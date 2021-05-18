Otomobil piyasası frene bastı

Pandemi dönemi birçok iş kolunu etkiledi. Paranın değeri eskiye göre daha da arttı. Bir yandan kapalı olan esnaf, işyerini yeniden açma hayali kurarken, iş yeri açık olan esnafta o eski bol kazançlı günlerin özlemini yaşıyor.

Bunlardan biri de galericiler. İkinci el otomobil piyasası, sıfır otomobil piyasası gibi zorlanıyor. 7-8 ay önce peynir ekmek gibi satılan otomobiller artık o kadar kolay satılamıyor.

Galericiler haftalar boyu, bazen aylarca siftah yapamaz hale geldi.

Tarihinin en durgun dönemini yaşayan otomobil piyasası adeta durdu.

Şahsi araçlarını satmak ya da değiştirmek isteyenler de araç satamaz halde.

Üç aydır aracı ilanda olanlar bile, fiyatı düşürmelerine rağmen araçlarını satamıyor.

Piyasadaki bu durgunluğun asıl nedeni ise otomobillerin pahalı olması ve kredi faiz oranlarının yüksekliği. Buna bir de pandemi etkenleri eklenince piyasa kilitlendi.

Galerici esnafı da kahve ve kafe işletmecileri gibi sıkıntılı günler yaşıyor.

İkinci el otomobil piyasasının. Hareketlenmesi için yakın vadede ki tek çözüm ise kredi faiz oranlarının düşmesi

Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu

18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Arkeolojihaber iş birliği ile düzenlenecek olan “Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu / Webinar” etkinliklerine davetlisiniz. 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan online sempozyumda 7 oturum içerisinde 27 başlık ele alınacak. Afişteki QR kodunu okutarak veya Arkeolojihaber YouTube kanalı üzerinden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz...

Xxxxx

Kültür Müdürlüğü, fotoğraf

yarışmasının süresini uzattı

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü düzenlediği ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin desteğiyle yapılması planlanan “İki Deniz Bir Şehir” konulu Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışmasının son katılım tarihi pandemiden kaynaklı kısıtlamalardan dolayı 1 Ekim Cuma gününe uzatıldı.

Sinekle mücadele timi ilk cephede savaşı başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vektör Mücadelesi Hizmetleri ile sivrisinek ve karasinekler mücadele timini sahaya sürdü. Bu amaçla 132 personel ve 30 ekiple yıl boyunca ara verilmeksizin bataklıklar, göller, su birikintileri gibi üreme kaynakları düzenli olarak ilaçlanıyor.

Bu amaçla Mist Blower ve ULV gibi basınçlı püskürtme yapan cihazlar ile yaz dönemlerinde öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Profesyonel yardımcı ekipmanlarla birlikte 250’yi aşan sayıda ilaçlama cihazı Kocaeli’nin hizmetine sundu. Umarız bu yıl sinek sıkıntısı yaşamadan bir yaz geçiririz.