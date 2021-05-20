Hekimoğlu ve temsilciyle istediğini aldı: Lobin yoksa, fobin olur…

Gündüz seansında; ‘Finalde karşılaşırız’ mantığıyla Sakaryaspor maçını izledim…

Kırşehir’de oynanan maçta. Tahmin ettiğim gibi komşu Sakarya beraberliğe yattı 0-0 ile istediğini aldı, rövanş için rakibine şans bırakmadı…

Aslında bu maçı izleme amacım, eğer finale çıkarsak bizimle karılaştırmak hedefi güdüyordu…

Tabii bir de, 20.00’de başlayacak Hekimoğlu Trabzon maçımız öncesinde bu maçı izlemek heyecanımı yenmeme neden olacaktı…

Bir taşla iki kuş misali…

Sakaryaspor, öyle ahım şahım bir görüntüde değil, ama finali ve atmosferini düşündüğümüz zaman, bu maçların havası farklı olur…

Kırşehir ile de eşleşince de dört yarı finalist takım içerisinde tabii ki en şanslı Sakarya oldu…

Hekimoğlu ve biz, onlardan çok çok farklıyız…

Bizim maçımız hem çok çok yorucu hem de yaralayıcı olacaktı…

Bu maç sonrasında ben Sakarya’yı finalist olarak gördüm…

Pazartesi göreceğiz…

Gelelim bizim maça…

İlk 45 dakika zaman zaman parlayan ama sonra saman alevi gibi sönen bir müsabaka izledik…

Kocaelispor daha baskılı oldu…

Daha net pozisyonlar buldu…

Ama golü bulamadı ve Trabzon avantaj sağladı…

Çünkü deplasmandaydı…

Erzincan’ı 2-0’dan 3-0 ile elemişti…

Buna güveniyordu…

Burada berabere kalırsa, daha rahat tur atlayacağı düşüncesindeydi…

Nitekim maçın ikinci yarısında kapanan konuk takım, hiç de kendine yakışmayacak şekilde bol bol vakit harcadı…

Hele hele sağlı sollu gelen Kocaelispor atakları karşısında iyice kapandı…

Bayram Toysal da maçın son bölümünde forveti oyundan çıkarıp defansı artırınca, kaleyi açmak daha zor oldu…

Maç 0-0 sona ererken maçın temsilcisini tüm Trabzonlular sanırım aylakta alkışlamıştır…

Maçın tam bayında tribünleri boşaltmaya kalkan temsilcinin, yarım saat önce aklı neredeydi acaba ?..

TFF bunun hesabını sormayacak mı ?..

Böylesi bir maç 15 dakika bekletilir mi ?...

Tabii ev sahibi ve ilk maçta kazanması gereken Kocaelispor olunca, bekletilir...

Pes doğrusu…

Lobin yoksa, fobin olur…

Bu kadar basit…

Bunu dün yine gördük sahada…

İkinci maç mı ?..

Beraberlik kolay değil…

Galibiyet ise çok zor…

Ama, içimden penaltılara gideriz gibi geliyor…

Bakalım Trabzon’da kaç kişi maçı izleyecek ve nasıl bir temsilci gelecek ?..

Bu sonuca sevinen içimizdeki Trabzonluları da tebrik ediyorum !..