Güzel bir spor insanı !..

Küçücük bir mezbelelik yeri cennete çeviren, kentin en zor ve en eski semtlerinden birinde, eski adıyla Manastır, yeni adıyla Yenidoğan’da, her türlü olumsuzlukla savaşan Abdülkadir Bayraktutar, spor dostlarını da kulübe kazandırırken, bağımlı ailelerin bağımlı çocuklarını topluma kazandırmak adına çok önemli işler yapıyor.

***

Güzel Yenidoğan’da güzel bir insan…

Abdülkadir Bayraktutar…

Aslen Yuvacıklı…

Kentimizin terör dönemindeki ilk şehidi subay İlyas Bayraktutar’ımızın kardeşi…

Neler mi yaptı ve yapıyor?..

Buyrun…

***

-Yenidoğan Serdar Gençlik Geliştirme Spor Kulübü… Rahmetli Mannesmann emeklisi merhum basketbol duayeni Cengiz Ünal’ın Yenidoğan ve Serdar ile birleştirip yenilediği kulüp…

- Ve onun, yıllarını maddi, manevi, gençliğe adamış bir güzel insan olan kulüp başkanı:

Abdülkadir Bayraktutar…

-Yenidoğan Mahallesi, Serdar Mahallesi, Zabıtan Mahallesi, Ağaköy, Arızlı civarı, ilimizin her bölgesinden çocuklar akın akın tesislere geliyor. Daha doğrusu şehit kardeşi olma onuruna ulaşmış Abdülkadir Bayraktutar, ellerinden tutup getiriyor…

-Dil, din, ırk, etnik yapı gözetmeksizin hepimiz kardeşiz misali…

-Anne baba olmayan yetim çocukları…

-Anne babası ayrı yaşayan çocuklara…

-Ekonomik gelirleri asgari ücret altında gelir sahibi olabilen yoksul ailelerin çocukları…

-Kültürel anlamda ilkokul mezunu ya da okuma yazma bilmeyen ailelerin çocuklarına…

-Bağımlı ailelerin çocuklarına…

-Bağımlı hale gelmiş çocuklara…

-Küçük yaşta çalıştırılmak istenen çocuklara…

-Spordan bir şey olmaz düşüncesindeki çocuklara, spor yaptırarak hayata kazandırmaktayız…

***

İşte bu sözcükler dökülüyor ağzından…

Bu söylediklerinin en yakın şahidi olan gazetecilerdenim…

Canımız sıkılınca kendimizi o tesislere attığımız için, dostluğumuz sıkıdır…

Onun sayesinde de birçok güzel insan tanıdım…

Bu adamın mutlaka KASKF’nda göreve dâhil edilmesinin Kocaeli sporu için büyük kazanç olduğunu söyledim…

Sponsorluk yasasını resmi olarak kullandıran ilk ve tek insan olarak, adam olarak kente kazandırılmasını istedim…

Olmadı…

Olamadı…

Yılın eğitimcisi seçilen Ferhat Yüksel ile kurduğu diyaloglar sayesinde, İzmit Halk Eğitim Merkezi, birçok Yenidoğanlı çocuğumuzu spora kazandırdı…

Eski Kocaelisporlu futbolcular tarafından eğitilmesini sağladı…

Bunların her biri ayrı bir ‘roman’ olur…

***

Elhasıl-ı velkelâm, hayatları tam bir romana dönüşmüş bu insanlarımıza sahip çıkmak, kente kazandırmak, en önemli spor projesi olmalıdır…

Nokta…

Bir çoooook giden, memnun kiiiiii yerindeeeen, çok seneler geçti, dönen yok seferindeeeeen…

Ben hakem ailesi içinde büyüdüm…

Henüz 5 yaşındayken (1966 Baç doğumluyum, öhö öhö), Baç’ta, Çınarlı’da Kocaelispor sayesinde adım attım futbolcuların arasına…

Merhum babamın Nasut Kayalı sayesinde Baçspor kaleciliği, antrenörlüğü, en çok da hakemliği ve son zamanlarında gözlemciliği…

Merhum annemin leğende yıkadığı Şafakspor, Kocaelispor ve Baçspor formaları… (Çamaşır makinesi Türkiye’de bile yoktu o zamanlar)…

***

Ve yukarıdaki fotoğrafla gelen duygu yüklü, gri sisli anılar…

Bu fotoğrafın çekildiği günü bile dün gibi hatırlıyorum…

Atatürk Spor salonu…

(O zamanlar hakemler, meşhur adıyla ‘Kapalı’da, sezonu burada açar ve bu geleneksel fotoğrafı çektirirlerdi)…

***

İşte efsane isimler…

Merhumları öne alayım… (Allah rahmet eylesin!)

