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Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Kripto piyasaları çöktü mü?
Dr. Arda Süar

Dr. Arda Süar

Öncelikle hem SPK kuralları hem de basın etik ilkeleri çerçevesinde bu yazıda yer alan bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve yazar olarak benim de kripto para yatırımı olan birisi olduğumu sizlere beyan ediyorum.

Geçtiğimiz hafta dünya genelinde kripto para piyasalarında çok büyük düşüşler meydana geldi. Ortalama olarak her kripto parada farklı da olsa yaklaşık %50 - %70 dolaylarında değer kaybeden paralar oldu. Ufak tefek geri yükselişler ve akabinde tekrar sert düşüşler yaşandıkça insanlar panik halinde ellerindeki değerleri ya zararına ya da karlarından zarar ederek daha düşük oranda artı gelirlere razı olarak sattılar. Bu da düşüşleri derinleştirdikçe etkiyi gün be gün daha da arttırdı.

Ancak küresel ölçekte şirketlere kripto paralar konusunda danışmanlık ve uygulayıcılık hizmeti veren birçok kişi, bu düşüşler yaşanırken kurumsal yatırımcıların çok büyük bir kısmının kesinlikle portföylerindeki Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları satmadıklarını, bilakis fiyatlar düştükçe daha da alım yaparak bu seviyeleri bir alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini Twitter’da resmi hesaplarında açıkladılar.

Küçük yatırımcıların da organize bir şekilde satışlar yaparak kendi bindikleri dalı kesmeleri de mümkün ve mantıklı olmadığına göre burada piyasayı manipüle eden büyük oyuncular, piyasa tabiriyle balinalar denilen ellerindeki yüklü miktardaki ürünü yüksekte satıp karlarını alan, bu satışların etkisiyle yaşanan düşüşlerde küçük yatırımcıların paniklemesini tetikleyip sonrasında fiyatlar iyice düştüğü zaman ellerindeki parayla aynı üründen daha çok alarak zenginleşenlerden başka bir sorumlu kalmıyor.

PİYASANIN KURALLARI

Kurumsal olmayan büyük oyuncuların organize bir şekilde hareket ederek fiyatları manipüle etmesi regülasyona tabi geleneksel borsalarda bir suç olmakla beraber; kripto paralar gibi irregüle (düzenleme dışı) piyasalarda hukuki açıdan serbest. Bu da çok rahat bir şekilde fiyatları belirleme yeteneğini bu kişilere veriyor. Bu noktada küçük yatırımcıların yapabilecekleri şeyler yok değil. Düşüş zamanlarında olabildiğince satış yapmaktan kaçınmak, bu dalgalanmaları olağan görmek ve ellerindeki değerleri balinalara ucuza kaptırmamak.

Ancak insanlar bu piyasalardan kazandıkları paralarla günlerini döndürüyorlar, bir yatırım ve birikim aracı olarak değil de gelir amacıyla bu ürünleri kullanıyorlarsa ister istemez panikleyerek satış dalgasına kapılıyorlar. Bu noktada Prof. Dr. Emre Alkin hocanın gerek kripto piyasalar gerek diğer her türlü yatırım ve birikim aracıyla ilgili olarak dile getirdiği bir tavsiyeye kulak vermek gerekiyor. “Kaybettiğiniz zaman üzüleceğiniz ölçekte paralarla ne tek bir yatırıma odaklanın ne de insanlara bu ölçekte borç verin. Yatırımda kaybederseniz acısını çekersiniz, borç geri gelmezse hem paranızı hem dostunuzu kaybedersiniz”.

Bu önermeyi ben sadece ekonomik olarak değil, yaşam anlayışı olarak da çok değerli ve kıymetli görüyorum. Finansal olarak elinizdeki değeri korumaya gayret ediyorsanız sepet mantığından şaşmamanız gerekiyor. Dünyanın tüm uzmanları gerek tavsiye verirken, gerek bu konularda eğitimler verirken sürekli olarak bunun altını çiziyorlar.

Sadece faiz, sadece borsa, sadece döviz, sadece gayrimenkul, sadece kripto paralar gibi tek bir yere yüklenmek; üstelik tek bir yere yüklenildiğinde de tek bir enstrümana tüm paranızı bağlamak size belirli dönemlerde çok güzel kazançlar getirebileceği gibi; belirli dönemlerde de sermayeyi kediye yüklemiş duruma düşürebilir. Paranızı üçe bölüp de borsadaki payıyla sadece tek bir kağıda yatırım yapmak da sağlıklı değil, tüm parayı tek bir döviz ya da TL olarak mevduata bağlamak da. Riski bölmek, sadece iktisat ve finansta değil; tedarik zincirinden tutun iş dünyasındaki hemen her alana, özel ve sosyal hayattaki her türlü denkleme kadar doğru bir tutumdur.

KRİPTOLAR BURADAN TOPARLAR MI?

Kuvvetle muhtemel evet. Çünkü bu piyasaların ekonominin geleceğinde önemli bir yer tuttuğunu düşünen herkes yaşanan düşüşlerle gelinen seviyeleri bir alım fırsatı olarak görüyor ve portföy büyütüyor. Kurumsal yatırımcıların hemen hiçbiri ellerindeki ürünleri düşüşün verdiği panikle satmıyor. Daha önce buna benzer oranlarda düşüşler birkaç kere daha yaşandı. Hepsinde piyasalar belirli bir süre içinde daha da yüksek seviyelere ulaştı. Bunun temel gerekçesi de dünya genelinde Merkez Bankalarının keyfe keder para basmaları, karşılığı olmayan bu paraların enflasyon yaratması ve doğal olarak insanların ellerindeki paranın sürekli değer kaybetmesi.

Unutulmaması gereken nokta, kağıt üzerindeki kar marjlarının sizin olmadığını, “kar cebe yakışır” felsefesiyle realize etmeyi her zaman hatırlamak. 100 Dolar yatırdığınız bir kripto paranın ya da geleneksel borsada bir kağıdın değeri 250 Dolar olduğu zaman en azından ana paranız olan 100 Dolarınızı çekmek; ya harcamak ya da daha stabil bir araca yatırmaktır.

Cebinize almadığınız kar sizin değildir; Bitcoin’in fiyatı 40.000 Dolarken 1 Bitcoin alan kişinin kağıt üzerinde 23.000 Dolar kar ettiği gün parasının bir kısmını geri çekmemesi neticesinde şu an yine kağıt üzerinde 1 Bitcoin’in değeri bu yazının yazıldığı an 35.000 Dolar, yani bu yatırımcı 5.000 Dolar zararda.

Bu bağlamda çok büyük paraları olmadığı için büyük ücretler verip yatırım danışmanlığı alamayan kişilerin aklı başında iktisat, finans ve ekonomi hocalarının yayınlarını izlemeleri, makalelerini okumaları ve her şeyden önce açgözlülük yapmamaları gerekiyor. Bugünün dünyasının en büyük nimetleri olan tüm dünya piyasalarına anlık etkileşim şansı; kendinizi bilgiyle donandırmazsanız dev bir kumarhaneye girmekten farksızdır. Ancak bilgiyle donanırsanız, dev bir bahçede dilediğiniz meyveyi yemek için sınırsız bir erişim gibidir. Her konuda olduğu gibi finansal araçlar konusunda da yegane güç bilgidir.

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Yazar Arda Süar - Mesaj Gönder

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