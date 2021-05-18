"Ne şamın şekeri… "

Bugünlerde hiçbir insani ölçü ile kabul edilemeyecek bir konu gündemde. İsrail’in Kudüs’te Müslüman olduğu söylenen Filistinlilere karşı başlattığı sürdürdüğü katliam.

Müslüman oldukları söylenen diyorum çünkü, yakın tarihe şöyle bir bakıp düşündüğünüzde, Hristiyanlarla ve Yahudilerle işbirliği yaparak Müslüman Türk ( Osmanlı ) devletimize neler yaptıklarını, ecdadımızı, askerlerimizi nasıl arkadan vurduklarını, hastanede yatan yaralı askerlerimize varıncaya kadar, nasıl hunharca katliamlar gerçekleştirdiklerini görürsünüz. Görmemek, görmezden gelmek asil ve yüce milletimize ihanet gözlüğü ile bakmaktan başka bir anlam ifade etmez… Art niyetli, Türkiye Cumhuriyeti düşmanları bir kısım sapkınlar dışındaki vatansever Türk evlatlarının, bu konu hakkında az çok bilgisi olduğunu düşünerek fazla uzatmadan konuya gelelim.

Bulunduğu mevki itibariyle yeterli bilgisi olmadığını düşünemediğim bir kamu görevlisinin, cumhuriyetin Arap düşmanlığına yol açtığını söylediğine dair sosyal medyada paylaşımlara tanık oldum.

Sosyal medyada, Filistin’le ilgili paylaşımlarda bazı kimselerin de, İsrail’in bu saldırıları hakkında “ bizim için önemli olan Kudüs’tür, Mekke’dir, Medine’dir…” diyerek neredeyse oraya gidip Filistin’i savunmak için harp edelim anlamına gelebilecek söylemlerine rastladım. Kudüs’ü görmedim. Evveliyatı ve bugünkü durumu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Özet olarak bildiğim Müslümanların ilk kıblesi olduğu ve bu toprakların İsraillilere ataları tarafından parayla satılmış olduğudur. Ama ilk kıblemiz olması nedeniyle benim için de kutsal değer ifade eder…

İyi de, Kudüs’ün bugün Yahudilerin at oynattığı bir belde durumuna gelmesine kimler, ne gibi işler yaparak sebep olmuşlardır ? Osmanlıcı geçinenlerde de bu konuda bir soru yok !

Gelelim Mekke’ye ! Tanrının bir lütfu olarak hac görevimizi yapmak nasip oldu. O nedenle Mukaddes kabemiz “Mescid-i Haram“ın olduğu Mekke’yi gördüm. Hatta o kadar ki, Arafat’tan dönerken Müzdelife’den yola çıkıp şeytan taşlama mahalli olan Mina’ya ondan sonra da otobüse binmeyip, o yolu yürüyerek Mekke’ye geldim. Takibeden günlerdeki “ şeytan taşlama “ görevi için Mina’ya keza 3 kez yaya olarak gidip geldim. Dolayısı ile şehrin yapılanmasını bire bir ibretle izledim.

Kabe’mizin etrafında yükselmesine izin verilen binaların arasında, mukaddes kabemizin adeta görünmez hale gelmesine neden olan, çarpıktan da öte , Müslüman mabedini örtüp, görünmez hale getirmeyi amaçladığı açıkça ortada olan yapılaşma nedeniyle göz yaşlarımı tutamadım…Bunu kim yaptı ? Araplar !

Peki; Medine’de, bitişiğinde Yüce peygamberimizin kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi ne durumda ? aynı !

Hani bizim için Kudüs, Mekke,Medine Mukaddesti, önemliydi ?

Mekke ve Medine’deki Kutsal mekanlarımızı bu hale getirenlere, Oralardaki Müslüman olanların yüreğini dağlayan ihanetlere karşı neredesiniz , neden sesiniz çıkmaz ?

Kudüs’ün bulunduğu toraklardan Müslümanların çıkması için Hristiyanlarla/ Yahudilerle iş birliği yaptığı yetmediği gibi o toprakları Yahudilere satıp Kudüs’ün bu hale gelmesine sebep olanlara ne diyorsunuz ? Bir şey dediniz de ben mi duymadım ?

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Açıkça ve üst seviyede Türk düşmanı olduğuna bizzat yerinde tanık olduğum,

Uluslar arası sorunlarda hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyetinin yanında olmayıp aksine karşıtlarıyla birlikte hareket eden,

Uluslar arsı ilişkilerde Müslümanlığı hiçbir şekilde değer olarak kabul etmeyen…

Arap coğrafyasında yaşayan Arap Kavminin nesini seveyim ?

Arap milletini sevmememin nedeni olarak gösterip , Cumhuriyet değerlerine dil uzatmak aymazlıktır. Arap’ın yukarıda çok kısa olarak birkaç tanesine değindiğim sayısız ihanetlerini görmezden gelip, sorun Filistin değil, bizim için kutsal topraklar önemlidir demek az bir ihtimal cehalet ama çoğunlukla ya aymazlıktır, ya art niyetliliktir.

Filistinli, 20. Asrın ikinci yarısından itibaren atalarından kalan mirasının karşılığını almaktadır. Türk milletine ( O tarihteki devletimiz Osmanlıya ) karşı kimlerle işbirliği yaptıysa şimdi de gitsin onlarla iş birliği yapsın, onlar gelsin kurtarsın…