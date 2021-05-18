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Makale Yazısı-18 May 2021 - 20:00

"Ne şamın şekeri… "
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bugünlerde hiçbir insani ölçü ile kabul edilemeyecek bir konu gündemde. İsrail’in Kudüs’te Müslüman olduğu söylenen Filistinlilere karşı başlattığı sürdürdüğü  katliam.  

Müslüman oldukları söylenen diyorum çünkü, yakın tarihe şöyle bir bakıp düşündüğünüzde, Hristiyanlarla ve  Yahudilerle işbirliği yaparak  Müslüman  Türk ( Osmanlı )  devletimize neler yaptıklarını, ecdadımızı,  askerlerimizi  nasıl arkadan vurduklarını, hastanede yatan yaralı askerlerimize varıncaya  kadar, nasıl hunharca  katliamlar gerçekleştirdiklerini görürsünüz. Görmemek, görmezden gelmek  asil ve yüce  milletimize ihanet gözlüğü ile bakmaktan başka bir anlam ifade etmez…  Art niyetli,  Türkiye  Cumhuriyeti  düşmanları  bir  kısım  sapkınlar dışındaki  vatansever  Türk evlatlarının,  bu konu hakkında az çok bilgisi olduğunu düşünerek fazla uzatmadan  konuya  gelelim. 

Bulunduğu mevki  itibariyle  yeterli  bilgisi  olmadığını  düşünemediğim bir kamu görevlisinin,  cumhuriyetin  Arap düşmanlığına  yol açtığını söylediğine dair  sosyal medyada paylaşımlara tanık oldum. 

Sosyal medyada,  Filistin’le ilgili paylaşımlarda bazı kimselerin de,  İsrail’in bu saldırıları hakkında  “ bizim için önemli olan Kudüs’tür, Mekke’dir, Medine’dir…”  diyerek neredeyse oraya  gidip Filistin’i savunmak için  harp edelim   anlamına gelebilecek   söylemlerine  rastladım.  Kudüs’ü görmedim. Evveliyatı ve bugünkü  durumu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Özet olarak bildiğim Müslümanların ilk kıblesi  olduğu ve  bu toprakların İsraillilere  ataları tarafından parayla  satılmış olduğudur.  Ama ilk kıblemiz olması nedeniyle  benim için de kutsal değer ifade  eder… 

 

İyi de, Kudüs’ün bugün Yahudilerin at oynattığı bir  belde durumuna  gelmesine kimler,  ne gibi işler yaparak  sebep olmuşlardır ? Osmanlıcı geçinenlerde de bu konuda  bir  soru yok ! 

Gelelim Mekke’ye !  Tanrının bir lütfu olarak  hac görevimizi yapmak  nasip oldu. O nedenle  Mukaddes kabemiz “Mescid-i Haram“ın olduğu Mekke’yi gördüm. Hatta o kadar ki,  Arafat’tan dönerken   Müzdelife’den  yola çıkıp  şeytan taşlama mahalli olan   Mina’ya   ondan  sonra   da  otobüse  binmeyip, o yolu  yürüyerek    Mekke’ye  geldim. Takibeden  günlerdeki  “  şeytan taşlama “   görevi için Mina’ya  keza 3 kez yaya olarak gidip geldim. Dolayısı ile şehrin yapılanmasını bire  bir ibretle  izledim. 

 Kabe’mizin etrafında yükselmesine izin verilen binaların arasında, mukaddes  kabemizin adeta  görünmez hale gelmesine neden olan,  çarpıktan da öte , Müslüman mabedini  örtüp, görünmez hale  getirmeyi  amaçladığı  açıkça  ortada   olan    yapılaşma  nedeniyle   göz yaşlarımı  tutamadım…Bunu kim yaptı ? Araplar ! 

 Peki; Medine’de, bitişiğinde Yüce  peygamberimizin kabrinin de bulunduğu  Mescid-i Nebevi  ne durumda ? aynı ! 

Hani bizim için Kudüs, Mekke,Medine Mukaddesti, önemliydi ?  

Mekke ve Medine’deki Kutsal mekanlarımızı bu hale getirenlere, Oralardaki Müslüman olanların yüreğini dağlayan ihanetlere karşı neredesiniz , neden sesiniz  çıkmaz ?    

Kudüs’ün bulunduğu toraklardan Müslümanların  çıkması için  Hristiyanlarla/ Yahudilerle iş birliği yaptığı yetmediği  gibi o  toprakları  Yahudilere  satıp   Kudüs’ün  bu hale  gelmesine  sebep  olanlara  ne  diyorsunuz ? Bir şey dediniz de ben mi duymadım ? 

Bütün bunlar  yetmiyormuş gibi, Açıkça ve üst seviyede Türk düşmanı olduğuna bizzat   yerinde  tanık olduğum,   

Uluslar arası sorunlarda  hiçbir zaman   Türkiye  Cumhuriyetinin yanında olmayıp  aksine  karşıtlarıyla birlikte  hareket eden,  

Uluslar arsı  ilişkilerde    Müslümanlığı  hiçbir şekilde  değer olarak kabul etmeyen…  

Arap coğrafyasında yaşayan Arap Kavminin nesini seveyim ? 

Arap milletini sevmememin nedeni olarak  gösterip , Cumhuriyet değerlerine dil uzatmak aymazlıktır. Arap’ın yukarıda çok kısa olarak birkaç tanesine  değindiğim  sayısız  ihanetlerini  görmezden gelip, sorun  Filistin değil, bizim için  kutsal topraklar önemlidir  demek  az bir ihtimal cehalet ama çoğunlukla  ya  aymazlıktır, ya  art niyetliliktir.   

Filistinli,   20. Asrın  ikinci yarısından itibaren atalarından kalan mirasının karşılığını almaktadır.  Türk milletine (  O tarihteki  devletimiz Osmanlıya ) karşı kimlerle işbirliği yaptıysa şimdi de gitsin onlarla iş birliği yapsın, onlar gelsin kurtarsın…  

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