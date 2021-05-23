Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Emperyalistlerin pis oyunu!
Bilal Dündar

Bilal Dündar

Özbekistan/Taşkent'te birçok kere yaşanmış ve yaşatılmış acılarla dolu katliamlar yapılmıştır. Bu acılardan sadece bir unutulmaz örneğini İbrahim Hakimzade beyin ağzından nakledelim.

**

ÖZBEKİSTAN'DA 1944 İLK TREN

1944 de Ruslar Bize trenlerle vatan hainlerinin Özbekistan'a geleceklerini söylemişlerdi. Günlerce bu konuda haber yaptılar.

O zamanlar boylu poslu, genç, zıpkın gibi bir delikanlıyım.

70 kg. luk un çuvalını tuttuğum gibi atardım sırtıma.

Gelecek olanlara karşı hazırlık yaptık. Odunlar, taşlar, kürekler, elimize ne geçerse hazırladık.

İlk tren geldiğinde elimizde taşlar ve sopalar hazır bekliyorduk.

Tren durdu...

Kapılar açıldı...

İçinden inen kadınları gördüm.

Bazılarının kucaklarında bebekleri ölmüştü, fakat ölüsünü de kucağından bırakmıyorlardı. Erkekler yoktu. çocuklar, yaşlılar, ve kadınlar vardı.

Erkeklerin neredeyse tamamı savaştaydı.

Trenden inenler yarı baygın, aç, susuz, bitkin bir halde yere yığılıp kalıyorlardı.

Utandık...

Çok utandık...

Elimizdeki taşları yere bırakıp sakladık.

Rus askerlerin tüfek dipçiklerine rağmen, bazılarımız su vermeye çalıştık, bazılarımız bayılanları kaldırmaya çalıştık.

Etraftaki Ruslar yardım ettiğimiz için bizleri ve trenden inen bu perişan insanları Yuhluyorlardı.

İşte o zaman anladım ki, Ruslar bizi günlerce dolduruşa getirmiş, sürgün ettiği bu insanlara vatan haini damgasını vurmuşlardı.

Trenler peş peşe gelmeye başladı ve ben bu sahneyi defalarca yaşadım.

Kucaklarında ölü bebekleri ile trenden inen yarı baygın feryat eden kadınları ömrümün sonuna kadar unutamam.

Özbek dili konuşmasalar da konuştukları dil Türkçeydi ve onları anlıyorduk.

Sonra bu insanların Kırım Tatar Türkleri olduklarını öğrendik.

Ruslar tarafından bizlere vatan haini olarak anlatılan bu insanları taşlamak, yuhlamak için gittiğimiz tren istasyonundan toplayıp evlerimizde, sofralarımızda misafir ettik.

Durum öylesine vahim bir haldeydi ki, bakabileceğimiz kadar değil, evimize sığdırabileceğimiz kadar çok gruplar misafir ediyorduk.

O yıllarda sadece ben, 13 küçük çocuğu annesinin kucağından alıp mezara koydum.

Bizler 50 yıl Kırım Tatar Türkleri ile aynı yerde yaşadık.

Ne hainliklerini, ne ihanetlerini, nede bir kötülüklerini görmedik. Aksine çok saygılı ve iyi insanlardı.

Ama Ruslardan bütün hainliği, ihaneti, kötülüğü gördük.

İbraim Hakimzade

Özbekistan / Taşkent

**

Tabi ki Rusların bu hainliği ve emperyalist emelleri birçok yerde insan katliamına sebep olmuştur.

Azerbaycan'da 1918 de ve 1992-1994 tarihlerinde ve diğer zamanlarda Ermenilere verdikleri destekle binlerce insanı katletmişlerdir.

Bu katliamlardan bütün Türk boyları unutulmayacak derecede paylarını almışlardır. Yerlerinden, yurtlarından Sibirya'ya sürgün edilerek toplu kıyıma tabi tutulmuşlardır.

Tatarlı, Çerkezler ve diğer Türk boyları perişan edildiler.

İbrahim Hakimzade kanayan ve unutulmayan yaşanmış bir yara hikayesi ile acıları

hatırlatmasından ders çıkarmamız gerekiyor

Kendisine teşekkür ediyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL