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Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Kumluca Yağlı Güreşleri’nde, neler olmuş, neler?
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Adına “GEELENEKSEL” diyorlar amma,

Yağlı güreş’in geçmiş başlangıcını “kesin” kimse bilemiyor.

Bazı iller, ilçeler “ilk” bizim orada yapıldı, diyor,

Kesin tarih ve bilgisini kanıtlayamıyor.

Yağlı güreş camiası ile Güreş Federasyonu arasında “itiş-kakış” var.

Yağlı Güreş yapanlar “Mindercileri” minderciler “Yağlı pehlivanları” istemiyor.

Neden?

Yağlı güreş bugün MİNDER güreşinin çok çok önünde…

Yağlı Güreşlerde PARA var PARA !

Minder de ne var ki?

Hele görsel medya işin içinde ve REKLAMDA olunca,

Yağlı güreşin yapılmasına da seyrine de doyum olmuyor…

2000 yılında Pandemi-Corona derken yağlı güreşler ve Kırkpınar yapılmadı.

Birileri. “Kırkpınar Başpehlivansız kaldı” diye hayıflanır, bağırıp çığırırken,

12 Adaların Yunan tarafından işgal edilişine bile bu kadar seslerini çıkarmadılar…

Ülkede yağlı güreş tutkusu o kadar ileri ki ,sonunda yağlı güreş meraklılarının isyanına “çare” olarak Kumluca’da “Güreşleri” SEYİRCİSİZ yapalım dediler.

Görevliler dışında güreşlere kimse alınmayacaktı,

870 pehlivan,hakem,cazgır,mehteran (davul-zurna) ekibi ,saha komiserleri,bölge ağaları,muhtarlar,1500 kişi etti mi ? bir de PRTOKOL nereden baksanız (Tribün doluydu) 1000 kişi, al sana 2500 kişi bir arada. Buna en az 500 emniyet görevlisini ilave edin oldu mu size 3000 kişi.

Sözüm ona “SEYİRCSİZ” yağlı güreş yapıyoruz !

Komedinin bir başka yanı; pehlivanlar maskesiz güreşiyor,güreşi yöneten hakem maskeli!

Meğer Coronadan pehlivanı değil,hakemleri koruyormuşuz !

SEYİRCİSİZ yağlı güreş ya anlaşmalı TV kanalları Kumluca güreşlerini veriyor;

Güreş sahası ve güreşenler değil,konuklar-Belediye başkanları,ağalar gösteriliyor izleyenlere onların icraatları (Yağlı güreşlerin yapılması için ne kadar çok çaba sarfettikleri) anlatılıyor.

TV kanalları güreş sahasında güreş yerine ahbap-çavuş gördüklerini KONUK edip onlarla sohbet dakikalarını izliyorsunuz!

O da ne?

Bir afiş olayı çıktı ; Kumluca Belediyesinin asması gereken bir AFİŞİ “ Bahçeşehir” Koleji yaptırmış ve tribüne asmış.Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu bu afişin kaldırılmasını emretmiş.

İyi de bu afiş tribüne asılırken yetkililer Kumluca da SERALARDAN hasat mı yapıyordu?

İyi de, üzerinde öldürülen Başpehlivan Hakkı Aygün,Reşit Karabacak ve vefat eden Cazgır Pele’nin resimleri olan afiş de ne yazıyordu?

“Er Meydanlarının aslanları,sizleri asla unutmayacağız.Mekanınız cennet,ruhunuz şaad olsun”

Kimilerine göre Ali Gürbüzü destekleyen gurup tarafından hazırlanan ,belediye başkanına göre reklam amacı taşıyan afiş (Ki,reklam amacı varsa belediye reklam parası alır,sorun olmaz) Ali Gürbüzün hocası Hikmet Tugsuzun “Bu afiş buradan kalkmayacak”sözleri sonunda karşı tarafa asılıyor!

Bu olay Kumluca güreş sahasında yaşanırken cinayete kurban giden pehlivan Hakkı Aygün, Reşit Karabacak ve 300 minare manisiyle yağlı güreş sevdalılarının kalplerinde taht kurmuş meşhur cazgır PELE’nin mezarlarında kemikleri sızladığını hisseder gibiyim

Yağlı güreşin olmazsa olamazı “Davul-Zurna” ekibinin yetersizliğini Ali Gürbüzün hastası Şileden Süleyman Kirman Güreş Federasyonu Başkanlığına İnternet aracılığı ile sormuş “Bu ekibi çok mu aradınız?” demiş. Yağlı güreşi bilmeyen bir ekip için daha ne söylenmeli ki?

KART KARMAŞASI

Kumluca yağlı güreşlerini, HES-Aşı-izin belgesi olan Gazeteciler izlemeye geliyor. Organizasyon o kadar birbirinden kopuk ki,biri “gelin diyor bir diğeri “biz karışmayız” diyor.Sahaya giriş kartı verilmeyene kart veriliyor(birinci gün) aynı kişi kartı olduğu halde ikinci gün (Pazar günü) sahaya alınmıyor!

GÜREŞİ BİTEN KAPI DIŞARI !

Kumluca da bir ilk daha yaşanıyor. Buraya güreşmeye gelen pehlivanlar güreşleri bittikten (elenenler) sonra bir daha içeri alınmıyor.Bu nasıl bir ev sahipliğidir? Pehlivan kalan güreşleri seyretmeyecek,izlemeyecek mi? Böyle bir uygulama Muz Cumhuriyetinde bile yok!

Memlekette cumartesi-Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var. Araçlar çalışmıyor. Güreşi biten pehlivan sahada(Tribünde) oturtulmuyor.Antalya’ya gidecek gidemiyor.Bu nasıl bir organizasyon bu nasıl bir ev sahipliğidir?

Dünyanın hiçbir ülkesinde müsabakalara katılan sporcular böyle kapının önüne konmaz ama,nedense Kumluca da bu durum yaşanıyor.

Pandemi döneminde Yağlı güreş düzenlemekle Kumluca bir ilke değil birçok İLK’e imza attı.

SEYİRCİSİZ yağlı güreş yayınında yağlı güreşleri değil ama ,anlaşmalı olduğu TV kanalında İZLEYİCİYE,Belediye Başkanlarını,Ağaları,Muhtarları ,ahbap-çavuşlarını tanıtıp,anlattı,bunu da elbirliği ile iyi yaptılar,buna da şükürler olsun ,varolasın KUMLUCA…

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Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

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