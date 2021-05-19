“SENsiz olur mu olmaz mı?

Bir süre öncesine kadar tereddütteydim. Acaba bizi yönetenler, bize ne kadar değer veriyor?

Seçimlerden önce, ziyaretler, güler yüzler, vaatler, sırt okşamalar benim için hiçbir zaman bir ölçü olmadı. Değerli de olmadı.

Siyasetin genel ahlakı içinde bulunan olumsuzluklar ışığında, saygıdeğer olmanın ne olduğunu biliyordum. Bu sabun köpüğü gibi gelip geçici pohpohlamalar, kuşku ile karşıladığım bir durumdu.

Aldanan, kandırıldığını sonradan gören çok insan vardı. Belki de siyasetteki bu kötü huy, kandırılanların yapılarından ve davranışlarından kaynaklanıyordu.

Samimi insan karakterini yüreğinde taşıyan bir toplumuz. Bu sıcaklığı gelişmiş batı ülkelerinde görmek pek mümkün değil. Güzel özelliğimizle de her zaman, her yerde övünç duyuyoruz.

Konuk severiz. Özellikle yabancılara yüreğimizi, evimizi, aşımızı çabuk ve sınırsız açarız.

Aynı sıcaklığı, yakınlığı, saygı ve sevgiyi fedakarlığa varan ölçüde, bizi yönetenlere de gösteririz.

Ama görüyoruz ki özellikle yönetici durumunda olanlar, karşılığını bize veremiyor, vermiyor.

İnsanlık ölçülerinde soğuk davranan batı ülkeleri, insana her şeyden fazla değer verirken, biz bu özelliklerin esirgendiği sıcak bir toplumun, talihsiz üyeleriyiz. Uygar devletler insan sıcaklığını bireyler düzeyinden, devletin sorumluluğu düzeyine yerleştirmişler.

Bu durum; yaşamını devlete adamış fedakar ve vefakar insanımızın en büyük dramıdır.

İktidarın hazırlattığı ve tepkiler üzerine yayından kaldırdığı reklamların ve de durumu kurtarmaya çalışan açıklamaların ortaya koyduğu gerçek, milletçe aşağılandığımızın bir belgesidir.

Hem de sınırlarımızın içinde değil, bütün dünya ülkelerinin gözleri önünde. Bu bağışlanacak, kabul edilecek bir durum değildir.

“SENsiz olmaz…

Pandemi nedeniyle tutuklu olduğumuz bir yılı aşkın süre içinde neredeyse futbol otoritesi olduk. Sürekli acı haberlerden, fındık kabuğunu doldurmayacak, süslü genç kızlarla sakallı oğlanların, aile entrikalarıyla donattıkları, tarihi siyasi amaçlarla alt üst eden dizilerden kurtuluşu, soluk soluğa ardarda gelen yerli ve yabancı futbol maçlarına dönmekle bulduk. Orada da rahatımız kaçtı.

Maç aralarına serpilen reklamlar, şahsen beni kahretti. Ekonominin kötü yönetilmesi ve pandemi koşullarının yarattığı buhranların ülkesinde, öylesine reklamlar izliyoruz ki… Bu nedir diye sorgulamadan geçemiyoruz. Normal günlerde olsa kafamızı bile takmayız. Ama halimiz hiç de normal değil.

Vatandaşın geçim sıkıntısı var, işsizlik diz boyu. İktidar temsilcisinin söylediği “yoksulluk artık bitti”, muhalefetin “yatağına aç giren çocuklar” çığlıkları birbirine karışıyor. Ülke sanki hem baharı hem kışı birlikte yaşıyor. Bu anormal koşullar içinde televizyon ekranlarında öyle reklamlar dönüyor ki… Sanki ülkede yaşayanların tek ihtiyacı, pek parıltılı taşlara kalmış…

Öteden beri televizyon ekranlarında çeşit çeşit çikolata, dondurma ilanlarını gördükçe içim sızlar. Bu iştah açıcı reklamları, zengini, yoksulu hep birlikte izleriz. Çünkü televizyon denen alet, artık bütün evlerin vazgeçilmez eşyasıdır.

TORUNLARINDAN KAÇAN EMEKLİLER

Nefis görüntülü, sahanda cızır cızır pişen yumurtalı sucukların, pastırmaların, ekrana endam ettiği anlarda benim aklıma, 40 yıl çalıştıktan sonra evine insanca beslenmenin gerektiği kadar - bırakın pastırma sucuğu - et götüremeyen, bayram haçlığı veremeyeceği için torunlarından kaçan emekliler takılır.

Ülkede lüks sayılacak mallar ile iştah açıcı temel gıda maddelerinin tekrar tekrar yayınlanması, gerçekten halkın ayrı iklimleri bir arada yaşandığının kanıtı. Bu gerçek, dengesiz bir gelir dağıtımının bir sonucudur.

Üretici haklıdır, ürettiği malı satmak ister. Yayıncı haklıdır, yaşamını alacağı reklamlarla sürdürür. Peki ikisi de haklıysa, haksız olan kimdir? Klişe olmuş cümle ile yazalım:” İşte burası çok önemli!”

Yayıncı haklıdır “reklamsız olmaz”, üretici haklıdır “SENsiz olmaz!”. Kelimeyi yanlış mı yazdım acaba?

Ama asıl olması gereken; “bu ülkede emeği ile geçinip, devletine karşı sorumluklarını yerine getirenlerin, karşılığını alarak, çoluğu, çocuğu ile mutlu bir yaşam sürmesi değil mi?”