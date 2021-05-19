Açlık ve yoksulluk en çok geniş aileleri vurdu!

Türkiye’de ekonomi zaten iyi değildi. Pandemi de bunun tuzu biberi oldu… Sözcü Gazetesi yazarı Sayime Başçı, önceki gün Türkiye’deki yoksullukla ilgili bir yazı yazdı. Dikkat çekici bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

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Yoksulluğun salgınla birlikte daha derinleştiği bu dönemde Türkiye’de her 5 aileden 1’ini yoksulluk vurdu. Geniş ailelerin yüzde 27.7’si yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşıyor.

Değişen ekonomik şartlar ve göç dalgaları aile yapısını değiştirirken, yoksulluk en çok geniş aileleri vurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aile İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3.30 kişiye düştü. Ailelerde tek çocuk dönemine doğru bir gidiş gözlemlenirken, geçim derdi de giderek artıyor. Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 21.3 olarak belirlenirken, geniş ailelerden oluşan hane halklarının yüzde 27.7'sinin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının ise yüzde 20.3'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

EN BÜYÜK GİDER KİRA

TÜİK verilerine göre harcamalara bakıldığında ise en büyük gider kaleminin kira olduğu gözleniyor. Verilere göre, tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturuyor. Burada tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık, yüzde 2.5 ile de eğitim hizmetleri.

TOPLUMUN YARISI EV SAHİBİ

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2019'da bireylerin yüzde 58.8'i kendine ait bir konutta otururken, yüzde 25.6'sı ise kiracı. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre ise geçen yıl hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı 45.1, cep telefonu oranı yüzde 99.4 oldu.”

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Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 21.3 olarak belirlendi…

Tabiiiii, bu oran her geçen yıl artacak.

Vatandaş açlıkla, yoksullukla, işsizlikle uğraşırken, önümüze Sedat Peker’i attılar…

Sedat Peker ile yatıp, Sedat Peker ile kalkıyoruz…

Şu sıralar ekonomi ve işsizlik rafa kalktı…

Şu da unutulmamalı; Sedat Peker ve bunun gibiler gelip geçici, ast olan ekonomik kriz ve işsizlik…

Dahası, pandemi belası…

Bırakalım savcılar Peker ile ilgili gereğini yapsın, ucu kime dokunacaksa, dokunsun.

Bizi yönetenler ekonomik krize ve pandemiye çözüm bulsun.

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Dava dosyaları patladı

vatandaş icralık oldu

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre bu yıl 1 Ocak ile 14 Mayıs arasında icra müdürlüklerine gelen dosya sayısında çok ciddi bir artış oldu. 5.5 aylık dönemde icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 754 bin 926 yeni dosya geldiği belirtildi. Toplamda ise 21 milyon 895 icra dosyası derdest durumda olduğu ifade edildi. . Kocaeli’de dosya sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Böyle giderse, dosya sayısı daha artacak.

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Türkiye’de ücretli çalışan

sayısı 13 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışanlar Mart'ta aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 7.5 artışla 13 milyon kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın Mart ayındaki 12 milyon 87 bin 779 kişiydi. Bu kadar ekonomik kriz varken, sayının yükselmesi ilginç. Sanırım, bu sayıyı motosikletli kuryeler yükseltti. Zira internetten alışveriş tavan yaptı…

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Türkiye, dünyanın

çöp kutusu oldu

Türkiye kendi çöpünü ayrıştırıp geri dönüşüm sağlayamazken her yıl giderek artan miktarda plastik atık ithal ediyor. Son 10 yılda çöp ithali yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı. Çin'in bile kabul etmeyip yasakladığı çöp ithalatının rotası Türkiye'ye döndü. Çöp ithalatında başı İngiltere çekiyor… Televizyonlarda izlemişsinizdir, İngiltere’den gelen çöpler, alakasız yerlere dökülmüş. Bu çöpler doğaya büyük tahribat veriyor.

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En çok “robot

süpürge” aradık

EG Bilişim Teknolojileri tarafından yapılan açıklamada, evde geçirilen sürelerin artmasıyla beraber tüketicilerin ürün tercihleri ev dekorasyonu, ev aletleri ve bahçe kategorilerinde yoğunlaştı. Google verilerine göre, geçtiğimiz yıldan bu yana “robot süpürge” arama oranı yüzde 400 artış gösterdi. Yapılan aramalar içinde “buhurdanlık” oranı yüzde 180 artarken “balkon dekorasyonu” ile ilgili aramalar yüzde 125 artış gösterdi. “12 kişilik yemek takımı” aramaları yüzde 60, “duvar kağıdı” aramaları ise yüzde 40 oranında yükseldi. Arama verilerindeki artış, ev ve bahçe kategorisinin popülerleştiğini gösteriyor. Zaten, çağımız teknoloji çağı… Anlaşılan ev kadınları da robot süpürge alarak, teknoloji çağına ayak uyduruyor.

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İşsiz inşaat

mühendisleri!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, "Türkiye`de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik” raporu hakkında açıklama yaptı. Raporda “Bugün yaklaşık her üç inşaat mühendisinden biri, genç mühendislerin ise yarısı işsizdir” denildi. İnşaat sektörü, yıllardır ekonominin lokomotifiydi. İnşaat sektörü durunca, ekonomi de bir nevi çöktü.

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İş yerinde huzur mu,

maaş mı önemli?

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş.com., iş hayatında çalışanların önceliklerini araştırdı. Araştırmaya göre, çalışanlar yüksek maaştan önce huzurlu bir iş ortamı ve iyi bir ekiple çalışmayı istiyor. Ankete katılanların yüzde 92’si çalıştığı ekibin önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 8’i önemli olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüze 60’ı iş değiştirmede temel motivasyonlarının iyi bir çalışma ortamına geçmek olduğunu belirtirken, yüzde 40’ı ise fazla maaş nedeniyle iş değiştirebileceğini belirtti. Sizce iş yerinde huzur mu önemli, maaş mı önemli? Bu soruyu kafanızda şöyle bir canlandırın. Bakalım sonuç ne çıkacak.