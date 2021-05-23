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Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Kaşıkla ver kepçeyle al, sonra da esnafa destek de
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Yine değişen bir şey yok.

Ekonominin yükünü yine vatandaş çekiyor.

Nasıl mı?

Şöyle…

Zamanı geldi; işçi, memur ve emekli maaşları artırıldı.

Pandemi nedeniyle esnafa 3-5 bin lira arası “hibe para” dağıtıldı.

Yine pandemi nedeniyle vatandaşa ufak tefek sosyal yardımlar yapıldı.

Yetersiz, ama görünürde vatandaşın eline para geçti mi, geçti…

Ya vatandaştan çıkan?

İşte burası önemli.

Devletin parası yok.

Devletin kasası, tam takır kuru bakır!

Ne yaptı devlet?

Vatandaşa verdiği parayı yine vatandaştan toplama yoluna gitti.

Bazı vergi kalemlerini artırdı.

Akaryakıttaki ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranını yükseltti.

Akaryakıt fiyatı artınca, otomatikman vatandaşın kullandığı bütün ürünlere zam geldi.

Eee, Türkiye’de vergilerin yüzde 68-70’i tüketimden sağlanıyor.

Yani vatandaş, her alışverişte devlete vergi ödüyor.

Vergilerin sadece yüzde 10’u Kurumlar Vergisi.

Yüzde 20’si ise Gelir Vergisi.

Gelir Vergisi’nin yüzde 18’ini de maaşlı çalışanlardan kesilen vergiler oluşturuyor.

Gördüğünüz gibi…

Devlet, vatandaşa dağıttığını yine vatandaştan topluyor.

Fazlasıyla…

Ezilen ve fakirleşen, yine vatandaş!

Değişen bir şey yok.

Esnafa “hibe para” de, ertesi gün akaryakıttaki ÖTV’yi artır, verdiğin parayı geri al.

Bunun adı, “esnafa destek” mi oluyor?

Bunun adı, “kaşıkla dağıtıp kepçeyle toplamak” tır.

Başka bir şey değil.

“Enflasyon yüzde 17” yalanı

Son enflasyon oranı yüzde kaç olarak açıklandı?

Yüzde 17.14…

Yalan!

Bunun neden yalan olduğunu bir tüketim kalemiyle açıklamak mümkün.

20 Mayıs 2020’de bir litre benzinin pompa fiyatı ne kadardı?

5 lira 80 kuruş…

20 Mayıs 2021’de bir litre benzinin fiyatı ne oldu?

7 lira 81 kuruş…

Bir yıldaki artış oranı ne?

Yüzde 34.65…

Akaryakıt, temel tüketim maddesidir.

Akaryakıta, “sadece arabası olanların tükettiği bir ürün” olarak bakmayın.

Akaryakıta gelen zam, iğneden ipliğe her şeye zam yapılması demektir.

Türkiye, yıllardır bu gerçeği yaşıyor.

Bugüne kadar hiçbir zaman, açıklanan enflasyon, yaşanan enflasyonla aynı olmadı.

Vatandaş hep kandırıldı.

Köfteci Yusuf’u kurtardınız da…

Köfteci Yusuf’u, üzerine çökmek üzere olan mafyadan kurtarmışlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu gururla anlatıyor.

Tamam, iyi de…

Türkiye’nin üzerine ekonomik ve siyasal yönden çökmek isteyenler var, neden gereğini yapmıyorsunuz?

Köfteci Yusuf’u kurtardınız da, ülkemiz ne olacak?

Tekel esnafı ve hibe

Pandemi nedeniyle 3 hafta kapalı kalan esnafa 3-5 bin lira arasında “hibe” ödeme yapılması kararlaştırıldı.

“Tekel esnafı” hariç…

“Neden” diye sormaya gerek yok, sebebi açık.

Onların sattıkları arasında rakı ve şarap gibi “günah kabul edilen” ütünler de var.

Onlar, iktidarın “hazzetmediği” bir esnaf kesimi.

Onlar, taş yesinler.

Onlar, açlıktan ölsünler.

Neymiş?

Türkiye “laik” bir ülkeymiş.

Külahıma anlat, laiklik mi kaldı?

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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