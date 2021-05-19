Simit fiyatı, gazete fiyatını sollarken…

Bir zamanlar bir simit ve bir gazetenin fiyatı hemen hemen aynıydı.

Simit, 50 kuruş…

Gazete, 50 kuruş…

Simit, 75 kuruş…

Gazete, 75 kuruş…

Simit, 1 lira…

Gazete, 1 lira…

Simit, 1 lira 25 kuruş…

Gazete, 1 lira 25 kuruş…

Simit, 1,5 lira…

Gazete, 1,5 lira…

İşte tam bu noktada, simit gazeteyi sollamaya başladı.

1.75 oldu, 2 oldu, şimdi de bir simit 2.5 lira.

Gazeteler kaldı 1.5-2 lirada.

Neymiş?

Girdi fiyatları çok artmış.

Un fiyatı artmış…

Susam fiyatı artmış…

Akaryakıt fiyatı artmış…

Un da (buğdaydan dolayı), susam da, akaryakıt da, ithal ürünlermiş.

Tamam da, gazete üretiminde kullanılan tüm malzemeler de ithal.

Kâğıdı, kalıbı, filmi, aydıngeri, mürekkebi…

Bir taraftan gazete üretim fiyatı anormal arttı, diğer taraftan bastığın gazeteyi “pandemi kısıtlamaları” nedeniyle okura ulaştıramıyorsun.

Düzenli gazete alan kahvehane, kuaför, berber gibi işletmeler de uzun zamandır kapalı.

Açık olsalar da “gazete bulundurmaları” yasak.

Her sektör gibi, gazeteler de zor günler geçiriyor.

Özellikle yerel gazeteler…

İşi sadece “gazetecilik” yapmak olan gazeteler…

İktidar tarafından beslenmeyen gazeteler…

Ne yapalım, şartlar ne olursa olsun görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Tüccar bakanlar

Bu iktidar döneminde “tüccar bakanlar”ı da gördük.

*Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul sahibi.

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastane sahibi.

*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otel sahibi.

*Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dezenfektan şirketi sahibi.

Artık kanıksandı, bundan böyle ülkemizde olup bitecek şeyler kesinlikle “şok” etkisi yapmaz.

Polislere altın öğüt

Adil Serdar Saçan…

Eski polis.

Yazar.

Hukukçu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü.

Meslekte parlak bir geçmişi var.

Geçenlerde bir gazetede röportajı çıktı, mesleğe başladığı ilk gün komiserin kendisine verdiği öğüdü şöyle anlatıyor:

“Polis akademisini bitirip bir karakolda tıfıl bir polis olarak ilk göreve başladığımda, komiserimiz bize altın anahtar sayabileceğim bir öğüt verdi. Eğer dedi, bir karakol amirinin bölgesinde hırsızlık yapılmışsa ve bu hırsız yakalanmamışsa o karakolun amiri de polisleri de hırsızla birliktir. Eğer bir karakol amirinin bölgesinde bir mafya örgütlenmesi varsa ve bu yakalanmıyorsa mutlaka polis amiri mafyanın kiralık elemanıdır.”

Yani özetin özeti…

Adil Serdar Saçan demek istiyor ki; polis izin vermezse mafya yeşeremez, iş tutamaz.

Sözü tersinden okursak…

Ülkemizdeki mafya örgütlenmeleri, polisin bilgisi dahilindedir.

Son günlerde artarak devam eden mafya çatışmalarını izlerken Adil Serdar Saçan’ın anlattığı bu öğüdü unutmayalım.

Müslümanlığı bekleyen tehlike

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu diyor ki:

“Türkiye’de, ‘Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim’ diyen insanlar çıkmaya başladı. Hem yalan söyleyecek, hem denetlenmeyecek, hem kamu malına zarar verecek. Yolsuzluğu, israfı, rüşveti kural haline getirecek nerdeyse. Fakirin, garibanın derdiyle dertlenmeyecek. Adalet umurunda bile olmayacak, ondan sonra da diyecek ki ‘Ben Müslüman’ım, İslam’ı ihya etmek istiyorum.’ Yok ya! Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık, bu kaidelere uymakla olur.”