Basri Noyan…

Zihni Can…

Cahit Süloğlu…

Şahap Süloğlu…

Faruk Eratay…

Efrahim Sınmazdemir…

***

Yaşayanlar (Allah uzun ömür versin!)…

Erol Arığ…

Mete İnan…

Cengiz Kahraman… (Futbol ve basketbol hakemliğinde bir efsaneydi… Futbolculuk ve basketbolculukta da )…

Sabahattin Gökkaya…

Zafer Özsoy…

Galip Oktay…

Galip Gürhan…

Muzaffer hocam (İzmit Lisesi’nde ayrıca Fen Bilgisi hocamdı… Bir derste terazi ‘İbre’sini anlatırken, ‘ib.e’ deyivermiş ve o zaman hakemlere yakıştırılan en meşhur unvan nedeniyle hepimizi kahkahaya boğmuştu… Canım hocam)…

Münir hocam…

Ahmet Ünal…

Fahri Tan…

Ve diğerleri…

Tabii ki Bedri Dölkeleş hocam, öğretmenim…

***

Ve bu fotoğrafta, daha eski hakem ve gözlemci oldukları için yer alamayan merhum dede-hocalarım…

Melih Alevcan…

Zeki Aksoy…

Nazım Utku…

Bahri Gök…

Nasut Kayalı…

Kakosi…

Galip Yaman…

Atıf Kaptan (Ak Yeşilspor zamanı)…

Sadettin Yalım…

Ve diğerleri…

***

Hepinizi çok çok özledim…

O güzel günleri çok çok özledim…

Ama babam ve diğer merhumlar için şu şarkıyı mırıldanıyorum şimdi:

Bir çooook giden, memnun kiiiiii yerindeeeen…

Çok seneler geçti, çok seneler geçtiii,,dönen yok seferindeeeeeeeen”…

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladık…

Maalesef ülke olarak ,19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı’nı hakkıyla kutlayamıyoruz…

Geçmişte müthiş görüntüler ve akrobatik tablolarla, nefesimiz kesilir ve spora doyardık…

Artık bitti…

Bitirildi…

Bayramlarda kızların kıyafetine takan zihniyet, amacına ulaştı…

Tebrikler…

Yine de şöyle bir kutladık işte bayramı…

Bu kez bahane pandemi oldu…

Ben de kutlamaları köşeme taşıdım…

Buyrun…

***

KOCAELİSPOR, 19 MAYIS’I KUTLADI… AMA ASIL HEDİYE BUGÜN…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük deha Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihi, ülkemizin kurulmasındaki mihenk taşlarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli bayramları arasında yer alan 19 Mayıs 102. yılında da tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Spor kulüpleri de bu coşkuya iştirak etti. Şehrin göz bebeği Kocaelispor Kulübü de yaptığı paylaşımla ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

***

GÖLCÜK’TE 19 MAYIS COŞKUSU…

Gölcük’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gölcük Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile kutlandı.

Törene; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Merkez Komutanı Dz.Kd.Alb.Bülent Uğurlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, geleceğimizin teminatı gençler, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaparken, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu. Tören sonrasında, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılımcılara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı…

***

Otobüslerden 19 Mayıs koreografisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel koreografi hazırladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleşen programda toplamda 23 otobüsle 19 Mayıs yazılarak benzeri olmayan bir görsel şölene imza atıldı. Gerçekleştirilen koreografi sonucunda sürücüler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

TARİHE GEÇTİ

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen koreografi tarihe geçti. Birçok görsel şölen hazırlanan 19 Mayıs’ta ilk defa otobüslerle böylesine anlamlı bir projeye imza atıldı. Gerçekleştirilen koreografi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İlk defa otobüslerin bu şekilde koreografi yaptığını gören vatandaşların beğenileri yüksek oldu.