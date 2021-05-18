İki kenti de Kocaeli-Sakarya finali heyecanı sardı ama önce biz Hekimoğlu Trabzon’u elemeliyiz

10 yıl aradan sonra müthiş bir müthiş derbi, dünya derbileri arasında yer alan Kocaelispor-Sakaryaspor maçını, bu yıl yeniden yaşayabiliriz. Çok da uzak bir ihtimal değil. 2.Lig Kırmızı Grup’ta Sakaryaspor, Kırşehir karşısında açık ara önde bitirir. Kocaelispor ise Hekimoğlu Trabzon ile en zor maça çıkacak. Bu iki maçta Kocaelispor ve Sakaryaspor finale yükselirse, tarafsız sahada tek maç oynanacak ve kazanan 1.Lig’e yükselecek, kaybeden 2.Lig’de sürünmeyle devam edecek.

İLİ KOCAELİ… İLÇESİ ADAPAZARI !..

Kocaelispor-Sakaryaspor maçları malum. Öyle böyle hafife alınacak maçlar yaşanmadı iki komşu takım arasında. 1923 yılında Atatürk’ün ilk meclisi, İzmit adını Kocaeli olarak belirleyince, Adapazarı da kentin merkezlerinden miri olmuştu. Eski nüfus kağıtlarında büyüklerimizin ili Kocaeli, ilçesi Adapazarı olarak yazılıyordu. Daha sonra Adapazarı Sakarya’ya katılınca. İki kent arasında husumet de başladı.

GAZETECİLERE BİLE SALDIRILMIŞTI…

İki takım arasında öyle ilginç şeyler yaşanmıştı ki, bir maçta skor 4-1 olmasın diye Kocaelisporlu Gökhan, taraftarın da baskısıyla bilerek kendi kalesine gol atıp, 5-1 yapmış ve TFF’den ceza almıştı. Sakaryalılar, Kartal’da kazanıp, Süper Lig’e yükselme biletini alan Kocaelispor’un taraftarlarını taşıyan treni, maç dönüşünde Gebze İstasyonu’nda beklemiş, vagonlara taş yağdırmıştı. Merhum gazeteci arkadaşımız 5 mayıs 2020’de kaybettiğimiz Ahmet Akay’a bu maçların ilk basın gazisi olarak tarihe geçmiş, Sakarya’da stadın ortasında, taraftarların attığı lavabo taşlarıyla bayından ağır şekilde yaralanmış, ölümden dönmüştü. Ama dediğimiz gibi önce yarın ve pazartesi günü oynanacak iki maçtan sonra Hekimoğlu Trabzon’u elememiz, sonra Sakarya’da yönelmemiz gerekiyor.