Türkiye’de artık “şakşakçılık” dönemi bitiyor

Esnaf; yapısı gereği mülayimdir (yumuşak huylu), etliye sütlüye karışmaz, ön plana çıkmaz, bağırıp çağırmaz.

Günlük kazanır, günlük yaşar.

Ancak pandemi nedeniyle artık günlük kazanıp günlük yaşayamıyor, bu nedenle de eski huyunu bıraktı, ses vermeye, tepki koymaya başladı.

İlk tepki Konya’dan gelmişti, bir grup esnaf sokağın ortasında masa-sandalye yakmıştı.

Sonra “dayanma gücü kalmayan” bir esnafın çay kazanını sokağa fırlatışını gördük.

Ve Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven’in, esnafın bütün sıkıntılarını tek cümleyle özetlemesi:

“19 yıl size oy verdik, 14 ay bizi idare edemediniz.”

Yerel tepkiler

Ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle esnafın çektiği sıkıntı, artık “taşınamaz” noktaya geldi.

Gazetemiz, Kocaeli esnafının sıkıntısını her gün dile getiriyor.

Dünkü manşet haberimizde de yine “esnafın feryadı” vardı.

Kısa adı İKM olan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, yaşanan sıkıntıları şöyle dile getiriyordu:

“17 günlük kapanma, esnafı 2 yıl geriye götürdü. Hiçbir esnaf mutlu değil. Bizim devletimiz eğer güçlüyse, pandemide vergimizi silsin.”

Diğer bazı tepkiler ise şöyle:

*Mefruşatçı Murat Karayel: “10 çalışanımız var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zor durumdayız. Esnaf kan ağlıyor.”

*Telefoncu Hulusi Demirtaş: “Evlerimizde çorba dahi kaynatamıyoruz. Hiç esnaf yardımı almadık. Yapılan yardımları kim alıyor, bilmiyoruz.”

*Konfeksiyoncu Mahperi Seyhan: “Bayram önemliydi, hiç iş yapamadık.”

*Konfeksiyoncu Pınar Cabada: “Bir ay sonra dükkânımı kapatıyorum. İki sene boyunca hiç yardım almadım. Helalliği sandıkta vereceğiz.”

*Ayakkabıcı Sinan Serdar: “İşlerimiz iyi değil. Zor durumdayız. Milletvekilleri 3 aylık maaşlarını esnafa bağışlasın.”

*Konfeksiyoncu Göksel Kırca: “Bizim işimiz iyi değilse terzide de iş yoktur. Cumhurbaşkanımıza ne kadar hakkımızı helal ederiz Allah bilir.”

İzmit esnafının dile getirdiği sıkıntılar böyle.

Değişmez, hangi kente, hangi ilçeye giderseniz gidin esnafın sıkıntısı aynı.

Esnaf, bitti.

AVM ve ekonomik kriz esnafı iyice bitirmişti, pandemi geldi, cenazesini kaldırdı.

Esnaf gruplara ayrılmış, azına 5 bin, çoğuna 3 bin lira “hibe para” verilecekmiş.

Bozdur bozdur harca!

Neyine yetecek bu para?

Biriken kirasına mı?

Aylardır ödenemeyen elektrik, su ve doğalgaz faturasına mı?

Bakkala, manava ve fırıncıya olan borcuna mı?

Yanında çalıştırdıklarına uzunca süredir ödeyemediği maaşlara mı?

Hangisine?

İktidar, esnafla düpedüz dalga geçti.

“Al şu 3-5 bin lirayı, sesini kes otur” dedi.

Bu böyle gitmez!

Devletin çarkları “esnafsız” döndürülemez.

Köylü, bitti…

İşçi, bitti…

Esnaf da bitti.

Bakmayın siz, adının “işveren” olduğuna bakmayın, dışarıdan göründüğü gibi değil, işverenlerin durumu da sallantıda.

Eğer şirketler ayakta tutulamazsa, o zaman seyredin siz ortalığı.

Ne yapılmalı?

Susmanla Türkiye’nin sorunlarının çözülmediğini gördük.

Çözülseydi, 19 yıllık “suskunluk” döneminde çözülürdü, ülkemiz bugün güllük gülistanlık olurdu.

O halde herkes konuşacak.

Herkes, sıkıntılarını söyleyecek, çözüm yollarını önerecek.

Türkiye’de artık “şakşakçılık” dönemi bitmeli.

Yönetenler, işin ciddiyetini anlamalı.

Gözümüzü kapadık, kulağımızı tıkadık, dilimizi yuttuk, artık yolun sonuna geldik.

Daha ötesi yok!

Ya hatalarımızdan dönüp yeniden bir başarı hikâyesi yazmaya başlayacağız, ya da emperyalist ülkelerin sofralarına meze olacağız.

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