okuduklarımın ne kadar yanıltıcı, yanlış ve tehlikeli olabileceği gerçeği beni çok korkutmuştu. Bir kaç yıl sonra yine aynı otlakta, güneşin sıkıcı ve bunaltıcı ışığı altında Edmund Blair Bolles'in "Galileo'nun Buyruğu" adli bilim yazıları derlemesinde Darwin/i, Popper i, Voltaire'i okurken karar verdim bilim insanı olmaya. Gerçeği en yalın haliyle arayanların her şeyi, hatta kendilerini bile, ne kadar cesurca sorguladıklarını görmek bana cesaret vermişti. Uzun ve sıcak yaz günlerinde her çobanın olduğu gibi benim de bolca cesaretim ve vaktim vardı. Ama ülkemin ve ailemin gerçeklerini bildiğim için, pek umudum yoktu. Bir sincap gibi, yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiç bir şey beklemeden çalıştım. Çocuklara umudun ne zaman doğacağı belli olmuyor. Bazen 19 Mayıs'ta Samsun'dan, bazen 13 Aralık 1935'de Türkan adında küçük bir kız çocuğu olarak milyonlarca çocuğa umut doğabiliyor. Bazen Kuvva-i Milliye adını, bazen de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adını alabiliyor. Bazen umudun kütlesi öyle ağır olabiliyor ki on binlerce kişiyi yörüngesine çekebiliyor ve yüz binleri yeni ufuklara, yeni dünyalara savurabiliyor. Mesela, Türkan Saylan'ın yarattığı umut, on binlerce gönüllünün de desteği ile, Kandıra'nın kırsalındaki bir çobanın Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitiminden, Pekin'de yüksek lisans eğitimine ve Danimarka'da Akıllı Fabrikalar alanında doktora çalışmalarına kadar uzanan bir yolu açabiliyor.

Türkan Saylan 18 Mayıs 2009'da arımızdan ayrılsa da, yarattığı umut ve mücadele halen yaşıyor.

Anadolu'nun ücra bir yerinde elinden tuttuğunuz bir çoban, Moskova'da Nazım'ın mezarını ziyareti sırasında

"Yok, öyle umutlan yitirip karanlıkta savrulmak... Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak" diye aklından geçiriyorsa, umut hep vardır...

Umut verin. Çünkü, umut cesaretlendirir. Çünkü, şans cesurların yanındadır.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

