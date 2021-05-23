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Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Bahçelerimize ve Park Bahçelere Dikebileceğimiz Değişik Özellikleri Bir Arada Olan Bitki Çeşitleri
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım,

Bu yazımda sizlerle bahçelerimize ve park bahçelere dikebileceğimiz hem süs bitkisi, hem meyve ağacı, hem de daimi yeşil özelliklerini bir arada bulunduran bitki çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bahçelerimize, park ve bahçelere dikeceğimiz birçok değişik bitki çeşidi bulunmaktadır. Bunların hepsinin kendilerine göre değişik özellikleri ve güzellikleri vardır. Bunlardan bazıları çiçeklerinin güzel kokusu, bazıları çiçeklerinin güzelliği, bir kısmı yapraklarının güzelliği, bir kısmı yapraklarının daimi yeşil olarak kalması, bir kısmı da verdikleri güzel görünüşlü olan süs meyveleriyle dikkat çektikleri için yetiştirilirler. Ancak bazı bitkiler de vardır ki; bu özelliklerin birçoğuna sahiptirler.

Bu bitkilerden birini alıp bahçelerimize ve park bahçelere diktiğimizde hem bir süs bitkisi, hem daimi yeşil yaprağını dökmeyen, hem de meyve veren ve meyvesi yenen bir bitki dikmiş olacağız. Hatta bir bitki de var ki; bu özelliklerinden başka, çit yapmaya uygun olup piramit ve kolon şekli verilebilir özelliğe sahiptir. Ayrıca çelenk yapımında da kullanılan bu değerli bitkinin Türkçe adı “karayemiş” olup Latince adı “Laurus Cerasus”tur. Karayemişin yaprakları büyük, koyu yeşil ve parlaktır. Kireçli olmayan topraklarda iyi gelişir ve boylanır. Meyvelerin lezzetli ve sağlık bakımından faydalı olduğu bilinmektedir. Karayemiş çelikle çoğaltılmaktadır. 

Çelikleri Sonbahar’da, Eylül Ayında yapılır.

Karayemişten sonra bir başka değerli bitki de Türkçe adı “kaymak ağacı” olarak bilinen ve Latince adı “Feijoia Sellewlana” olan bitkidir. Kaymak ağacının ilk çıktığı yer, Brezilya’dır. Bu da meyvesi yenen daimi yeşil ve süs bitkisi olarak da kullanılan değerli bitkilerdendir. Kaymak ağacının yaprakları sert, parlak ve kurşini renktedir. Meyvesi Kasım’da kemale gelir. Meyvelerin rengi yeşil ve küçük limon şeklindedir. Eti krem, beyaz, tatlı ve mayhoştur.

Bir başka değerli bitki çeşidi de Malta eriği adıyla bilinen bitkidir. Malta Eriği de meyve ağacı ve aynı zamanda bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan bitkilerdendir. Daimi yeşil yaprakları olan Malta eriğinin meyveleri Haziran Ayında olgunlaşır. Malta eriğinin meyveleri, salkım halinde ve sarı renktedir. Mevsimin ilk çıkan meyvelerindendir. Bunlardan başka bir çam çeşidi olan fıstık çamı da bahçelerimize ve park bahçelere dikildiğinde güzel bir görünüm meydana getirmesinin yanında kozalaklar içinde verdiği meyvelerinden ve kerestesinden istifade edilir. Gövdesi düzgün ve yukarıdan şemsiyelenmektedir. Tek ve grup olarak dikilir; fıstık çamı tohumları ile üretilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla, 

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