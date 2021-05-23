Bağışıklık mı dediniz?

Ülkemizi yönetenlerden, “BAĞIŞIKLIK” üzerine söz duymanın şaşkınlığı ve mutluluğu içindeyim!

Tam kapanma döneminde, “yasal dayanağı olmadığı halde, bir “Genelge” ile içki satışını yasaklayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu;

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi koruyun, ayık kalın diyor”

diye açıklama yapmış!

Alkolün, bağışıklık sisteminde olumsuz etkisi olduğu doğrudur.

İyi güzel de, “BAĞIŞIKLIK” dediğimiz olayın asıl nedeni tek başına alkollü içecekler mi?

Bağışıklık; vücudu “virüslere, mikroplara ve bakterilere karşı” savunan hücre, protein ve organ ağından oluşuyor.

Bağışıklık sistemi yıkılırsa, savunmasız kalıyor, salgınlara ve her türlü hastalığa karşı yenik düşüyoruz.

Bağışıklığımızı bozan temel faktörler, tıp uzmanlarınca şöyle açıklanıyor; düzensiz beslenme, stres, yorgunluk, uykusuzluk, vitamin ve mineral eksikliği.

Bu sorunları yaşayan insanın vücut direnci zayıflıyor, bağışıklık sistemi çöküyor.

Bu temel nedenler içinde “alkol kullanımı” solda sıfır kalıyor!

Alkol kullanmayı teşvik ettiğimi düşünmeyin lütfen.

Elbette alkollü içecekler, -özellikle ölçüsünü kaçırırsanız- yalnızca bedensel bağışıklığınızı değil, ruhsal dengenizi de çökertir!

Bağışıklığı zayıflatan en önemli neden;

“düzensiz ve sağlıksız beslenme” yani; BESLENEMEME sorunudur!

Çalışan nüfusun yüzde 43’nün asgari ücret ve altında bir gelirle yaşamaya çalıştığı, temel gıda maddelerine erişmenin giderek zorlaştığı, İŞSİZLİĞİN hızla yayıldığı bir ülkede “sağlıklı ve dengeli beslenme” nüfusumuzun yaklaşık yarısı için olanaksızdır!

Örneğin; vardiyalı çalışan emekçilerin en büyük sorunu uykusuzluk ve yorgunluktur.

Geçim sıkıntısı çeken, işsiz kalan, çoluk çocuğuna karşı kendisini ezik hisseden bir insan ne uyku uyuyabilir ne de stresten kaçabilir!

Vitamin ve mineraller, en doğal olarak meyve ve sebzelerden alınır. Ya da, “doktor denetiminde vitamin ilaçları” kullanacaksınız.

Bu ülkede insanlarımız düzenli olarak meyve sebze tüketebiliyor mu?

Ya da “ateş pahası vitamin ilaçları” alabilir mi?

Bu temel gerçekler bir yana, yediğimiz sebze, meyve, et, balık, yemeklerde kullandığımız yağlar, tatlılarda kullanılan tatlandırıcılar sağlığa uygun mu?

GDO’lu –Genetiği Değiştirilmiş Organizma- mısır şurubu ile yapılan tatlılar, her türlü şekerli ürünler,

“kimyasal ilaçlar” altında yetiştirilen sebze-meyve,

yediğimiz yoğurt-peynir-süt gibi ürünler sağlığımıza uygun mu? Bağışıklık sistemimize faydalı mı?

Üreticiden aldığımız –yağı çalınmamış- süt ile yapılan yoğurdun tadını piyasadaki yoğurtlarda bulabilir misiniz?

Özellikle bebeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri gerek.

Ama yoksulluk nedeniyle bebeğine sütü yetmeyen, pahalı mamaları alamayan annelerin çocukları “güçlü bağışıklığa “ sahip olabilir mi?

Peki;

İşsizliğin, yoksulluğun, enflasyonun, gıdaların sağlıklı olamamasından KİM sorumludur?

Bu sorunları çözmede beceriksiz olan bir siyasal iktidarın tüm suçu alkollü içeceklere yüklemesi büyük bir aldatmaca değil mi?s