Atatürk’e ve 19 Mayıs’a sahip çıkalım!

Sevgili okurlar. Bugün 19 Mayıs… Gençlik ve Spor Bayramı… Bugünkü yazımda 19 Mayıs’a ayırdım… 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır:“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”

SAMSUN’A AYAKBASTI

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım.

ANADOLU’YA GEÇMEK İSTİYORDU

Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının silâhlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk’le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:

PAŞA, PAŞA...DEVLETİ KURTARABİLİRSİN!...

“-Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir...Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!... Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor?... O Vahdettin ki... Bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim: -Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz...” Atatürk bu konuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı, ama O’nu bekleyen ve O’na güvenen bir “Türk Milleti” vardı.

ATATÜRK’Ü TANIMADIĞINI SÖYLER

Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü tanımadığını söyler, Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır.

PONTUSÇULAR KOL GEZİYORDU

Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti. Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.

TÜRK GENÇLİĞİNE ARMAĞAN ETTİ

Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır. Atatürk “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.

19 MAYIS’A SAHİP ÇIKMAK

Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” demiştir. Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. (Meb.gov.tr- Uzm. Neşe Çetinoğlu)

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Koronavirüs illeti yüzünden geçen yıl istenilen şekilde kutlanamadı. Korona illeti devam ediyor ve biz bugün de istediğimiz şekilde 19 Mayıs’ı sahalarda kutlamayacağız… Ama evlerde, balkonlarda, evin bahçesinde 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlayacağız.

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RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Al 19 Mayıs al Sivas'ta Mustafa Kemal...

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Yeşil 19 Mayıs yeşil Çimenlerde çocuklar oynaşır. Mavi 19 Mayıs mavi Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

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Mor 19 Mayıs mor Sonrasını anlatmak zor. Sarı 19 Mayıs sarı 10 Kasım'da bayraklar yarı.

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Ak 19 Mayıs ak Atatürk vatan, Atatürk bayrak. Pembe 19 Mayıs pembe, Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT

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19 MAYIS İÇİN ANLAMLI SÖZLER

-Büyük zorluklar ve sıkıntılar içerisinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz.

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır.

- 19 Mayıs, bağımsızlığına düşkün Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımının tarihidir.

-Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir.

-19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.

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19 MAYIS SLOGANLARI

-19 Mayıs zaferlerin günü olmaktadır.

-Türk milletinin tarihi 19 Mayıs’ta başlamıştır.

-Gerekirse tekrar çıkarız Samsuna.

-Kurtuluş savaşımız bitmedi halen sürüyor.

- Özgürlüğümüz için savaşa devam edeceğiz.

-19 Mayıs yeni bir tarihin yazılışı oldu.

- Zafer her zaman Türk milletinindir.

-Gençler ve spor ile birlikte en büyük zaferler kazanılır.

-Zafer yolu çiçeklerle süslü olmaz hiçbir zaman.

-Gençlik bir zaferi hedeflediyse o zafer bizimdir.

-Kurtuluşumuzun habercisi oldu 19 Mayıs.

-Zaferin önemi 19 Mayıs ile kendisini gösterdi.

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TEMİZ BİR NESİL

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

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Türkiye’de genç olmak!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... Bu vesileyle Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı “İstatistiklerle Gençlik 2020” araştırmasına göre geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 47.2 oldu. Mutluluk oranı, 2020’de genç erkeklerde yüzde 41.4, genç kadınlarda ise yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 48 ile sağlık aldı. Bunu yüzde 24.6 ile başarı, yüzde 15.6 ile sevgi izledi. 2020’de gençlerin yüzde 77.1’i çalıştığı işinden, yüzde 48.1’i de elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

ÜÇTE BİRİ EVDE

Türkiye’de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 46.3, erkeklerde yüzde 40.6 olarak belirlendi. Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019’da yüzde 44.4 iken geçen yıl yüzde 39.1 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 50.1, genç kadınlarda yüzde 27.5 olarak hesaplandı. Gençlerde işsizlik, 2019’da yüzde 25.4 iken 2020’de yüzde 25.3 olarak kayıtlara geçti. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl 28.3 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 21.2, genç kadınlarda ise yüzde 35.7 olduğu görüldü.

ÇALIŞANLARIN YARISI HİZMETTE

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020’de yüzde 20.7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28.3’ünün sanayi sektöründe, yüzde 51’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19.3’ü tarım sektöründe, yüzde 32.9’u sanayi sektöründe, yüzde 47.8’i hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 23.9’unun tarım, yüzde 18.5’inin sanayi, yüzde 57.6’sının ise hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

NÜFUSUN % 15.4’Ü

Türkiye nüfusunun yüzde 15.4’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor ve bu da 12 milyon 893 bin 750 kişiye karşılık geliyor. Bu kişilerin yüzde 51.3’ünü erkekler, yüzde 48.7’sini ise kadınlar oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 23.4 ile Hakkari. Hakkari’yi yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izliyor. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8’er ile Sinop ve Balıkesir.

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Gençler belki sağlık yönünden mutlu olabilir… Ama ya işsizlik, ya ekonomik kriz, ya iş bulamama endişesi… Şunu söylemem lazım ki, Türkiye’de genç olmak da çok zor…