Her ülkenin ulusça kutladığı “Ulusal Bayramlar” vardır.

Bizim ilk ulusal Bayramımız; “19 Mayıs Atatürk’ü Anmak, Gençlik ve Spor Bayramı”dır.

19 Mayıs, bir toplumun “ÖZGÜR” ve “ULUS” olma mücadelesinin ilk adımıdır.

Bu ilk adımı atan ve Anadolu halkı ile onurlu bir özgürlük mücadelesi veren Mustafa Kemal, artık bu halkın bir egemen padişahın “kulları” olarak değil, “vatandaş” kimliği ile yaşayabileceği CUMHURİYET düzenini kurdu.

Cumhuriyet bir DEVRİM dir!

Her devrim, mutlaka bir de “Karşı Devrimci” oluşumu ortaya çıkarır!

Fransız İhtilali sonrası Fransa yüzyıllar boyu süren bir mücadele sonucu bugünkü demokratik yapısına ulaşmıştır.

Çok mu demokratiktir? Bu elbette tartışılır. Ancak, Fransa’da yeniden Krallık dönemine dönülmesi için bir talep yoktur.

“Değişmeyen tek şey değişimdir” düşüncesi, yaşam pratiğinde net olarak karşımıza çıkıyor!

İki yıl sonra, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız.

Ne var ki, Atatürk’e, Cumhuriyet yönetimine, Laik Devlet ilkesine ve hatta demokrasi ve HUKUK DEVLETİ kimliğine karşı olanlar var ve bunlar “geriye dönük bir değişimi” gerçekleştirebilecekleri inancıyla, her yolu deniyorlar!

Atatürk ve devrimlerine karşı olanlar, dünden bugüne bu ülke vatandaşlarını “inançlar üzerinden siyaset yaparak ve etnik köken çatışmaları yaratarak” ulus kimliğinden uzaklaştırmaya ve otoriter bir düzenin kulları yapmaya çalışıyorlar!

Bu yüzden, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik yalan ve iftiralarla insan beyinlerini kirletmeye çalışıyorlar!

“Cahilin ferasetine” övgü düzüyor, toplumu yalnızca “karnını doyurma güdülenmesine” tutsak etmek istiyorlar!

Örneğin, biri çıkıyor; “Bir gün gelecek 29 Ekim’i yas, 10 Kasım’ı bayram olarak kutlayacağız” diyebiliyor!

Bir başkası; “T.C. ile hesaplaştık” diyor!

Bir grup insan toplanıyor, “ümmet” esasına ve “eyalet” düzenine” dayalı, ana dili Arapça, başkenti İstanbul olan yeni bir devlet kurulmasından söz edebiliyor!

Anayasal temel değerlere yönelik bu aleni saldırılara karşın, muhataplarına sorgu sual, yasal bir soruşturma yapılamıyor!

Ulusal Bayramlar artık ulusça kutlanamıyor! Formalite icabı resmi törenlerle yetiniliyor!

Ya gençlik?

Mustafa Kemal, ülkenin gelişmesi ve yücelmesi için gençliğe güveniyordu. “Gençliğe Seslenişi” ve “NUTUK” bunun için yazılmıştı.

Ama birileri “Ey Türk Gençliği” diye başlayan o seslenişe ve NUTUK’a şaşı bakıyorlar! Hatta yasaklama denemeleri yapıyorlar!

Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkenin hedeflerine ve çağın gereklerine göre yetiştirilmiyor! “Ezberle ve unut” anlayışı ile “NİTELİKLİ İNSAN” yetişemez!

Gençlerimiz büyük ölçüde mutsuz, işsiz ve umutsuz! Umudunu başka ülkelerde arıyorlar! İşe alımlarda “TORPİL” inancı egemen olmuş!

Sınavlarda çok başarılı olsalar da “Sözlü sınav” çelmesine kurban ediliyorlar!

Ve Spor…

Okullarda spor adeta unutulmuş durumda. Gençlerin spora ilgisi hızla düşüyor. “Amatör spor” bir kenara atılmış, futbol ve basketbol yabancı sporcuların ticaret alanı olmuş!

Avrupa Kupalarında hiçbir takımımız kalmadı! A milli takımımız C ligine düşmüş! Türkiye, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemiyor!

Bireysel sporlarda başarı gösteren sporcularımız yeterli destek alamazken, atletizmde Kenyalı, pinponda Çinli sporcularla başarı arıyoruz!

Ama, Olimpiyatlara ev sahipliği hayalleri kuruyoruz!

İşte, bu koşullar altında bir 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı daha kutluyoruz!

Coşku ile kutlayacağımız ulusal bayramların özlemiyle…